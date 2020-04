Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A költészet napja alkalmából zseniális akcióba kezd a társulat. ","shortLead":"A költészet napja alkalmából zseniális akcióba kezd a társulat. ","id":"20200409_Ha_szeretne_az_Orkeny_Szinhaz_egy_tagja_felhivja_majd_telefonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c02a7bb-47f6-45cc-a6ed-3a64367f0eb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Ha_szeretne_az_Orkeny_Szinhaz_egy_tagja_felhivja_majd_telefonon","timestamp":"2020. április. 09. 10:33","title":"Ha szeretné, az Örkény Színház egy tagja felhívja majd telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06974a-189b-470b-91c9-a95eaa00cbd9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tojásokat karcokkal díszítették, de festettek is rájuk. ","shortLead":"A tojásokat karcokkal díszítették, de festettek is rájuk. ","id":"20200409_strucc_strucctojas_luxuscikk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc06974a-189b-470b-91c9-a95eaa00cbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0a4a42-0fb1-4457-b45a-8095de51f6e1","keywords":null,"link":"/elet/20200409_strucc_strucctojas_luxuscikk","timestamp":"2020. április. 09. 07:52","title":"Ötezer éve még a díszített strucctojás számított luxuscikknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a0dde9-5abf-4f9c-b2e7-aa9becbbb44b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A parkot és a hozzá tartozó mélygarázst ősszel adhatják át.","shortLead":"A parkot és a hozzá tartozó mélygarázst ősszel adhatják át.","id":"202015_millenaris_szellkapu_beolvadas_vagyonmustraval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a0dde9-5abf-4f9c-b2e7-aa9becbbb44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762bcccd-eea0-4007-aa42-358fc07ad77c","keywords":null,"link":"/360/202015_millenaris_szellkapu_beolvadas_vagyonmustraval","timestamp":"2020. április. 10. 12:00","title":"Beolvadással és vagyonmustrával ér véget az utolsó Millenáris-beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf819c69-b812-4718-9bca-97b6b1172a91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gondozók nagyon reménykednek egy pandabébiben. ","shortLead":"A gondozók nagyon reménykednek egy pandabébiben. ","id":"20200409_Allatkerti_pandak_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf819c69-b812-4718-9bca-97b6b1172a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef376b3-1d73-4a4f-baac-492370d72b1e","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Allatkerti_pandak_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 10:06","title":"Bezárt az állatkert, tíz év után végre párosodtak a hongkongi pandák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán nyomozók akcióztak a településen.","shortLead":"Szerdán nyomozók akcióztak a településen.","id":"20200410_Battonyan_kellett_felvenni_a_harcot_az_alhirekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90ab5b5-991f-49ca-a9c7-955b857edba6","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_Battonyan_kellett_felvenni_a_harcot_az_alhirekkel","timestamp":"2020. április. 10. 08:36","title":"Battonyán kellett felvenni a harcot az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36110c28-b141-40a7-94fa-20537b837a8a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben az egészségügyben dolgozókra kiemelt figyelem hárul, a legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek gondozásával foglalkozókról mintha elfeledkeztek volna a döntéshozók.","shortLead":"Miközben az egészségügyben dolgozókra kiemelt figyelem hárul, a legveszélyeztetettebb korosztály, az idősek...","id":"202015__idosgondozas__hatterbe_szoritva__veszhelyzet__oreg_bajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36110c28-b141-40a7-94fa-20537b837a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e670b5-8153-493f-9f09-fba45a691659","keywords":null,"link":"/360/202015__idosgondozas__hatterbe_szoritva__veszhelyzet__oreg_bajok","timestamp":"2020. április. 09. 16:45","title":"Az idősotthonok igényfelmérő kérdőívet kaptak, amikor maszkokat még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","shortLead":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","id":"20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f4d106-f39a-4208-82f2-5f256dbe924c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","timestamp":"2020. április. 09. 06:41","title":"272 forint 90 fillér a legolcsóbb hazai benzin literára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászberényben 1997 óta készültek fagyasztóládák, de most már egy sem fog Budai Lóránt szerint.","shortLead":"Jászberényben 1997 óta készültek fagyasztóládák, de most már egy sem fog Budai Lóránt szerint.","id":"20200410_electrolux_gyar_jaszbereny_budai_lorant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74f6e38-2a17-4f0e-ba23-d506bd834652","keywords":null,"link":"/kkv/20200410_electrolux_gyar_jaszbereny_budai_lorant","timestamp":"2020. április. 10. 17:31","title":"Bezárt a jászberényi Electrolux gyár a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]