[{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban már több a fertőzött, mint bármelyik más országban az Egyesült Államokon kívül.","shortLead":"A városban már több a fertőzött, mint bármelyik más országban az Egyesült Államokon kívül.","id":"20200410_Rabok_temetik_tomegsirokba_a_New_Yorki_koronavirusos_halottakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0b417a-e7b2-40ae-b25d-be71eb15a052","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Rabok_temetik_tomegsirokba_a_New_Yorki_koronavirusos_halottakat","timestamp":"2020. április. 10. 07:36","title":"Rabok temetik tömegsírokba a New York-i koronavírusos halottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma több mint 4 ezerrel nőtt az elmúlt 24 órában.","shortLead":"A fertőzöttek száma több mint 4 ezerrel nőtt az elmúlt 24 órában.","id":"20200409_Franciaorszagban_mar_12_ezer_folott_a_halottak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46463125-cef7-4c22-b37a-f980bad11906","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Franciaorszagban_mar_12_ezer_folott_a_halottak_szama","timestamp":"2020. április. 09. 21:52","title":"Franciaországban már 12 ezer fölött a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak is.","shortLead":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került...","id":"20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc76d019-bcca-406e-b928-909c130002d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","timestamp":"2020. április. 09. 19:03","title":"Benyúl a pénztárcájába a TikTok is, 122 milliárd forintnyi segélyt osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar egészségügy jól vizsgázott eddig a koronavírus-járvány alatt. Erről, a sajtó állapotáról, Orbán Viktorról és a járványgörbékről is szó esik a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"A magyar egészségügy jól vizsgázott eddig a koronavírus-járvány alatt. Erről, a sajtó állapotáról, Orbán Viktorról és...","id":"20200411_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Tortenik_valami_amirol_semmit_sem_tudunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab04027-4fb0-41ef-9758-991a80198ed5","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Tortenik_valami_amirol_semmit_sem_tudunk","timestamp":"2020. április. 11. 13:00","title":"A koronavírusról a Fülkében: Történik valami, amiről semmit sem tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","shortLead":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","id":"20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c4567a-c381-4c2f-afd5-de2facb49f73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","timestamp":"2020. április. 10. 19:10","title":"A járvány miatt drón vitte ki a hónap játékosa díjat egy brazil focistának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester négy iratot hozott nyilvánosságra, az egyik szerinte a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos legfontosabb dokumentum.","shortLead":"A főpolgármester négy iratot hozott nyilvánosságra, az egyik szerinte a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos...","id":"20200410_karacsony_gergely_koronavirus_pesti_uti_idosotthon_fertozott_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541ec1e4-3a6d-43f8-8a8c-0cba95b4825f","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_karacsony_gergely_koronavirus_pesti_uti_idosotthon_fertozott_fertozes","timestamp":"2020. április. 10. 21:51","title":"Karácsony állítja, a kormányhivatal levelére hivatkozva nem tesztelték az idősotthonba visszakerülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint az iráni diákok kiutasításáról az idegenrendészeti hatóság nem is dönthetett volna másként.","shortLead":"A bíróság szerint az iráni diákok kiutasításáról az idegenrendészeti hatóság nem is dönthetett volna másként.","id":"20200409_Elutasitotta_a_kiutasitott_irani_diakok_keresetet_a_Fovarosi_Torvenyszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c446d-2605-4bf6-a2f3-9dd7684669e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Elutasitotta_a_kiutasitott_irani_diakok_keresetet_a_Fovarosi_Torvenyszek","timestamp":"2020. április. 09. 22:37","title":"Elutasította a kiutasított iráni diákok keresetét a Fővárosi Törvényszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alex Stamos nemrég a Zoomot érintő problémákról (és annak lehetséges megoldásairól) írt a Twitteren, nem sokkal később már a Zoom vezetője csörgött rá telefonon.","shortLead":"Alex Stamos nemrég a Zoomot érintő problémákról (és annak lehetséges megoldásairól) írt a Twitteren, nem sokkal később...","id":"20200409_zoom_kiberbiztonsag_adatszivargas_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fc066b-ca72-45f7-8de1-4a8b0b7036fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_zoom_kiberbiztonsag_adatszivargas_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. április. 09. 20:03","title":"A Facebook egykor legfontosabb emberével oldaná meg a problémáit a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]