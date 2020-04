Már 1310 fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, a Pesti úti idősotthonban újabb 56 esetet regisztráltak, de közülük mindenki jó általános állapotban van, senki nem került intenzív osztályra. Vasárnap katonák bevonásával teljes fertőtlenítés kezdődik az intézményben. Müller Cecília szerint továbbra sem tudni, pontosan hogyan került be az otthonokba a fertőzés és hogyan terjedt el.

Már egymillió fölött jár a koronavírussal megfertőzöttek számban a világon, mintegy 70 ezren vesztették életüket a betegség miatt, a gazdasági hatások pedig kiszámíthatatlanok. Az eseményeket követni is nehéz, de mi igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat. Tartson velünk, olvassa cikksorozatunkat.

Szombat reggelre 1310-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 beteg, velük együtt összesen 85 ember vesztette életét a járvány kezdete óta. 115 ember már gyógyultan távozott a kórházból. A Pesti úti idősek otthonában eddig összesen 198 igazolt koronavírus-fertőzött van - derült ki a kormányzati tájékoztató oldal közleményéből.

Az operatív törzs szombat délelőtti sajtótájékoztatóján először Müller Cecília ismertette az adatokat. Viszonylag magas számban emelkedett a fertőzöttek száma - tette hozzá. Az újabb nyolc halott jellemzően idős volt és krónikus betegségben szenvedtek. Jó hír viszont, hogy a gyógyultak száma is emelkedő tendenciát mutat, közülük sokan jó állapotban hagyták el a kórházat.

Már közel 32 ezer laboratóriumi vizsgálatot végeztek el a kijelölt laboratóriumok.

Az országos tisztifőorvos elmondta: a Pesti úti idősotthonban az elmúlt napon további 56 fertőzöttet regisztráltak, őket a Korányi, a Bajcsy és a Szent László kórházba szállították. Sokan tünetmentesek és tünetszegények, közülük senki nincs intenzív osztályon és nem szorulnak lélegezetésre - tette hozzá.

© MTI / Szigetváry Zsolt

Az otthonban már kevesen vannak, így őket jól el lehet különíteni. Vasárnap a Magyar Honvédség bevonásával megkezdik a teljes fertőtlenítést, ehhez mindent biztosítottak.

Müller szerint azt nem lehet tudni, hogyan került be az otthonokba a fertőzés és hogyan terjedt el. Mindenhol ott van a vírus, bárki terjesztheti. A tisztifőorvos egy dolgozó pozitivitását említette, amire felfigyeltek a szakemberek, ettől függetlenül nem kizárt az sem, hogy máshogy került be a vírus az otthonba, akár már a zárlat előtt. Azóta minden szociális intézmény megkapta az eljárásrendet, amit folyamatosan és fokozatosan be kell tartania. Továbbá jogszabály írja elő, hogy a 200 fő feletti intézményekben főmunkaidőben dolgozó orvost és személyzetet kell biztosítani. Kisebb intézményekben heti 4-6 óra között kell orvosi ellátást nyújtani az idősotthonokban.

A tisztifőorvos visszamenőleg is ki fogja vizsgáltatni, hogy történt-e hiba, ellátási zavar, ami akadályozhatta a vírus felfedezését.

A dolgozók oktatását, továbbképzését is biztosítani kell, köztük a takarítókét is, ezek betartását ellenőrizni fogják és minden információt be fognak kérni, hogy értékelhessék a történteket.

Húsvéti intelmek

Müller Cecília ismét megkért mindenkit, hogy a húsvéti ünnepek alatt is maradjon otthon, csak a vele egy háztartásban élőkkel találkozzon. A tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy ne együk túl magunkat, "ne a hűtőszekrényt keressük meg stresszoldóként", inkább tartsuk egymással a kapcsolatot telefonon vagy az interneten. A nehezebb ételeket inkább reggelire fogyasszuk.

Szenteljünk időt a rituáléknak, bizonyára Wass Albert és Márai Sándor is megbocsátanak nekem a botlásomért - kért elnézést a pénteki bakijáért a tisztifőorvos, majd mindenkinek Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánt.

Kiss Róbert rendőr alezredes azt közölte: már több mint 500 embert bírságoltak meg, mert megsértette a házi karantént szabályait. Az üzleteknél 39 alkalommal szabtak ki bírságot, és továbbra is végzik az ellenőrzéseket. Budapesten 941 szabálysértést állapítottak meg az elmúlt 24 órában, 183 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot.

Péntektől több átkelőn biztosítják a munkahelyi ingázást a magyar-román határon. Battonya azonban még nem került bele ebbe a körbe.

Kiss Róbert elmondta azt is: egy koronavírusos férfi pénteken engedély nélkül távozott az Uzsoki kórházból, majd este visszament, ellene büntetőeljárást indítottak a rendőrök.

Újságírói kérdések

Ha a polgármesterek ezt kérik, akkor a rendőrség segít betartani a kijárási korlátozások - akár szigorúbb - szabályait. Nincs ez másként Budapesten sem.

Az Origo kérdésére Müller Cecília ismét felsorolta a koronavírus jellemző tüneteit: láz, izomfájdalom, fejfájás, légszomj, fulladás. Ezek a tünetek néha atipikusan jelentkeznek, van úgy, hogy csak egy kis hőemelkedés, rossz közérzet jelentkezik. Gyermekeknél számos alkalommal tapasztalják, hogy egy hirtelen magas lázon kívül semmi más nem utal a fertőzésre. Aki felső légúti tünetet, lázat, hőemelkedést tapasztal, vagy felmerül benne a gyanú, hogy fertőződhetett, mindenképpen keresse meg az orvosát.

Az M1 azt kérdezte, mennyire befolyásolták az országos adatokat a Pesti úti idősotthonban regisztrált fertőzések. Müller szerint ez mindenképpen befolyásolta a számokat, de a járvány terjedésének üteme ettől függetlenül is felgyorsult, ezért ismételten arra kér mindenkit, hogy ne lazítsanak, maradjanak otthon.

A Népszava arról érdeklődött, hogy az elmúlt időszak adatai alapján felülvizsgálják-e az ingyenes parkolást. Kiss Róbert megjegyezte, azért tették ingyenessé a parkolást, hogy kevesebben használják a tömegközlekedést. Ez nem azt jelenti, hogy az utcára hívják az embereket, arra kérik őket, hogy az autót is csak alapos indokkal használják. A rendőrség arra is figyelmeztetett, hogy ha valaki tiltott helyen parkol, akkor továbbra is megbüntetik.

Az operatív törzs legközelebb kedden tart majd sajtótájékoztatót - közölték.

Az operatív törzs tájékoztatója előtt ezeket a kérdéseket küldtük el:

Vizsgálják, hogy hogyan juthatott be a fertőzés a Pesti úti Idősek Otthonába?

Karácsony Gergely egy nyilvánosságra hozott dokumentum alapján azt állította, a fővárosi kormányhivatal levele miatt utasította el egy kórházigazgató, hogy az idősotthonba visszavitt betegeken koronavírus-tesztet végezzenek. A főpolgármester szerint így került be a vírus az idősotthonokba. Ezt lehetséges magyarázatnak tartják?

A fővárosi kormányhivatal fent idézett levele szakmailag mennyire volt megalapozott?

A héten gyógyultan távozott a kórházból egy 7 éves kisgyerek. Ő volt a legfiatalabb koronavírussal fertőzött beteg Magyarországon?

Hány egészségügyi dolgozó fertőzödött meg koronavírussal, az ő állapotukról mit tudni?

A szombati sajtótájékoztatón ezek közül egyre sem kaptunk választ.