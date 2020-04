Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a megszokottnál jóval csendesebb most a világ, a szeizmológusok olyan rezgéseket is érzékelnek, amiket máskor nem.","shortLead":"Mivel a megszokottnál jóval csendesebb most a világ, a szeizmológusok olyan rezgéseket is érzékelnek, amiket máskor nem.","id":"20200407_szeizmologus_foldrenges_zaj_koronavirus_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c334d60e-c00b-44f7-89e3-95c3c6aa8b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_szeizmologus_foldrenges_zaj_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. április. 07. 09:03","title":"Ha mások nem is, a szeizmológusok nagyon örülnek a koronavírus miatti lezárásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A statisztikai adatok szerint egy fertőzött már csak 0,7 embernek adja tovább a vírust, viszont ez nem jelenti azt, hogy feloldanák a korlátozásokat az országban.","shortLead":"A statisztikai adatok szerint egy fertőzött már csak 0,7 embernek adja tovább a vírust, viszont ez nem jelenti azt...","id":"20200406_Norveg_egeszsegugyi_miniszter_sikerult_urra_lenni_a_jarvanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c1edc1-aa74-448a-b4b8-7fe0e2bda7f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Norveg_egeszsegugyi_miniszter_sikerult_urra_lenni_a_jarvanyon","timestamp":"2020. április. 06. 19:42","title":"Norvég egészségügyi miniszter: sikerült úrrá lenni a járványon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Egészségügyi Világszervezet kapja a pénzt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet kapja a pénzt.","id":"20200406_35_millio_dollart_gyujtott_Lady_Gaga_a_koronavirusjarvany_elleni_harcra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e466b3-898c-433f-b417-922f14623717","keywords":null,"link":"/elet/20200406_35_millio_dollart_gyujtott_Lady_Gaga_a_koronavirusjarvany_elleni_harcra","timestamp":"2020. április. 06. 20:11","title":"35 millió dollárt gyűjtött Lady Gaga a koronavírus-járvány elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"Lőrinc László","category":"360","description":"Retró mártírkultusz vagy konstruktív sikertörténet? A kerettantervből nemcsak hogy a hivatalos ideológia, de egyenesen az aktuálpolitikai doktrína irdatlan lólábai lógnak ki minden irányba. Vélemény.","shortLead":"Retró mártírkultusz vagy konstruktív sikertörténet? A kerettantervből nemcsak hogy a hivatalos ideológia, de egyenesen...","id":"20200408_Lorinc_Laszlo_Retro_martirkultusz_vagy_konstruktiv_sikertortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fe6bf6-ca1e-489b-ba9b-1dacc3acfa8a","keywords":null,"link":"/360/20200408_Lorinc_Laszlo_Retro_martirkultusz_vagy_konstruktiv_sikertortenet","timestamp":"2020. április. 08. 11:00","title":"Lőrinc László: Esztelen öncsalás a történelemtanítás új kerettanterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is.\r

","shortLead":"Az országban nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is.\r

","id":"20200407_Otszor_annyi_tesztet_vegeznek_Szlovakiaban_mint_a_mult_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d989e41b-4054-4c7f-8919-13f471cd3a55","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Otszor_annyi_tesztet_vegeznek_Szlovakiaban_mint_a_mult_heten","timestamp":"2020. április. 07. 18:53","title":"Ötször annyi tesztet végeznek Szlovákiában, mint a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozást, valamint a családok és a nyugdíjasok védelmét három alapból igyekszik megoldani a kormány.","shortLead":"A munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozást, valamint...","id":"20200407_koronavirus_gazdasagvedelmi_akcioterv_magyar_kozlony_kormanyrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e963-a8c9-4995-899f-6ff5f636f5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_gazdasagvedelmi_akcioterv_magyar_kozlony_kormanyrendelet","timestamp":"2020. április. 07. 08:18","title":"Így módosítják a költségvetést a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha nem megy online, akkor lehet személyesen is, a járványügyi előírások betartásával.","shortLead":"Ha nem megy online, akkor lehet személyesen is, a járványügyi előírások betartásával.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_oktatas_beiratkozas_online_ugyintezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbb91e7-b63c-4b33-bbda-f017c9558310","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_jarvany_oktatas_beiratkozas_online_ugyintezes","timestamp":"2020. április. 08. 09:16","title":"Nem muszáj személyesen beiratkozni az általános iskolába, online elintézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41de598-22d8-4677-b1a2-bd64d76e753e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a nagy hivatalos alkalmazás-áruházakban a Smart View alkalmazás leírását a Samsung, ugyanis úgy döntött, október 5-én örökre búcsút int az appnak.","shortLead":"Frissítette a nagy hivatalos alkalmazás-áruházakban a Smart View alkalmazás leírását a Samsung, ugyanis úgy döntött...","id":"20200408_smart_view_alkalmazas_letoltes_megszunik_2020_oktober_5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41de598-22d8-4677-b1a2-bd64d76e753e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1f24cf-f7f8-464c-bdbd-bd18bda42005","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_smart_view_alkalmazas_letoltes_megszunik_2020_oktober_5","timestamp":"2020. április. 08. 12:03","title":"Letöröl a Samsung egy jó kis alkalmazást, most még gyorsan letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]