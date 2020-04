Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85f7a2f1-b9b1-4df3-8697-33a532c60e41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonteladói partnerprogramot indít az Apcom. Az Apple hivatalos hazai disztribútora kedvezményes beszerzési feltételeket kínál a csatlakozó viszonteladók számára.","shortLead":"Viszonteladói partnerprogramot indít az Apcom. Az Apple hivatalos hazai disztribútora kedvezményes beszerzési...","id":"20200331_apcom_apple_partnerprogram_csatlakozas_viszonteladoknak_dpp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f7a2f1-b9b1-4df3-8697-33a532c60e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d7a679-0830-4351-b8b3-657d32d18982","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_apcom_apple_partnerprogram_csatlakozas_viszonteladoknak_dpp","timestamp":"2020. március. 31. 13:33","title":"Bővülne Magyarországon az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Míg a fertőzés üteme lassult, addig az áldozatok száma jócskán megemelkedett: 24 óra alatt 104-en haltak meg.","shortLead":"Míg a fertőzés üteme lassult, addig az áldozatok száma jócskán megemelkedett: 24 óra alatt 104-en haltak meg.","id":"20200331_Nemetorszagban_lassult_a_virus_terjedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224200be-64f6-4d7d-9dd3-bafdc9992a21","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Nemetorszagban_lassult_a_virus_terjedese","timestamp":"2020. március. 31. 10:59","title":"Németországban lassult a vírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","shortLead":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","id":"20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a6f25-9fb2-4eae-bfee-65cf3fa84779","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. március. 31. 10:13","title":"Az online autóvásárlások korát hozhatja el a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edbd3e2-5162-4298-8e85-c1bc7466c1d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vint Cerf, az internet egyik atyja a Twitteren közölte, hogy megfertőződött a koronavírussal.","shortLead":"Vint Cerf, az internet egyik atyja a Twitteren közölte, hogy megfertőződött a koronavírussal.","id":"20200401_vint_cerf_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0edbd3e2-5162-4298-8e85-c1bc7466c1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31486be-fe91-47f5-97bf-6590038b7266","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_vint_cerf_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 18:03","title":"Az internet egyik kitalálója is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","shortLead":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","id":"20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a324a3f5-c0d8-42db-99a8-b3411798a712","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 18:33","title":"Betiltotta koronavírus szót Türkmenisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eduline.hu oldalon bárki kifejezheti a véleményét.","shortLead":"Az eduline.hu oldalon bárki kifejezheti a véleményét.","id":"20200331_Szavazhatnak_a_diakok_hogy_mit_csinalnanak_az_erettsegivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060b314-6f2f-4a79-bed3-d6dcf6b0470c","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szavazhatnak_a_diakok_hogy_mit_csinalnanak_az_erettsegivel","timestamp":"2020. március. 31. 12:42","title":"Szavazhatnak a diákok, hogy mit csinálnának az érettségivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4572b-8e66-4fc4-9848-55cf512f4ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon igen egyszerűen tehetjük térben körüljárható, 360 fokos képpé hagyományos fotóinkat. Azután pedig feltehetjük ezeket a Facebookra, ugyanis ott látható majd a végeredmény.","shortLead":"Az alábbi oldalon igen egyszerűen tehetjük térben körüljárható, 360 fokos képpé hagyományos fotóinkat. Azután pedig...","id":"20200331_360_fokos_panorama_fotok_keszitese_ingyenes_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c4572b-8e66-4fc4-9848-55cf512f4ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e11bbc-cdc7-4daf-b844-b977797b08a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_360_fokos_panorama_fotok_keszitese_ingyenes_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 31. 10:33","title":"Lepje meg facebookos ismerőseit, készítsen képeiből 360 fokos panorámafotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d17c2eb-52a2-42aa-a542-4e73fce74857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen, mert hétfőn arról tájékoztatta a lakosokat, hogy a kisvárosban is megjelent a koronavírus. A helyi kórház igazgatója, Kásler Miklós vasárnapi utasítására hivatkozva fegyelmi eljárással fenyegeti a polgármestert. Közben az operatív törzs legalább a megyei adatok közlését jóváhagyta.","shortLead":"Fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen, mert hétfőn arról tájékoztatta a lakosokat, hogy a kisvárosban is...","id":"20200331_Kiszivarogtatas_gyanuja_miatt_fegyelmi_indul_a_jaszberenyi_polgarmester_ellen_a_koronavirusos_tajekoztatoja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d17c2eb-52a2-42aa-a542-4e73fce74857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c3116e-d8f2-4ff1-98b1-a019f57b7d96","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Kiszivarogtatas_gyanuja_miatt_fegyelmi_indul_a_jaszberenyi_polgarmester_ellen_a_koronavirusos_tajekoztatoja_miatt","timestamp":"2020. március. 31. 11:27","title":"Kiszivárogtatás gyanúja miatt fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]