[{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton. Kontroll alatt tudjuk tartani a járványt – mondta.","shortLead":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton...","id":"20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5729d829-d882-495f-8e7c-39d608ed6433","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","timestamp":"2020. április. 04. 10:31","title":"Operatív Törzs: Sikerült a robbanást megelőznünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a kórházakban és a szakrendelőkben a koronavírusos betegekre várnak, addig az egészségügyi dolgozókat szabadságra küldik - állítja több dolgozó is és a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Az Emmi szerint egyetlen állami kórház sem kötelezi az ápolókat fizetés nélküli szabadságra.","shortLead":"Míg a kórházakban és a szakrendelőkben a koronavírusos betegekre várnak, addig az egészségügyi dolgozókat szabadságra...","id":"20200402_RTL_Szabadsagra_kuldik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c2004a-dce1-49dd-9537-20a6c4cf46d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_RTL_Szabadsagra_kuldik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","timestamp":"2020. április. 02. 19:54","title":"RTL: Szabadságra küldenek dolgozókat kórházak, pedig az Emmi szerint nem lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107ecaa7-f9e9-42be-85a0-950bd86e9a59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Ivanka Factory alapítói nem kívánták kommentálni a hírt.","shortLead":"Az Ivanka Factory alapítói nem kívánták kommentálni a hírt.","id":"202014_ivanka_factory_felszamoljakazinnovatort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=107ecaa7-f9e9-42be-85a0-950bd86e9a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6271605-2ce1-4006-b839-f17cff548325","keywords":null,"link":"/360/202014_ivanka_factory_felszamoljakazinnovatort","timestamp":"2020. április. 03. 14:00","title":"Nemzetközi hírű lett a magyar startup, mégis felszámolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f24c6cc-c628-4194-9774-4f1d1e3ee69c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Biztos, hogy nem fertőznek meg senkit, ráadásul jótékony célt szolgálnak.","shortLead":"Biztos, hogy nem fertőznek meg senkit, ráadásul jótékony célt szolgálnak.","id":"20200403_koronavirus_husvet_csokinyul_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f24c6cc-c628-4194-9774-4f1d1e3ee69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783f3b0e-c1d2-4790-a48e-78bc406cf875","keywords":null,"link":"/elet/20200403_koronavirus_husvet_csokinyul_maszk","timestamp":"2020. április. 03. 18:37","title":"Még a csokinyulakra is maszkot ad egy belga cukrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a82e074-8ac8-4805-bfd3-2cdfe222e512","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni-Csatlós Hanna-Kacskovics Mihály","category":"elet","description":"Minden magyar egyetem rendben áttért a távoktatásra, a gyakorlati órákat azonban nem lehet online tartani. Minden valószínűség szerint a vizsgák és az államvizsgák többsége is online fog lezajlani, de vannak olyan tárgyak, amelyeket képtelenség így számonkérni. Emiatt Debrecenben például augusztus végéig tart a félév, de máshol is csúszhatnak egyes gyakorlati vizsgák.



