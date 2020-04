Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","shortLead":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","id":"20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb2225a-343f-4f87-a2a7-951234a15c90","keywords":null,"link":"/elet/20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","timestamp":"2020. április. 11. 09:28","title":"Állva tapsolták a nővérek a koronavírusból meggyógyult 99 éves veteránt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","shortLead":"Csak a helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat, bezárnak a cukrászdák, lángossütők – közölte az önkormányzat.","id":"20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba8b3767-8023-487d-9469-7fa9623736cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db33700-edaa-492f-b1bc-a39b12dd0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Husvetra_bezarkozik_Szentendre","timestamp":"2020. április. 11. 20:11","title":"Húsvétra bezárkózik Szentendre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d13e5e-365b-4b49-a4da-b40402f88f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 1310 fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, a Pesti úti idősotthonban újabb 56 esetet regisztráltak, de közülük mindenki jó általános állapotban van, senki nem került intenzív osztályra. Vasárnap katonák bevonásával teljes fertőtlenítés kezdődik az intézményben. Müller Cecília szerint továbbra sem tudni, pontosan hogyan került be az otthonokba a fertőzés és hogyan terjedt el.","shortLead":"Már 1310 fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, a Pesti úti idősotthonban újabb 56 esetet regisztráltak, de...","id":"20200411_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d13e5e-365b-4b49-a4da-b40402f88f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8841de48-1ffd-45a0-8486-2d121f8a5358","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. április. 11. 11:05","title":"Operatív törzs: újabb 56 fertőzött a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél közelebb csak azok mehetnek, akik egy háztartásban élnek. Cser-Palkovics András kivételesen szigorú szabályokat hozott a városban.","shortLead":"Ennél közelebb csak azok mehetnek, akik egy háztartásban élnek. Cser-Palkovics András kivételesen szigorú szabályokat...","id":"20200410_Egymastol_10_meterre_tartozkodhatnak_csak_kozteruleten_az_emberek_Szekesfehervaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadaabc3-8c3f-4b01-867e-9c7869eb7581","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Egymastol_10_meterre_tartozkodhatnak_csak_kozteruleten_az_emberek_Szekesfehervaron","timestamp":"2020. április. 10. 13:53","title":"Egymástól 10 méterre tartózkodhatnak csak közterületen az emberek Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa83028-5325-4e46-8901-6d457a192022","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az orvosi védőfelszereléseket szállító repülőgépek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landoltak.","shortLead":"Az orvosi védőfelszereléseket szállító repülőgépek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landoltak.","id":"20200411_Otmillio_maszk_es_huszezer_tesz_erkezett_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aa83028-5325-4e46-8901-6d457a192022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b751db7-1f1d-4e71-9b80-792e6a13a914","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Otmillio_maszk_es_huszezer_tesz_erkezett_Magyarorszagra","timestamp":"2020. április. 11. 10:56","title":"Ötmillió maszk és húszezer teszt érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az NB I-es és NB II-es férfi, valamint az NB I-es női csapatok profi labdarúgói kapnak védőfelszerelést, csapatonként 50 darabot.","shortLead":"Az NB I-es és NB II-es férfi, valamint az NB I-es női csapatok profi labdarúgói kapnak védőfelszerelést, csapatonként...","id":"20200411_Arcmaszkokat_osztogatnak_a_focistaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49f7409-4521-460c-8a46-ac404524cb61","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Arcmaszkokat_osztogatnak_a_focistaknak","timestamp":"2020. április. 11. 21:24","title":"Arcmaszkokat osztogatnak a focistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jót tett a(z önkéntes) karantén az Apple és a Google számára is, a felhasználók ugyanis egyre többet nyúlnak a mobiljuk után, melyre egyre szívesebben töltenek le részben vagy egészben fizetős alkalmazásokat is.","shortLead":"A jelek szerint jót tett a(z önkéntes) karantén az Apple és a Google számára is, a felhasználók ugyanis egyre többet...","id":"20200412_google_play_store_apple_app_store_alkalmazas_letoltes_2020q1_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4f7a53-9d38-43c7-8b92-51069183b471","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_google_play_store_apple_app_store_alkalmazas_letoltes_2020q1_bevetel","timestamp":"2020. április. 12. 08:03","title":"Nagyon pörög az App Store és a Play áruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda517a8-56f6-409d-9320-ac7f08d60f63","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"De ez nagyban függ a járványhelyzettől.","shortLead":"De ez nagyban függ a járványhelyzettől.","id":"20200410_mtu_fesztival_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda517a8-56f6-409d-9320-ac7f08d60f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e3a3d0-7c88-4223-ad9d-7d2906e8e828","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_mtu_fesztival_tamogatas","timestamp":"2020. április. 10. 17:59","title":"MTÜ: A korábbinál nagyobb támogatást kaphatnak a fesztiválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]