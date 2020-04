Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkanélkülivé váló brit dolgozóknak a kormány fizeti ki bérük akár 80 százalékát. Várhatóan így lesz ez a légitársaság embereinek esetében is. ","shortLead":"A munkanélkülivé váló brit dolgozóknak a kormány fizeti ki bérük akár 80 százalékát. Várhatóan így lesz...","id":"20200402_british_airways_felfuggeszti_alkalmazottakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd060ab4-def7-40d8-b5be-680efee8764c","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_british_airways_felfuggeszti_alkalmazottakat","timestamp":"2020. április. 02. 09:55","title":"36 ezer alkalmazottját függeszti fel a British Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","id":"20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dfe001-00dc-4f98-9822-d67560f796c5","keywords":null,"link":"/elet/20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","timestamp":"2020. április. 01. 15:38","title":"A zárkózott magyar nyugdíjasok még jobban magukra maradnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab289c7-a7a1-46f2-9e17-7756a01f04ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szolgáltatás emelt díjas sms-ekért cserébe azt ígérte, hogy érdekességeket árul el a kérdező életéről. ","shortLead":"A szolgáltatás emelt díjas sms-ekért cserébe azt ígérte, hogy érdekességeket árul el a kérdező életéről. ","id":"20200401_gvh_kerdezd_a_bongot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab289c7-a7a1-46f2-9e17-7756a01f04ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ba03d7-51b2-4ee7-8a8d-4c745ce043de","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_gvh_kerdezd_a_bongot","timestamp":"2020. április. 01. 18:01","title":"Letiltották a Bongót, amely súlyos pénzeket gombolt le a tinikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést tehetünk ez irányba. A cégek gyorsan átálltak a karanténhelyzetre, sőt van, amelyik ingyenes képzést indít, van, amelyik távsegítséget nyújt a pedagógusoknak a digitális átálláshoz.","shortLead":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést...","id":"20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6228b-712b-471b-a33e-a70f61790991","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","timestamp":"2020. március. 31. 20:00","title":"Mire vége a karanténnak, akár informatikusok is lehetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről. ","shortLead":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete...","id":"20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9642f84f-618d-4d3f-985e-c760f242647a","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","timestamp":"2020. március. 31. 17:26","title":"Kijött a közlönyben: meghosszabbította a kormány a veszélyhelyzeti intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205e2915-0873-4b0a-804d-f7d1d6c88aad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel ötezren haltak meg COVID-19 betegségben egy nap alatt, így már 47 256 életet követelt a járvány. ","shortLead":"Közel ötezren haltak meg COVID-19 betegségben egy nap alatt, így már 47 256 életet követelt a járvány. ","id":"20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_adatok_johns_hopkins","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205e2915-0873-4b0a-804d-f7d1d6c88aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fc0574-eb81-4d51-9ac6-66e8e898b41f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_adatok_johns_hopkins","timestamp":"2020. április. 02. 10:27","title":"Péntekre elérheti az egymilliót a regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13d7809-5c3a-471d-9763-3890cc847bbc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában több mint háromszor annyi volt a napi tünetmentes fertőzések száma, mint a panaszokkal járó új eseteké. Hét új halálesetet regisztráltak.","shortLead":"Kínában több mint háromszor annyi volt a napi tünetmentes fertőzések száma, mint a panaszokkal járó új eseteké. Hét új...","id":"20200401_Tobb_etterem_es_uzlet_is_ujranyit_Hupej_tartomanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13d7809-5c3a-471d-9763-3890cc847bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a2039b-aeec-41da-bc0b-61f143577126","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Tobb_etterem_es_uzlet_is_ujranyit_Hupej_tartomanyban","timestamp":"2020. április. 01. 15:23","title":"Több étterem és üzlet is újranyit Hupej tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00442dd4-b002-4771-b206-2e721f6da713","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a ponton már elfogytak a szavak. ","shortLead":"Ezen a ponton már elfogytak a szavak. ","id":"20200401_Itt_a_teljes_megorules_Jack_Black_alsogatyaban_cowboykalapban_lejt_karantentancot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00442dd4-b002-4771-b206-2e721f6da713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e878427a-781b-4200-8327-fb7de2a02283","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Itt_a_teljes_megorules_Jack_Black_alsogatyaban_cowboykalapban_lejt_karantentancot","timestamp":"2020. április. 01. 12:26","title":"Itt a teljes megőrülés: Jack Black alsógatyában, cowboy-kalapban lejt karanténtáncot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]