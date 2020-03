Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az az időszak van most, amikor illő lenne tréfálkozni, és ezt a rendszerint igen kreatív április 1-jei ugratásairól ismert Google is tudja.","shortLead":"Nem az az időszak van most, amikor illő lenne tréfálkozni, és ezt a rendszerint igen kreatív április 1-jei ugratásairól...","id":"20200330_google_aprilis_1_trefa_bolondok_napja_google_maps_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6acb6d-81cb-4f3d-9993-220e5dfb1f9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_google_aprilis_1_trefa_bolondok_napja_google_maps_terkep","timestamp":"2020. március. 30. 10:03","title":"Elmaradnak a Google idei április 1-jei tréfái a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsivel újra közelebb került a forint mélypontja a 360-hoz.","shortLead":"Egy kicsivel újra közelebb került a forint mélypontja a 360-hoz.","id":"20200330_tortenelmi_melypont_forint_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03932d1-f80b-4993-9978-6d1b0295aa2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_tortenelmi_melypont_forint_euro","timestamp":"2020. március. 30. 17:24","title":"Új történelmi mélypontra esett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfi gyerekei is koronavírusosak lettek, rajtuk gyorsan átment a fertőzés. ","shortLead":"A negyvenéves férfi gyerekei is koronavírusosak lettek, rajtuk gyorsan átment a fertőzés. ","id":"20200329_koronavirus_beteg_csalad_gyerek_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e213917-5349-4d1e-b658-1c11ceec0119","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_beteg_csalad_gyerek_raketa","timestamp":"2020. március. 29. 13:37","title":"\"Ezt a fájdalmat tényleg semmihez sem tudom hasonlítani\" - egy koronavíruson átesett férfi beszámolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e561c4d-f1c4-45ca-8449-c97611218688","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Munkahelyet váltani kicsit olyan, mintha útelágazáshoz érnénk. Dönteni kell: jobbra vagy balra induljunk tovább? Ha nem könnyű a döntés, esetleg hosszúra nyúlik a dilemma, vagy más miatt késlekedünk, könnyen sodródhatunk bele egyfajta depresszív spirálba. Lauter Adrienn tanácsadó szakpszichológust kérdeztük a témában, hogy milyen megküzdési stratégiákat ajánl ezekre az esetekre. \r

","shortLead":"Munkahelyet váltani kicsit olyan, mintha útelágazáshoz érnénk. Dönteni kell: jobbra vagy balra induljunk tovább? Ha nem...","id":"remotivextra_20200330_Munkahelyvaltas_depresszio_pszichologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e561c4d-f1c4-45ca-8449-c97611218688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f5e6eb-cf57-4563-91e7-7aaa194e9857","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20200330_Munkahelyvaltas_depresszio_pszichologus","timestamp":"2020. március. 30. 07:30","title":"Munkahelyváltás és depresszió: megszólal a pszichológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Történetének legsúlyosabb válságát éli a koronavírus-járvány miatt a polgári légi közlekedés. Cégek sora vár állami mentőövre, és biztosan lesz olyan, amelyik elvérzik.","shortLead":"Történetének legsúlyosabb válságát éli a koronavírus-járvány miatt a polgári légi közlekedés. Cégek sora vár állami...","id":"202013__legitarsasagok__tartos_kereslethiany__allami_segitseg__a_let_atet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f327b5-f012-4c3c-aaa4-f7f2f53eece9","keywords":null,"link":"/360/202013__legitarsasagok__tartos_kereslethiany__allami_segitseg__a_let_atet","timestamp":"2020. március. 30. 15:00","title":"A lét a tét a légitársaságok számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt az új koronavírustól megbetegedett pácienseknek.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt...","id":"20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476ea02e-686b-4871-a949-0c7e661704e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 30. 15:03","title":"Tömeggyártásra kész az újfajta légzéssegítő, amellyel koronavírusos betegek kezelhetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91709dd5-0321-4a77-88d0-0d94f7dbf6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni munkavégzésre való átállással a Zoom nevű videokonferencia-alkalmazás népszerűsége is nagyot nőtt. És vannak olyanok, akiknek még járványügyi vészhelyzetben is nagy kedvük van trollkodni.","shortLead":"Az otthoni munkavégzésre való átállással a Zoom nevű videokonferencia-alkalmazás népszerűsége is nagyot nőtt. És vannak...","id":"20200330_zoom_videohivas_videokonferencia_troll_zoombombing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91709dd5-0321-4a77-88d0-0d94f7dbf6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5ccd1-ac84-4da0-bfb1-97887962f9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_zoom_videohivas_videokonferencia_troll_zoombombing","timestamp":"2020. március. 30. 08:33","title":"Széttrollkodják a videohívásokat a Zoomban, és ez csak a kisebbik baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc887cd5-e0b1-4a07-af28-d1947db218f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földrajzi gócpont nincs, de a vírus az ország egész területén jelen van.","shortLead":"Földrajzi gócpont nincs, de a vírus az ország egész területén jelen van.","id":"20200330_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc887cd5-e0b1-4a07-af28-d1947db218f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c593c2-a41c-482c-8b31-8a3b56068ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 30. 11:25","title":"Müller Cecília: Nincs az a teszt, ami meggátolná a járvány terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]