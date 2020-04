Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait. A készülékek ilyenkor már természetesen léteznek, és nem meglepő, hogy le is fotózzák ezeket.","shortLead":"Most már biztos, hogy április közepén jelenti be a OnePlus legújabb csúcstelefonjait, a OnePlus 8 család tagjait...","id":"20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc358d25-d00b-4ad4-b701-b016822cf9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188c580-ef19-4333-87a8-57c97c459a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_oneplus_8_pro_foto_specifikacio","timestamp":"2020. március. 31. 13:03","title":"Újabb fotón a OnePlus 8 Pro, hivatalos a bemutató napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 257 magyar és 18 szlovák állampolgárt hoznak haza két géppel, Torontóból 4000 maszkot is elhoznak.","shortLead":"Összesen 257 magyar és 18 szlovák állampolgárt hoznak haza két géppel, Torontóból 4000 maszkot is elhoznak.","id":"20200331_Szijjarto_Indulnak_a_gepek_az_Amerikaban_rekedt_magyarokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ac3ff2-59e8-4679-9a8e-de2e7616cbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_Indulnak_a_gepek_az_Amerikaban_rekedt_magyarokert","timestamp":"2020. március. 31. 10:01","title":"Szijjártó: Indulnak a gépek az Amerikában rekedt magyarokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6835f1d9-b166-4247-a421-30774752187b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, aki az önként vállal karantén idején sem szeretne lemondani egy kellemes iszogatásról a barátokkal (sőt akár idegenekkel), és ez könnyen megoldható az internet segítségével.","shortLead":"Van, aki az önként vállal karantén idején sem szeretne lemondani egy kellemes iszogatásról a barátokkal (sőt akár...","id":"20200331_koronavirus_jarvany_online_iszogatas_videokonferencia_chat_alkalmazasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6835f1d9-b166-4247-a421-30774752187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ad084b-f466-43ba-b43e-35bd5202ca7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_koronavirus_jarvany_online_iszogatas_videokonferencia_chat_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 31. 11:03","title":"Vírusjárvány idején: közös online iszogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötszázhoz közelít a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, köztük van a magyar úszóválogatott kilenc tagja is. Olaszországban stagnálni látszik az új fertőzések száma. Közben a kormány máris lépett, és a felhatalmazási törvénnyel élve meghosszabbította a veszélyhelyzeti intézkedéseket. Kövesse velünk a koronavírusról szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Ötszázhoz közelít a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, köztük van a magyar úszóválogatott...","id":"20200331_magyarorszag_koronavirus_katonak_karanten_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b98ec-9017-4e23-b6bd-f135eafaf015","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_magyarorszag_koronavirus_katonak_karanten_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 31. 07:38","title":"Müller Cecíliának üzennek a háziorvosok, meghosszabbították a veszélyhelyzeti intézkedéseket – a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd66815b-99f5-4232-93fd-a9944e7318ff","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Projektleállások, jogi bonyodalmak, félelem a likviditási és foglalkoztatási nehézségektől – ez jellemzi most az építőipart, ahol minden szereplő arra vár, mit lép majd az ágazat legnagyobb megrendelője, az állam. Ha letennék a munkát, sok mikrovállalkozás és kkv azonnal ellehetetlenülne, a nagy cégeket pedig a sokfős brigádok közötti gyorsabb vírusterjedés fenyegeti, így a tömeges létszámkiesés akár már egy beteg diagnosztizálásával garantált.","shortLead":"Projektleállások, jogi bonyodalmak, félelem a likviditási és foglalkoztatási nehézségektől – ez jellemzi most...","id":"20200331_epitoipar_koronavirus_likviditas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd66815b-99f5-4232-93fd-a9944e7318ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339339e9-bfe0-4965-9bc3-7f113825e153","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_epitoipar_koronavirus_likviditas","timestamp":"2020. március. 31. 13:00","title":"Összeomlás jöhet, ha nem kap megint állami segítséget az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de70200-388b-427a-9f09-0b67e6a40be2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többnyire csak egy-egy autó kerül elő rozoga pajtákból, most egy egész kereskedés bukkant elő.","shortLead":"Többnyire csak egy-egy autó kerül elő rozoga pajtákból, most egy egész kereskedés bukkant elő.","id":"20200401_30_eve_bezart_autokereskedest_talaltak_tele_jarmuvekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de70200-388b-427a-9f09-0b67e6a40be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57480b5-8ad6-43c8-bc80-c54733100266","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_30_eve_bezart_autokereskedest_talaltak_tele_jarmuvekkel","timestamp":"2020. április. 01. 10:10","title":"30 éve bezárt autókereskedést találtak tele járművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület elnöke Orbán Viktortól kér segítséget.","shortLead":"Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület elnöke Orbán Viktortól kér segítséget.","id":"20200331_Unios_szolidaritasi_alapot_hoznanak_letre_az_eloadomuveszeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bede3d3a-7000-4f6a-bd48-ac0b49d3d2de","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Unios_szolidaritasi_alapot_hoznanak_letre_az_eloadomuveszeknek","timestamp":"2020. március. 31. 13:47","title":"Uniós szolidaritási alapot hoznának létre az előadóművészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő jelenlétében – képletesen – a bitófa alá küldte az ország lakóit – még csak le sem szidták. Azóta viszont bekeményítettek. Helyszíni körkép Kókai Pétertől.","shortLead":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő...","id":"20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82997404-12c1-44ca-8df6-0d6a92ff39b5","keywords":null,"link":"/360/20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","timestamp":"2020. március. 31. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nemrég Milánóba küldték a népet, most kijárási tilalommal védik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]