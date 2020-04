Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ba20190-5cd7-452b-82ab-dcdacb29e217","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bűzös durián biztosíthatja többek között a mobilok energiáját a jövőben ausztrál kutatók szerint.","shortLead":"A bűzös durián biztosíthatja többek között a mobilok energiáját a jövőben ausztrál kutatók szerint.","id":"20200330_durian_szaga_mobiltoltes_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba20190-5cd7-452b-82ab-dcdacb29e217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2a1f71-e278-4bbb-961e-45c5a355b77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_durian_szaga_mobiltoltes_akkumulator","timestamp":"2020. március. 30. 20:33","title":"Ez a gyümölcs olyan büdös, hogy mobilt lehet tölteni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1375cd76-3846-4a80-81be-d7bec6b198a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ötlet annak a csapatvezetőnek a fejéből pattant ki, aki nemrégiben Verstappent már kitette volna a fertőzésnek. ","shortLead":"Az ötlet annak a csapatvezetőnek a fejéből pattant ki, aki nemrégiben Verstappent már kitette volna a fertőzésnek. ","id":"20200331_koronataborban_fertoztek_volna_meg_a_red_bull_pilotait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1375cd76-3846-4a80-81be-d7bec6b198a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ebb059-9b59-4af3-90ed-b72f160c0b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_koronataborban_fertoztek_volna_meg_a_red_bull_pilotait","timestamp":"2020. március. 31. 09:21","title":"Koronavírus-táborban fertőzték volna meg a Red Bull pilótáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34f2eaa-6b9f-45e8-af30-76dd10511b70","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Magányosan elhunyt nagymama, járóképtelenül hazaküldött beteg és egyedül lábadozó vak édesanya. Csak pár példa azok közül, akiket – bár nem az új vírus fertőzött meg – máris súlyosan érint az amiatt bevezetett kórházi látogatási tilalom. Eddig is sokan lehetnek, akik csak az orvosok és ápolók apró gesztusaira számíthattak, de az új koronavírus-járvány miatt megsokszorozódhat a számuk. ","shortLead":"Magányosan elhunyt nagymama, járóképtelenül hazaküldött beteg és egyedül lábadozó vak édesanya. Csak pár példa azok...","id":"20200331_latogatasi_tilalom_korhaz_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34f2eaa-6b9f-45e8-af30-76dd10511b70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b5842-663b-4674-b6fa-74a6c8738501","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_latogatasi_tilalom_korhaz_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 31. 17:30","title":"A nagymama \"csendesen elaludt\", de családja nem is láthatta a tilalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b3457-557f-474f-9cdc-a5faf0dbc481","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kis híján már 34 ezren vesztették életüket a koronavírus-járványban. ","shortLead":"Kis híján már 34 ezren vesztették életüket a koronavírus-járványban. ","id":"20200330_Mar_700_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20b3457-557f-474f-9cdc-a5faf0dbc481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb08328-0277-49fa-a372-b3a07c0e6376","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_700_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. március. 30. 10:59","title":"Már 700 ezer fölé emelkedett a fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Míg a fertőzés üteme lassult, addig az áldozatok száma jócskán megemelkedett: 24 óra alatt 104-en haltak meg.","shortLead":"Míg a fertőzés üteme lassult, addig az áldozatok száma jócskán megemelkedett: 24 óra alatt 104-en haltak meg.","id":"20200331_Nemetorszagban_lassult_a_virus_terjedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224200be-64f6-4d7d-9dd3-bafdc9992a21","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Nemetorszagban_lassult_a_virus_terjedese","timestamp":"2020. március. 31. 10:59","title":"Németországban lassult a vírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa50d-6d5a-4ea3-b9d3-cae5c30dfe87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brent ára 2002 novembere, a WTI-é pedig 2002 februárja óta nem volt ilyen alacsony.","shortLead":"A Brent ára 2002 novembere, a WTI-é pedig 2002 februárja óta nem volt ilyen alacsony.","id":"20200330_wti_nyersolaj_olajarak_brent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa50d-6d5a-4ea3-b9d3-cae5c30dfe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b1bd21-535f-4e9e-877b-997f0cd1e5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_wti_nyersolaj_olajarak_brent","timestamp":"2020. március. 30. 15:48","title":"Tovább zuhan az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ddca99-3706-4055-830f-3bae805a7889","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Qualcomm nevét leginkább az okostelefonokban használt lapkakészletről ismerhetjük, a gyártó más területre is készít chipeket. Például a teljesen vezeték nélküli fülhallgatók piacára.","shortLead":"Bár a Qualcomm nevét leginkább az okostelefonokban használt lapkakészletről ismerhetjük, a gyártó más területre is...","id":"20200330_qualcomm_lapkakeszlet_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ddca99-3706-4055-830f-3bae805a7889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608eb0c1-81be-4bc0-b78e-1a7918f1c7cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_qualcomm_lapkakeszlet_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. március. 30. 14:03","title":"Jöhetnek az Apple-féle AirPods Pro olcsóbb alternetívái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","id":"20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454f1c-10cc-4dd3-8ee5-679ae04f00e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","timestamp":"2020. március. 30. 19:16","title":"Koronavírus az USA-ban: csak New Yorkban több mint 1000 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]