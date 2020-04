Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen lehetőségnek itthon is sokan örülnének.","shortLead":"Egy ilyen lehetőségnek itthon is sokan örülnének.","id":"20200409_Hasznalt_elektromos_autok_vasarlasaba_is_beszall_az_allam_Hollandiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3875a4a-4c54-402d-9e67-667e2b9a40da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Hasznalt_elektromos_autok_vasarlasaba_is_beszall_az_allam_Hollandiaban","timestamp":"2020. április. 09. 13:54","title":"Használt elektromos autók vásárlásába is beszáll az állam Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","shortLead":"De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","id":"20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32c2c06-089d-4a2f-8f9e-3967c0591f83","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 10. 19:32","title":"Ismét csökkent a halálos áldozatok száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69288e11-fb75-4e1a-810d-a7a91b14dcda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már kis híján 8 ezer ember életét követelte a COVID-19 betegség.","shortLead":"Már kis híján 8 ezer ember életét követelte a COVID-19 betegség.","id":"20200409_nagy_britanniakoronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69288e11-fb75-4e1a-810d-a7a91b14dcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78284a3a-a6e1-4016-a9f1-fa1c2c3282d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_nagy_britanniakoronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 18:56","title":"Egy nap alatt 881-en haltak meg a járványban az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c75fa3d-587c-4961-bf50-33f842a3f9ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltig kevesen gondolták volna, hogy a kiváló állapotban lévő oldtimer egyszer majd újra szolgálatba fog állni.","shortLead":"A közelmúltig kevesen gondolták volna, hogy a kiváló állapotban lévő oldtimer egyszer majd újra szolgálatba fog állni.","id":"20200410_egy_61_eves_orosz_mentoautot_is_bevetnek_a_koronavirus_elleni_harcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c75fa3d-587c-4961-bf50-33f842a3f9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608d03aa-ad52-4b2e-a480-adf54e51885f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200410_egy_61_eves_orosz_mentoautot_is_bevetnek_a_koronavirus_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 10. 06:41","title":"Egy 61 éves orosz mentőautót is bevetnek a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2f26e0-cba3-470a-ac22-5ad0e3db9d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetente 100 ezer darab arcvédő plexit gyártana dobbőr helyett a D'Addario, egészen addig, amíg arra a világ valamely pontján szükség lehet.","shortLead":"Hetente 100 ezer darab arcvédő plexit gyártana dobbőr helyett a D'Addario, egészen addig, amíg arra a világ valamely...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_dob_dobbor_arcmaszk_ddarios_evans_g2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c2f26e0-cba3-470a-ac22-5ad0e3db9d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e6b61-bac8-4cda-af36-a55e31f6718c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_koronavirus_jarvany_dob_dobbor_arcmaszk_ddarios_evans_g2","timestamp":"2020. április. 09. 18:03","title":"Eddig dobbőröket gyártottak, most áttértek az arcvédőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26f610c-e6c2-447b-9762-107f5bf967aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét ember be van zárva egy liftbe, és az egyikük köhögni kezd…","shortLead":"Hét ember be van zárva egy liftbe, és az egyikük köhögni kezd…","id":"20200410_Meg_tart_a_jarvany_de_mar_itt_a_koronavirusos_mozifilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e26f610c-e6c2-447b-9762-107f5bf967aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a4b70e-7ebb-48cc-8351-982d82fcba28","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_Meg_tart_a_jarvany_de_mar_itt_a_koronavirusos_mozifilm","timestamp":"2020. április. 10. 11:57","title":"Még tart a járvány, de már itt a koronavírusos mozifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b70f2-43a5-44bd-95ba-3cdb3416d504","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nyugdíjról akkor lehet majd értelmesen vitatkozni, ha sok évtized után végre nem szociális kérdésként kezelik. Ennek nyoma sincs. Az értelemnek ebben a témában nem nyílik tér.\r

","shortLead":"A nyugdíjról akkor lehet majd értelmesen vitatkozni, ha sok évtized után végre nem szociális kérdésként kezelik. Ennek...","id":"20200409_Balszerencsenk_hava_13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b70f2-43a5-44bd-95ba-3cdb3416d504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef7498a-1fa7-427e-bd5a-f47ec4fb5bd2","keywords":null,"link":"/360/20200409_Balszerencsenk_hava_13","timestamp":"2020. április. 09. 19:30","title":"Révész: A 13. havi nyugdíj a kutya vacsorája. Az úr adja, az úr elveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor már ősszel elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás, szakértők szerint azonban ez igen derülátó jóslat. ","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor már ősszel elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás, szakértők szerint...","id":"20200409_vakcina_koronavirus_nemetorszag_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cd726d-5448-417a-b172-0d607ba88637","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_vakcina_koronavirus_nemetorszag_oltas","timestamp":"2020. április. 09. 15:38","title":"Júniustól embereken tesztelhetik a Németországban kifejlesztett védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]