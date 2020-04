Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A járvány száműzze az emberek közötti közönyt, egoizmust, megosztottságot - kérte Ferenc pápa.","shortLead":"A járvány száműzze az emberek közötti közönyt, egoizmust, megosztottságot - kérte Ferenc pápa.","id":"20200412_ferenc_papa_husvet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543a105c-a213-4f7d-ad97-07853cc73542","keywords":null,"link":"/elet/20200412_ferenc_papa_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 14:35","title":"A világnak egységre van szüksége, hogy legyőzzük a járványt - üzente a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem szakértő segítségével válaszolt a legfontosabb kérdésekre. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem szakértő segítségével válaszolt a legfontosabb kérdésekre. ","id":"20200411_Hogyan_kulonboztessuk_meg_az_allergiat_a_koronavirustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ff31d7-73d6-4b69-9ae0-ab6771fabc75","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Hogyan_kulonboztessuk_meg_az_allergiat_a_koronavirustol","timestamp":"2020. április. 11. 14:19","title":"Hogyan különböztessük meg az allergiát a koronavírusos tünetektől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester négy iratot hozott nyilvánosságra, az egyik szerinte a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos legfontosabb dokumentum.","shortLead":"A főpolgármester négy iratot hozott nyilvánosságra, az egyik szerinte a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos...","id":"20200410_karacsony_gergely_koronavirus_pesti_uti_idosotthon_fertozott_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541ec1e4-3a6d-43f8-8a8c-0cba95b4825f","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_karacsony_gergely_koronavirus_pesti_uti_idosotthon_fertozott_fertozes","timestamp":"2020. április. 10. 21:51","title":"Karácsony állítja, a kormányhivatal levelére hivatkozva nem tesztelték az idősotthonba visszakerülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt állítja egy új kutatás. Ha igaz, az Orbánnak is rossz hír, a miniszterelnök korábban ugyanis arról beszélt: külön csoporttal figyelteti a szomszéd országot, mert kíváncsi, mi jött be és mi nem.","shortLead":"Ezt állítja egy új kutatás. Ha igaz, az Orbánnak is rossz hír, a miniszterelnök korábban ugyanis arról beszélt: külön...","id":"20200410_ausztria_fertozott_jarvany_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb1772-e7df-4e5f-a36e-ff41312cbf03","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_ausztria_fertozott_jarvany_felmeres","timestamp":"2020. április. 10. 20:29","title":"Kétszer annyi fertőzött lehet Ausztriában, mint ahányat regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített kórházakat - véli Zacher Gábor.","shortLead":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített...","id":"20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c64b8c-21a4-4055-ba06-ff6a09457be1","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:31","title":"Zacher Gábor: Nagyon komoly hiba az idősotthonok kiürítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2f0c59-b6d3-4569-be92-ae907fab255e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A II. világháború utolsó két tanévében sok tanuló több mint 5 hónapig nem járt iskolába, és csak a front elvonulása után indult be újra a közoktatás. A tanterveket megrövidítették, de a bizonyítványát mindenki megkapta. A '45-ös hadiérettségin a demokrácia volt a tétel. ","shortLead":"A II. világháború utolsó két tanévében sok tanuló több mint 5 hónapig nem járt iskolába, és csak a front elvonulása...","id":"202015__csonka_tanevek__korlevelek_es_radioiskola__hadierettsegi__szunetkozi_orak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd2f0c59-b6d3-4569-be92-ae907fab255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ba8e95-c24e-4224-8bea-67b21c926a6e","keywords":null,"link":"/360/202015__csonka_tanevek__korlevelek_es_radioiskola__hadierettsegi__szunetkozi_orak","timestamp":"2020. április. 11. 08:15","title":"A világháborús csonka tanévekben volt a mostani távoktatás korai főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakók több mint fele fertőzött lehet a polgármester szerint.","shortLead":"A lakók több mint fele fertőzött lehet a polgármester szerint.","id":"20200411_Ugy_tunik_nagy_a_baj_egy_borsodnadasdi_idosotthonban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3958b5ef-b1c1-4acc-8a33-a0c9ffd7d58a","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Ugy_tunik_nagy_a_baj_egy_borsodnadasdi_idosotthonban_is","timestamp":"2020. április. 11. 18:56","title":"Úgy tűnik, nagy a baj egy borsodnádasdi idősotthonban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Takarékbank elnöke, akihez Mészáros kötötte be a gázt, és a milliárdos tőzsdei cégének első embere magánvagyonukat mozgatják.","shortLead":"A Takarékbank elnöke, akihez Mészáros kötötte be a gázt, és a milliárdos tőzsdei cégének első embere magánvagyonukat...","id":"202015_abraham_goldmann_vagyonkivonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f82d50-d12a-47cb-884c-d30105198503","keywords":null,"link":"/360/202015_abraham_goldmann_vagyonkivonas","timestamp":"2020. április. 12. 15:00","title":"Másfél millió forintos vagyont \"egyszerűsítettek\" Mészáros Lőrinc jó ismerősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]