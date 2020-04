Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rengeteg maszkot rendeltek, a használat előtt mindegyiket bevizsgálták. Ekkor derült ki, hogy az arcvédők kórházi használatra alkalmatlanok.","shortLead":"Rengeteg maszkot rendeltek, a használat előtt mindegyiket bevizsgálták. Ekkor derült ki, hogy az arcvédők kórházi...","id":"20200409_finn_kormany_arcmaszk_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538488b-46bb-4fdd-9494-9583dd4fd13e","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_finn_kormany_arcmaszk_kina","timestamp":"2020. április. 09. 07:25","title":"A finn kormány szerint a Kínából rendelt arcmaszkok nem elég jók a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és művészek raktak össze. Itt az első öt oldal.","shortLead":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és...","id":"20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3fe9d-0f72-4cdb-9ad9-a154c221c1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 17:07","title":"Ingyen színezőt tett közzé az Adobe, hogy könnyebb legyen elviselni a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","shortLead":"Olyan 18 kilométeres magasságban bomlott le az ózonréteg, igen nagy kiterjedésben. Ez nagyon szokatlan.","id":"20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70bfdc1-447a-4bf5-a5cd-93dc5b2d6a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_eszaki_sark_ozonlyuk","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"Továbbra is szokatlanul nagy ózonlyuk van az Északi-sark felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emelkedő betegszám több tesztet indokolna, de nálunk nem ez történik. A cseheknél négyszer annyi teszt volt, mint Magyarországon.","shortLead":"Az emelkedő betegszám több tesztet indokolna, de nálunk nem ez történik. A cseheknél négyszer annyi teszt volt, mint...","id":"20200408_koronavirus_teszt_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5fe494-ccde-48f8-a0fe-445d0993a2da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_teszt_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 08. 08:49","title":"A jóval kisebb népességű Szlovéniában is több koronavírus-tesztet végeztek, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64241fa-2952-4044-b6c4-07bfa2096d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"DualSense-nek hívják. Funkciókban és kinézetben is más, mint az eddig megszokott kontrollerek. Ezt csomagolják majd a PlayStation 5-höz.\r

","shortLead":"DualSense-nek hívják. Funkciókban és kinézetben is más, mint az eddig megszokott kontrollerek. Ezt csomagolják majd...","id":"20200407_sony_playstation_5_dualsense_kontroller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64241fa-2952-4044-b6c4-07bfa2096d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd7cff0-a3c0-4db8-97fe-ced31ada1d89","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_sony_playstation_5_dualsense_kontroller","timestamp":"2020. április. 07. 22:34","title":"A Sony váratlanul megmutatta, mivel lesz irányítható a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca46ce6-aea3-4ff5-8548-b9bbccad4a4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 895 fertőzött van Magyarországon, eddig 58-an haltak bele a koronavírusba.","shortLead":"Már 895 fertőzött van Magyarországon, eddig 58-an haltak bele a koronavírusba.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_halal_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca46ce6-aea3-4ff5-8548-b9bbccad4a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e957710-5436-4618-802e-cae29b084214","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_jarvany_halal_fertozottek","timestamp":"2020. április. 08. 06:20","title":"Újabb 11 magyar halottja van a járványnak, egy nap alatt 78 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesznek győztesek, se kiesők, a nemzetközi kupákon azok a csapatok indulhatnak, amelyek a korábbi idény alapján jogosultak voltak rá. ","shortLead":"Nem lesznek győztesek, se kiesők, a nemzetközi kupákon azok a csapatok indulhatnak, amelyek a korábbi idény alapján...","id":"20200409_kezilabda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308532ed-9262-481d-be64-8b953b557c94","keywords":null,"link":"/sport/20200409_kezilabda_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 16:11","title":"Vége az idei kézilabda-bajnokságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f4a2f6-c6c4-40d9-b00f-86681229f345","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét újabb pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet.\r

","shortLead":"Hét újabb pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet.\r

","id":"20200408_77_millio_forint_jut_egy_csaladi_animacios_filmre_Palfi_Gyorgynek_mar_nem_jutott_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17f4a2f6-c6c4-40d9-b00f-86681229f345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b0abb5-8431-4b88-a5ac-e9ea8a370575","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_77_millio_forint_jut_egy_csaladi_animacios_filmre_Palfi_Gyorgynek_mar_nem_jutott_tamogatas","timestamp":"2020. április. 08. 11:10","title":"77 millió forint jut egy családi animációs filmre, Pálfi Györgynek már nem jutott támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]