Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","shortLead":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","id":"20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a4475-a0e4-4f3b-b756-b40bfcc5e1d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 06. 06:44","title":"Újabb négy ember halt meg a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219e34a9-df91-4455-9de0-994bfe53a754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízmillió forintért árultak szájmaszkokat, amiket végül nem szállítottak le.","shortLead":"Több tízmillió forintért árultak szájmaszkokat, amiket végül nem szállítottak le.","id":"20200407_szajmasz_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219e34a9-df91-4455-9de0-994bfe53a754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3169fa8f-5551-4981-af85-4535b35e10e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_szajmasz_csalas","timestamp":"2020. április. 07. 07:44","title":"Lecsaptak a rendőrök a szájmaszkokkal csaló párosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d80d99-066e-4b97-96f6-2a30bf2164d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Guilherme Peixoto szerint a zene legalább annyira fontos, mint az izoláció.","shortLead":"Guilherme Peixoto szerint a zene legalább annyira fontos, mint az izoláció.","id":"20200407_DJnek_allt_egy_portugal_pap_hogy_jobban_viseljek_a_jarvanyt_a_hivek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d80d99-066e-4b97-96f6-2a30bf2164d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c9457c-0cf8-4c51-b7fb-eae752644b1c","keywords":null,"link":"/elet/20200407_DJnek_allt_egy_portugal_pap_hogy_jobban_viseljek_a_jarvanyt_a_hivek","timestamp":"2020. április. 07. 13:36","title":"DJ-nek állt egy portugál pap, hogy jobban viseljék a járványt a hívek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Első körben kórházaknak, hulladékkezelőknek, közüzemeknek és önkormányzatoknak szállítanak belőle, kereskedelmi forgalomba később kerülhet.","shortLead":"Első körben kórházaknak, hulladékkezelőknek, közüzemeknek és önkormányzatoknak szállítanak belőle, kereskedelmi...","id":"20200406_mol_fertotlenitoszer_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3039c320-e05f-4464-a2cf-9f35e5db64c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_mol_fertotlenitoszer_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 05:40","title":"110 ezer liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"A budapesti Kelen kórházban hétfőtől végzik a teszteket, 15 ezer forint az ára. A már – akár tünetmentesen – lezajlott fertőzések kimutatására is alkalmas.","shortLead":"A budapesti Kelen kórházban hétfőtől végzik a teszteket, 15 ezer forint az ára. A már – akár tünetmentesen – lezajlott...","id":"20200406_Ujabb_magankorhazban_teszteltetheti_magat_koronavirusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0a182b-44b3-480d-9d59-c732fe68bcad","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Ujabb_magankorhazban_teszteltetheti_magat_koronavirusra","timestamp":"2020. április. 06. 17:44","title":"Újabb magánkórházban teszteltetheti magát koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f2ed41-0a06-45a5-9ca2-5cc4a06516eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapítvány otthonában is autizmussal élőket foglalkoztat, nekik ad otthont.","shortLead":"Az alapítvány otthonában is autizmussal élőket foglalkoztat, nekik ad otthont.","id":"20200405_Fogyatekkal_eloket_segit_Miskolcon_a_veszelyhelyzet_idejen_a_Szimbiozis_Alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f2ed41-0a06-45a5-9ca2-5cc4a06516eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a250f6a-e18f-47c2-badd-f5c13f2ebb4c","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Fogyatekkal_eloket_segit_Miskolcon_a_veszelyhelyzet_idejen_a_Szimbiozis_Alapitvany","timestamp":"2020. április. 05. 21:07","title":"Fogyatékkal élőket segít Miskolcon a veszélyhelyzet idején a Szimbiózis Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30e9dc7-4e53-4cf3-a721-946cb2070c0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt elrendelt vészhelyzet az újabb korlátozásokkal együtt szerdán léphet életbe, és a nagyvárosokat érinti majd.","shortLead":"A koronavírus miatt elrendelt vészhelyzet az újabb korlátozásokkal együtt szerdán léphet életbe, és a nagyvárosokat...","id":"20200406_japan_koronavirus_veszhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30e9dc7-4e53-4cf3-a721-946cb2070c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad52031-d776-4d20-8090-aba47d600de6","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_japan_koronavirus_veszhelyzet","timestamp":"2020. április. 06. 13:40","title":"Vészhelyzet kihirdetésére készül Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Most egész más okból világították ki az arénát.","shortLead":"Most egész más okból világították ki az arénát.","id":"20200407_puskas_arena_diszkivilagitas_koronavirus_jarvany_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bf0ea6-965e-4d2d-929f-5e4d1ccddfd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_puskas_arena_diszkivilagitas_koronavirus_jarvany_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. április. 07. 15:53","title":"Fehérben úszott a Puskás Aréna az egészségügyi dolgozók tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]