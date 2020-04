Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hogyan lehet megkülönböztetni a koronavírust az influenzától és a megfázástól? Mit tegyünk, ha gyanús eset van a családban, és mire vigyázzunk, ha el akarjuk hagyni az otthonunkat járvány idején? Várdi Katalin tüdőgyógyász segítségével válaszolunk néhány gyakorlati kérdésre. ","shortLead":"Hogyan lehet megkülönböztetni a koronavírust az influenzától és a megfázástól? Mit tegyünk, ha gyanús eset van...","id":"20200404_koronavirus_tunetek_tanacsok_tudogyogyasz_vardi_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbc81cb-7cf6-4da9-b951-018a903a0a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_koronavirus_tunetek_tanacsok_tudogyogyasz_vardi_katalin","timestamp":"2020. április. 04. 20:00","title":"Folyik az orrom és köhögök: most akkor koronavírusos vagyok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","shortLead":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","id":"20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b5dc2b-74aa-41be-b796-f4c8d8a97ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","timestamp":"2020. április. 05. 10:50","title":"Minden hetedik Ausztriában élő magyar dolgozó elveszítette az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5955b2-a7f8-4c0f-8086-67c9f2af3a17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban átlépte a 20 ezret a fertőzöttek száma és már 425-en haltak meg a járvány következtében","shortLead":"Az országban átlépte a 20 ezret a fertőzöttek száma és már 425-en haltak meg a járvány következtében","id":"20200403_Lezarnak_31_varost_Torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac5955b2-a7f8-4c0f-8086-67c9f2af3a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8e7093-8c67-4fe2-8e80-57e187ad810d","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Lezarnak_31_varost_Torokorszagban","timestamp":"2020. április. 03. 21:09","title":"Lezárnak 31 várost Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök bejelentette, ellenzi, hogy hazájának polgárai mezőgazdasági idénymunkára utazzanak Nyugat-Európába a koronavírus-járvány idején. ","shortLead":"Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök bejelentette, ellenzi, hogy hazájának polgárai mezőgazdasági idénymunkára...","id":"20200404_Bulgaria_nem_engedne_kulfoldre_mezogazdasagi_idenymunkasait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47261f77-bfa0-47c5-a119-f03ade64a64a","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Bulgaria_nem_engedne_kulfoldre_mezogazdasagi_idenymunkasait","timestamp":"2020. április. 04. 18:08","title":"Bulgária nem engedné külföldre mezőgazdasági idénymunkásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat. Ismét összeszedtük, hova mehetünk és hova nem. ","shortLead":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el...","id":"20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9fb2e5-dcf0-4fec-bedb-cc59cbedd184","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 05. 12:10","title":"Mit jelent ránk nézve a kijárási korlátozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bb90dd-1acd-40b3-941f-eb72db5e3536","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tízezer milliárdos nagyságrendű lesz a magyar gazdaságmentő akcióterv, de a kormány a központi költségvetésben csak 1345 milliárdot csoportosít át. A pénz nagy részét a jelek szerint a jegybank fogja kipumpálni. ","shortLead":"Tízezer milliárdos nagyságrendű lesz a magyar gazdaságmentő akcióterv, de a kormány a központi költségvetésben csak...","id":"20200404_Eleg_karcsu_a_kormany_gazdasagvedelmi_csomagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78bb90dd-1acd-40b3-941f-eb72db5e3536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e765fb5c-7b10-4f29-bb6f-10c3fef89875","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Eleg_karcsu_a_kormany_gazdasagvedelmi_csomagja","timestamp":"2020. április. 04. 13:45","title":"Elég karcsú a kormány gazdaságvédelmi alapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje a tagállamoktól a világjárványra adott válaszadást megnehezítő valamennyi büntetőintézkedés azonnali feloldását.","shortLead":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje...","id":"20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e505b0-e8db-4dea-8fb3-01643c83b9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 19:18","title":"Oroszország az összes szankció feloldását szorgalmazza a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államokban többen haltak meg egy nap alatt, mint eddig bárhol másutt. Magyarországon is újabb áldozatok vannak. A pápa és Donald Trump is megszólalt a témában. Közben felmerül a kérdés, hogy ha újraindul a légiközlekedés, akkor lesz-e mivel repülnünk. Ez a hvg.hu koronavírus-hírfolyama április 4-én.","shortLead":"Az Egyesült Államokban többen haltak meg egy nap alatt, mint eddig bárhol másutt. Magyarországon is újabb áldozatok...","id":"20200404_koronavirus_jarvany_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90095b3-c4a9-4319-bda7-150657c7c4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_koronavirus_jarvany_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 04. 07:40","title":"Meghalt Conte testőre, 5 éves áldozat Angliában - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]