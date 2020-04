Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tízezer milliárdos nagyságrendű lesz a magyar gazdaságmentő akcióterv, de a kormány a központi költségvetésben csak 1345 milliárdot csoportosít át. A pénz nagy részét a jelek szerint a jegybank fogja kipumpálni. 

Elég karcsú a kormány gazdaságvédelmi alapja

A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt kérte rajongóitól, hogy osszák meg vele, miként érzik magukat ezekben a nehéz napokban.

Kényszerleszállást hajtott végre Lionel Messi repülőgépe Brüsszelben

Sarapova megadta telefonszámát, és várja az üzeneteket Véleményszerzőnk szerint a címben tett állításhoz az ellenzék is hozzájárult, azzal, hogy besétált Orbán Viktor csapdájába.

Hont András: A kormány lehet a veszélyhelyzet nyertese A sort 1870-ben a soproni fényképész, Rupprecht Mihály (1829–1904) nyitotta meg Londonban, ahol díszoklevéllel ismerték el munkáit. A tárlatot rendező Photographic Society abban az időben komoly presztízzsel rendelkezett, hiszen múzeumi keretek közt a világon először az ő seregszemléjükre került sor 1858 februárjában.

Julia Donaldson író és Axel Scheffler – a Graffaló című könyvek szerzői – olyan rajzokkal üzennek a gyerekeknek, amelyek révén a kicsik könnyebben megérthetik, hogy miért kell növelni hirtelen az emberek közötti távolságot.

A világsikerű Graffaló is a távolságtartás fontosságára tanítja a gyerekeket

Az országban átlépte a 20 ezret a fertőzöttek száma és már 425-en haltak meg a járvány következtében

Lezárnak 31 várost Törökországban

Fényképészeink a nemzetközi színtéren Abban pedig, hogy hazánk hogyan vészeli át a járványt, a szakemberhiány mértéke lesz a döntő. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.

Lénárd Rita a Fülkében: Kizsigerelt állapotban találta a koronavírus az egészségügyet