[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet az USA-ban.","shortLead":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet...","id":"20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691bf3f0-6698-4a29-8471-bb90d8b2b2b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","timestamp":"2020. április. 01. 08:07","title":"Trump minden értelemben megbukott Chelsea Clinton szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó hír, hogy a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál.","shortLead":"A jó hír, hogy a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál.","id":"20200331_Mar_nyolc_mutacioja_van_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b285ce21-ba9e-4a5d-b1ea-c3841e745e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_Mar_nyolc_mutacioja_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. március. 31. 12:12","title":"Már nyolc mutációja van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy ez az egyetlen lehetőség a hazatérésre, nem lesz több különjárat.","shortLead":"A külügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy ez az egyetlen lehetőség a hazatérésre, nem lesz több különjárat.","id":"20200331_koronavirus_egyesult_allamok_kanada_magyar_turistak_mentesito_jarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955dad71-9f3e-4053-aea8-c261674e5142","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_egyesult_allamok_kanada_magyar_turistak_mentesito_jarat","timestamp":"2020. március. 31. 15:49","title":" Több százezer forintba kerül felkerülni a kormány USA-ból és Kanadából érkező mentesítő járataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennél a klubnál is fizetéscsökkentéssel próbálják túlélni a vírus okozta krízist.","shortLead":"Ennél a klubnál is fizetéscsökkentéssel próbálják túlélni a vírus okozta krízist.","id":"20200330_barcelona_lionel_messi_fizetescsokkentes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421007d4-d286-4904-b3f3-f5998f9cb382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_barcelona_lionel_messi_fizetescsokkentes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:25","title":"Hetven százalékkal csökken Messiék bére a Barcelonánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7754951d-76c4-435c-a12d-9e6168dc6149","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi videó remekül bemutatja, hogyan teríti szét a légáramlat az akár fertőző nyálcseppeket zárt helyiségben.","shortLead":"Az alábbi videó remekül bemutatja, hogyan teríti szét a légáramlat az akár fertőző nyálcseppeket zárt helyiségben.","id":"202000401_koronavirus_jarvany_maszk_hordasa_tusszentes_nyalcseppek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7754951d-76c4-435c-a12d-9e6168dc6149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe481862-8d4e-43ae-96af-5b6594c10bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/202000401_koronavirus_jarvany_maszk_hordasa_tusszentes_nyalcseppek","timestamp":"2020. április. 01. 09:03","title":"Beszédes videó: ezért hasznos, ha mindenki maszkot hord járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos a koronavírus elleni küzdelemre adományozta a pénzt a fővárosnak. ","shortLead":"A magyar származású milliárdos a koronavírus elleni küzdelemre adományozta a pénzt a fővárosnak. ","id":"20200330_karacsony_gergely_soros_gyorgy_egymillio_euro_budapest_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2c21f-7c8e-4233-b404-3219447f81e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_karacsony_gergely_soros_gyorgy_egymillio_euro_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 16:35","title":"Karácsony elmondta, mire költik a Sorostól kapott egymillió eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz óra sem telt el a szavazás után, már hatályba lépett az új törvény.","shortLead":"Tíz óra sem telt el a szavazás után, már hatályba lépett az új törvény.","id":"20200331_felhatalmazasi_torveny_kozlony_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca7ed8c-c9f9-4c87-8bba-29bc9566cbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_felhatalmazasi_torveny_kozlony_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 05:13","title":"Hatályba lépett a felhatalmazási törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Cummings sajtóértesülések szerint kezdetben a nyájimmunitást támogatta.","shortLead":"Dominic Cummings sajtóértesülések szerint kezdetben a nyájimmunitást támogatta.","id":"20200330_Koronavirus_tunet_karanten_Dominic_Cummings","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9931a46d-eeea-46dd-a3f6-dcc6fff7328b","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Koronavirus_tunet_karanten_Dominic_Cummings","timestamp":"2020. március. 30. 14:09","title":"Koronavírusos tünetekkel karanténba vonult Boris Johnson főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]