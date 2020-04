Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14cf02be-4120-446b-89e2-b7d7dd0d0ef7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koronavírus-fertőzöttként, polgármesterként és orvosként is fegyelmezetten fogadja a rá, illetve városára vonatkozó korlátozásokat, kormányzati intézkedéseket Győr fideszes polgármestere, Dézsi Csaba András.\r

\r

","shortLead":"Koronavírus-fertőzöttként, polgármesterként és orvosként is fegyelmezetten fogadja a rá, illetve városára vonatkozó...","id":"20200408_Semmi_kulonos_Jegyzo_ur_bejott_az_irodaba_kohogott_parat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14cf02be-4120-446b-89e2-b7d7dd0d0ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f69b53-6e84-4594-bf1c-45686c0e00ac","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Semmi_kulonos_Jegyzo_ur_bejott_az_irodaba_kohogott_parat","timestamp":"2020. április. 08. 16:18","title":"„Semmi különös. Jegyző úr bejött az irodába, köhögött párat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kérdés az, mikor jön el és milyen lesz a kilábalás – ebben nincs egyetértés.","shortLead":"A kérdés az, mikor jön el és milyen lesz a kilábalás – ebben nincs egyetértés.","id":"20200409_Nyakunkon_a_globalis_recesszio__allitjak_kozgazdaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c4cef-10cb-4b20-9120-112fefe0e535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Nyakunkon_a_globalis_recesszio__allitjak_kozgazdaszok","timestamp":"2020. április. 09. 17:15","title":"Nyakunkon a globális recesszió – állítják közgazdászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a48d6f2-45c7-4bf9-bd0c-336cdfa2112b","c_author":"","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az ügyészek és a sofőr jogi képviselői is videokapcsolaton vettek részt tárgyaláson.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az ügyészek és a sofőr jogi képviselői is videokapcsolaton...","id":"20200408_Essexi_halalkamion_bunosnek_vallotta_magat_a_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a48d6f2-45c7-4bf9-bd0c-336cdfa2112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85357dcc-1189-446f-84e0-43e8e8cbd2ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Essexi_halalkamion_bunosnek_vallotta_magat_a_sofor","timestamp":"2020. április. 08. 21:51","title":"Essexi halálkamion: bűnösnek vallotta magát a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután szerdán meglepetésszerűen lemondott Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke, megszólalt a testület is, amely szerint az olasz-amerikai kutató a valóságban azért távozott, mert a tanács tagjai felszólították erre. A botrány sokat árthat az uniónak.","shortLead":"Miután szerdán meglepetésszerűen lemondott Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke, megszólalt...","id":"20200409_Az_EU_fotudosa_allitolag_az_utan_mondott_le_onkent_hogy_felkertek_a_tavozasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01af4f7e-e9f6-4188-8c32-076a22c8cbe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_Az_EU_fotudosa_allitolag_az_utan_mondott_le_onkent_hogy_felkertek_a_tavozasra","timestamp":"2020. április. 09. 13:20","title":"Az EU főtudósa állítólag az után mondott le „önként”, hogy felkérték a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f880977-7347-485b-b1bc-1f2b11de5d27","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A járvány miatt padlót fogott gazdaság megvédésének és újraindításának a szerepét a jegybank magára ruházta, a kormány költségvetési intézkedéseinek nagyobb a füstje, mint a lángja.","shortLead":"A járvány miatt padlót fogott gazdaság megvédésének és újraindításának a szerepét a jegybank magára ruházta, a kormány...","id":"202015__keslekedo_orban__harcos_matolcsy__tanacstalan_cegek_es_dolgozok__vedelmi_penzosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f880977-7347-485b-b1bc-1f2b11de5d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c8c419-0300-4850-af76-ea63119b9138","keywords":null,"link":"/360/202015__keslekedo_orban__harcos_matolcsy__tanacstalan_cegek_es_dolgozok__vedelmi_penzosztas","timestamp":"2020. április. 08. 16:45","title":"Védelmi pénzosztás: Matolcsy újra elemében érezheti magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak sikerült lefotózniuk, amint a fekete lyuk plazmát lövell ki magából. Mindez több szempontból is értékes eredménynek számít.","shortLead":"A tudósoknak sikerült lefotózniuk, amint a fekete lyuk plazmát lövell ki magából. Mindez több szempontból is értékes...","id":"20200409_fekete_lyuk_foto_event_horizon_teleszkop_akkrecios_korong_plazma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7438df5b-7687-4549-9b42-0026204fa78e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_fekete_lyuk_foto_event_horizon_teleszkop_akkrecios_korong_plazma","timestamp":"2020. április. 09. 08:03","title":"Újabb történelmi fénykép készült egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelem közzétette az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait.","id":"20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee8e65e-5119-42a1-8215-93b44992748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0092171-9139-457d-8a26-3bc680229340","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Olaszorszagbanujra_csokkent_a_koronavirusban_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 08. 18:21","title":"Olaszországban újra csökkent az elhunyt koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szállítmány Kínából jön.","shortLead":"A szállítmány Kínából jön.","id":"20200408_lelegeztetogep_arcmaszk_koronavirus_jarvany_kina_szallitmany_magyar_levente","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07176344-e946-42c7-8b65-c71dd5f731cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_lelegeztetogep_arcmaszk_koronavirus_jarvany_kina_szallitmany_magyar_levente","timestamp":"2020. április. 08. 12:46","title":"140 lélegeztetőgép és 5 millió maszk érkezik szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]