[{"available":true,"c_guid":"86bceb64-9661-40b5-b7a7-521dad3cb38e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érési folyamatot sokszor úgy képzeljük el, mint egy növényt, amely egyszer csak kifejlődik a magból. Ez azonban sok szempontból egyáltalán nem így történik meg velünk. ","shortLead":"Az érési folyamatot sokszor úgy képzeljük el, mint egy növényt, amely egyszer csak kifejlődik a magból. Ez azonban sok...","id":"20200402_Felnottek_vagyunk_de_vajon_felnottkent_viselkedunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86bceb64-9661-40b5-b7a7-521dad3cb38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d38be29-b94b-4b1e-a3d8-0613b2f00da4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200402_Felnottek_vagyunk_de_vajon_felnottkent_viselkedunk","timestamp":"2020. április. 02. 13:15","title":"Felnőttek vagyunk, de vajon felnőttként viselkedünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezen elképzelhető, hogy a járvány idején összeüljenek az Európai Néppárt vezetői, arról pedig még nem volt szó, hogy nem csak személyes jelenlét mellett lehetne szavazni.","shortLead":"Nehezen elképzelhető, hogy a járvány idején összeüljenek az Európai Néppárt vezetői, arról pedig még nem volt szó...","id":"20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_koronavirus_jarvany_epp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e2aae-b5f0-470a-9433-ce8c2e2a7f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Neppart_Fidesz_kizaras_koronavirus_jarvany_epp","timestamp":"2020. április. 02. 20:16","title":"Lehetséges, hogy a járvány miatt nem tud összeülni a Néppárt, hogy a Fidesz kizárásáról döntsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy nem tudják hívni FaceTime-on keresztül az iOS operációs rendszer régebbi verzióját futtató iPhone-okat, iPadeket.","shortLead":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy nem tudják hívni FaceTime-on keresztül az iOS operációs rendszer régebbi verzióját...","id":"20200402_apple_facetime_hivas_hiba_ios134_regi_ios_9_verzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ce2307-3cfb-4d0e-91f8-3c021dded223","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_apple_facetime_hivas_hiba_ios134_regi_ios_9_verzio","timestamp":"2020. április. 02. 16:33","title":"A lehető legrosszabbkor: problémát okoz a FaceTime-nál a legújabb iOS-frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","shortLead":"Eddig bérelték, most ingyen megkaphatják.","id":"20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf3768c-9ded-40c2-be14-be77a3993831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200401_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_ingyen_megkapja_az_epuleteit","timestamp":"2020. április. 01. 17:28","title":"Schmidt Mária közalapítványa ingyen megkapja az épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","shortLead":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac1e68e-269f-4224-b4b6-57d318ec6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 02. 09:28","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b532e4-8c72-4a80-8cc6-7b30b252bdcf","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"vilag","description":"Hollandiában fejleszthetik ki a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"Hollandiában fejleszthetik ki a koronavírus elleni vakcinát.","id":"20200401_Egymilliard_dollar_koronavirus_elleni_oltoanyagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b532e4-8c72-4a80-8cc6-7b30b252bdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b24cc9-2f87-4dd2-9688-0a14d5f2f242","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Egymilliard_dollar_koronavirus_elleni_oltoanyagra","timestamp":"2020. április. 01. 14:50","title":"Egymilliárd dollárt adnak a koronavírus elleni oltóanyagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírusjárvány szerdai adatait. Még mindig nagyon sok a fertőzött és a halott.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírusjárvány szerdai adatait. Még mindig nagyon sok a fertőzött és a halott.","id":"20200401_Olaszorszagbanalig_csillapodik_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecde0cf5-8aea-4e18-a2a7-1c381d11ffb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Olaszorszagbanalig_csillapodik_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 01. 18:25","title":"Olaszországban alig csillapodik a járvány, még mindig nagyon sok az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban már az ötödik napja 800 fölött jár az egy nap alatt elhunytak száma. ","shortLead":"Spanyolországban már az ötödik napja 800 fölött jár az egy nap alatt elhunytak száma. ","id":"20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d717877-977f-487e-9db5-beb7a143b885","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 01. 12:43","title":"Kilencezer fölött a járvány áldozatainak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]