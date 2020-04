Hatvanezret rendeltek, az első ötezret már ki is szállították.

Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

A zalaegerszegi önkormányzat a város minden lakosának eljuttat egy többször használható védőmaszkot a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozására – írta az MTI. Szerdán már ki is postázták az első ötezer, többször használható egészségügyi szájmaszkot a 60 ezerből. Balaicz Zoltán jelezte: szerdán újabb kétezer maszk érkezett, csütörtökön pedig további négyezer darabot várnak az ütemezetten két hét alatt megérkező teljes szállítmányból.

A terézvárosi önkormányzat is maszkok osztogatásába kezd. A tájékoztatás szerint önkéntesek csomagolják és kézbesítik a 22 ezer szájmaszkot, amik a jövő héten érkeznek az önkormányzathoz. A csomagban a járvánnyal kapcsolatos legfontosabb tudni- és tennivalókról szóló tájékoztató is lesz. Soproni Tamás polgármester a közleményben hangsúlyozta, hogy a legfontosabb továbbra is az, hogy aki csak teheti, maradjon otthon, és mindig csak egy ember menjen vásárolni, amikor az már nagyon szükséges.