[{"available":true,"c_guid":"72247476-0e5b-431a-8c3e-c949c6ffa8cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szomorú statisztika érkezett: 20 110-en haltak meg az Egyesült Államokban, naponta akár kétezer áldozat is előfordul.","shortLead":"Szomorú statisztika érkezett: 20 110-en haltak meg az Egyesült Államokban, naponta akár kétezer áldozat is előfordul.","id":"20200411_Koronavirus_Amerika_lehagyta_Olaszorszagot_a_halalozasok_szamaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72247476-0e5b-431a-8c3e-c949c6ffa8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6c8bdf-f016-423d-ad6b-4eea2197b40a","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Koronavirus_Amerika_lehagyta_Olaszorszagot_a_halalozasok_szamaban","timestamp":"2020. április. 11. 20:42","title":"Koronavírus: Amerika lehagyta Olaszországot a halálozások számában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása szerint, és a hivatalos vasárnapi adatok azt mutatják, hogy a fertőzésen átesett emberek köre már meghaladja a vírust még hordozó emberekét.","shortLead":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása...","id":"20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05867e69-a9bc-4749-921b-92e3a99f7a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","timestamp":"2020. április. 12. 12:05","title":"Németországban már több gyógyultat tartanak nyilván, mint fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új főigazgató kinevezéséig Reiber István orvosigazgató vezeti az intézményt. ","shortLead":"Az új főigazgató kinevezéséig Reiber István orvosigazgató vezeti az intézményt. ","id":"20200411_Emmi_jarvany_mulasztas_szekesfehervari_korhazigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd1bf49-83fa-435e-9b36-cbf3d2eeea60","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Emmi_jarvany_mulasztas_szekesfehervari_korhazigazgato","timestamp":"2020. április. 11. 15:56","title":"Emmi: a járvánnyal kapcsolatban mulasztott a leváltott székesfehérvári kórházigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három fronton harcol Vlagyimir Putyin orosz államfő. Miközben – némi késéssel – szigorú kijárási korlátozásokat vezetett be a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére, a válsághelyzetet a társadalom fölötti ellenőrzés kiteljesítésére, illetve nemzetközi illiberális propagandára használja.","shortLead":"Három fronton harcol Vlagyimir Putyin orosz államfő. Miközben – némi késéssel – szigorú kijárási korlátozásokat...","id":"202015__putyin_es_akoronavirus__hatalomkoncentracio__megfigyeles__alkalom_szuli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3329b1d-2c33-46bb-916e-a777ae074299","keywords":null,"link":"/360/202015__putyin_es_akoronavirus__hatalomkoncentracio__megfigyeles__alkalom_szuli","timestamp":"2020. április. 12. 11:30","title":"Putyin csak azt csinálja, amit szokott, de most a koronavírus is besegít neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a96a36-f6a0-4cf0-861c-fe90531b4009","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Természetesen az Egyesült Államokban élők is tisztában vannak azzal, hogy az új koronavírus kicsi, sőt szabad szemmel láthatatlan, éppen ezért nem is lehet lelőni. Az egyre durvuló járvány közepette mégis azt tekintették az egyik legfontosabbnak, hogy jól bevásároljanak fegyverekből.","shortLead":"Természetesen az Egyesült Államokban élők is tisztában vannak azzal, hogy az új koronavírus kicsi, sőt szabad szemmel...","id":"20200411_Mintha_nem_is_jarvanyra_hanem_zombi_apokalipszisre_keszulnenek_az_amerikaiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a96a36-f6a0-4cf0-861c-fe90531b4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615fa0d-bd69-49d7-b8e6-623ceb818615","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Mintha_nem_is_jarvanyra_hanem_zombi_apokalipszisre_keszulnenek_az_amerikaiak","timestamp":"2020. április. 11. 20:00","title":"Mintha nem is járványra, hanem zombi apokalipszisre készülnének az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd23fc9-a406-4204-a9d4-c78476f6752d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Megmondja, milyen lesz holnap az időjárás, szóbeli kérésre lejátssza kedvenc zenéinket vagy felkapcsolja a lámpát ez a bárhova elvihető, de mostanság leginkább csak a kertbe való szórakoztató-doboz","shortLead":"Megmondja, milyen lesz holnap az időjárás, szóbeli kérésre lejátssza kedvenc zenéinket vagy felkapcsolja a lámpát...","id":"20200410_hordozhato_okoshangszoro_hangvezerles_sonos_move_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fd23fc9-a406-4204-a9d4-c78476f6752d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aa6aca-07e2-4e6a-9502-3f818b2b9c6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_hordozhato_okoshangszoro_hangvezerles_sonos_move_teszt_velemeny","timestamp":"2020. április. 10. 19:20","title":"Mozdulj, de ne mozdulj ki! – szóból értő hordozható okoshangszórót teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével vitatta meg a koronavírus-járvány megfékezéséhez szükséges újabb intézkedéseket az országot irányító Koreai Munkapárt politikai bizottsága - jelentette az állami média vasárnap.","shortLead":" Kim Dzsong Un észak-koreai vezető részvételével vitatta meg a koronavírus-járvány megfékezéséhez szükséges újabb...","id":"20200412_Senki_sem_tudja_mi_tortenik_EszakKoreaban_ok_azt_mondjak_csucsszinvonalu_lepeseket_tettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f9352b-3b52-4479-a943-00f1442d90a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Senki_sem_tudja_mi_tortenik_EszakKoreaban_ok_azt_mondjak_csucsszinvonalu_lepeseket_tettek","timestamp":"2020. április. 12. 09:50","title":"Senki sem tudja, mi történik Észak-Koreában, ők azt mondják \"csúcsszínvonalú lépéseket\" tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]