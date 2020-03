Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"","category":"vilag","description":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York állam kormányzója pedig bejelentette, hogy elhalasztják az előválasztást.

","shortLead":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York...","id":"20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c098f52-758c-411b-8b0c-5de3bf4aba50","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 28. 21:36","title":"Trump három amerikai állam karanténjára készül, New Yorkban elhalasztják az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban átlépte az 50 ezres határt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma, ami 7,5 százalékkal több az egy nappal korábbinál. A vírus okozta betegségben elhunytak száma 281-ről 351-re emelkedett.","shortLead":"Németországban átlépte az 50 ezres határt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma, ami 7,5...","id":"20200328_Nemetorszagban_nott_a_fertozottek_szama_de_csokkent_a_fertozes_uteme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b87147-c106-4646-9306-eedce109192c","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Nemetorszagban_nott_a_fertozottek_szama_de_csokkent_a_fertozes_uteme","timestamp":"2020. március. 28. 15:56","title":"Németországban nőtt a fertőzöttek száma, de csökkent a fertőzés üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel egy kacsacsalád.","shortLead":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel...","id":"20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372bda7c-31c5-4bc3-b992-bfb319f2e340","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","timestamp":"2020. március. 29. 18:56","title":"Most csak egy kacsacsalád jár úszni a Lukácsba – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c09977-fffe-4d48-82a7-8963d6ec1f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus terjedése felvetett jó pár olyan kérdést, amely eddig nem volt reflektorfényben. Százezrek munkavégzésének helye változott meg – és lett megannyi kérdésük a távmunkával, illetve a négy fal között élt élettel kapcsolatban. Ingyenes online előadásban hallhat ma ezzel kapcsolatos jól használható tanácsokat egy felkészült szakembertől.","shortLead":"A koronavírus terjedése felvetett jó pár olyan kérdést, amely eddig nem volt reflektorfényben. Százezrek...","id":"20200330_kenyeres_andras_home_office_eloadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c09977-fffe-4d48-82a7-8963d6ec1f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f66f219-1352-4b01-8add-3406437feec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_kenyeres_andras_home_office_eloadas","timestamp":"2020. március. 30. 10:33","title":"Tőle tanulhat: Kenyeres András, a vízilabda-válogatott mentális trénere mesél home office-tapasztalatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Újbuda polgármestere, a DK-s László Imre jelentette.","shortLead":"Ezt Újbuda polgármestere, a DK-s László Imre jelentette.","id":"20200328_Koronavirusos_ket_ujbudai_haziorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214b614-0dc9-4d83-ba0f-21553e3ad1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Koronavirusos_ket_ujbudai_haziorvos","timestamp":"2020. március. 28. 14:13","title":"Koronavírusos két újbudai háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed30ac9d-d897-4374-aad0-293123df7d64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea azonosítatlan lövedéket lőtt ki vasárnap az ország keleti partjáról a Japán-tenger irányába - jelentette be a dél-koreai hadsereg vezérkara, a japán védelmi minisztérium szerint valószínűleg ballisztikus rakétáról van szó.","shortLead":"Észak-Korea azonosítatlan lövedéket lőtt ki vasárnap az ország keleti partjáról a Japán-tenger irányába - jelentette be...","id":"20200329_EszakKorea_a_koronavirus_arnyekaban_ujabb_raketakiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed30ac9d-d897-4374-aad0-293123df7d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169d5e12-ad43-495f-a957-df17e44b3143","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_EszakKorea_a_koronavirus_arnyekaban_ujabb_raketakiserlet","timestamp":"2020. március. 29. 09:47","title":"Észak-Korea a koronavírus árnyékában: újabb rakétakísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem váratlan, de csak most vált hivatalossá: elmarad a Budapesti Tavaszi Fesztivál

","shortLead":"Nem váratlan, de csak most vált hivatalossá: elmarad a Budapesti Tavaszi Fesztivál

","id":"20200328_Hivatalos_Elmarad_a_40_jubileumi_Budapesti_Tavaszi_Fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e302054d-928c-4a55-92ea-a86abe6d8080","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Hivatalos_Elmarad_a_40_jubileumi_Budapesti_Tavaszi_Fesztival","timestamp":"2020. március. 28. 16:25","title":"Hivatalos: Elmarad a 40. jubileumi Budapesti Tavaszi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7e8e17-2fba-43f5-99d0-e5071ae9e66f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fellegi Tamás ismert vállalkozókkal társult.","shortLead":"Fellegi Tamás ismert vállalkozókkal társult.","id":"202013_gamma_letesitmenyszervezo_a_volt_miniszter_kozbelep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f7e8e17-2fba-43f5-99d0-e5071ae9e66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d05ad62-31a7-4afc-bd25-7accf454697e","keywords":null,"link":"/360/202013_gamma_letesitmenyszervezo_a_volt_miniszter_kozbelep","timestamp":"2020. március. 29. 11:30","title":"A volt miniszter közbelép - jó üzletnek tűnik a létesítményszervezés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]