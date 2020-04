Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta a hivatalos statisztikák szerint a mai napig több mint 1,4 millió fertőzöttet regisztráltak világszerte. Ez meglehetősen magas szám, ám a Göttingeni Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint valószínűleg messze nem fedi a valóságot.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta a hivatalos statisztikák szerint a mai napig több mint 1,4 millió fertőzöttet...","id":"20200408_koronavirus_koronavirus_jarvany_kutatas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328f003-a3fb-4907-b5e2-0be6c504d676","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_koronavirus_jarvany_kutatas_felmeres","timestamp":"2020. április. 08. 20:13","title":"Kiszámolták: 16-szor annyi koronavírus-fertőzött lehet, mint amennyi a hivatalos adatokból látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e635233-5758-4f41-aa07-64d6d6e6db3d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Neue Zürcher Zeitung svájci lap külföldi tudósítói összegyűjtötték, mivel segítik a kormányok a járvány okozta válság túlélését. A jövedelempótlás és a likviditási támogatások fajtáit és mértékét négy kategóriában vizsgálták.","shortLead":"A Neue Zürcher Zeitung svájci lap külföldi tudósítói összegyűjtötték, mivel segítik a kormányok a járvány okozta válság...","id":"20200408_neue_zurcher_zeitung_koronavirusjarvany_intezkedesek_tablazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e635233-5758-4f41-aa07-64d6d6e6db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc0633a-c94f-458d-bde1-545f6892c783","keywords":null,"link":"/360/20200408_neue_zurcher_zeitung_koronavirusjarvany_intezkedesek_tablazat","timestamp":"2020. április. 08. 11:30","title":"Ezt kapják a járványban az emberek és a cégek a világban – és nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","id":"20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3d3eef-ffc6-410c-b696-d69707e5eac8","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","timestamp":"2020. április. 09. 08:43","title":"Körbe akarta biciklizni a Földet egy skót férfi egy macskával, de Magyarországon ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c62649-7694-4f51-80d3-e857388b7466","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beszálltak a Grace klinika és a Dokik kamu orvosai is. ","shortLead":"Beszálltak a Grace klinika és a Dokik kamu orvosai is. ","id":"20200408_Dr_House_Veszhelyzet_Grace_klinika_Dokik_video_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c62649-7694-4f51-80d3-e857388b7466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca1c371-d0ff-455f-98af-cf62cedd265e","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Dr_House_Veszhelyzet_Grace_klinika_Dokik_video_orvosok","timestamp":"2020. április. 08. 10:31","title":"A Dr. House és a Vészhelyzet sztárjai videóban köszönik meg a valódi orvosok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a48d6f2-45c7-4bf9-bd0c-336cdfa2112b","c_author":"","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az ügyészek és a sofőr jogi képviselői is videokapcsolaton vettek részt tárgyaláson.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az ügyészek és a sofőr jogi képviselői is videokapcsolaton...","id":"20200408_Essexi_halalkamion_bunosnek_vallotta_magat_a_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a48d6f2-45c7-4bf9-bd0c-336cdfa2112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85357dcc-1189-446f-84e0-43e8e8cbd2ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Essexi_halalkamion_bunosnek_vallotta_magat_a_sofor","timestamp":"2020. április. 08. 21:51","title":"Essexi halálkamion: bűnösnek vallotta magát a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ettől remélik a javulást. ","shortLead":"Ettől remélik a javulást. ","id":"20200409_Barta_Sylvia_ujabb_gyogyszeres_kezelest_kap_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737a8751-454f-42c3-8b90-f1a74e3f0cea","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Barta_Sylvia_ujabb_gyogyszeres_kezelest_kap_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 09. 09:50","title":"Barta Sylvia újabb gyógyszeres kezelést kap a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást terveznek, akár 25 ezer euró büntetés is járhat a külföldről érkezők kötelezettségeit előíró karanténszabályok megszegéséért.","shortLead":"Továbbra is lassuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Németországban. A folyamat fenntartására újabb szigorítást...","id":"20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115a7136-61ec-4c40-8f58-8703bc182fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_nemetorszag_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 08. 12:36","title":"Lassul a járvány üteme Németországban, de újabb szigorítások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy terveznek a Molnál, hogy egy hosszabb ideig tartó válságot is át tudjon vészelni a cég.","shortLead":"Úgy terveznek a Molnál, hogy egy hosszabb ideig tartó válságot is át tudjon vészelni a cég.","id":"20200408_mol_jarvany_koronavirus_osztalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef578de7-1a8d-4c2f-8ab4-bfb3e93ef66e","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_mol_jarvany_koronavirus_osztalek","timestamp":"2020. április. 08. 10:18","title":"Visszatartja az osztalékot a Mol és nagy kiadáscsökkentésbe kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]