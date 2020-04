Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01c9bb54-d1b4-4b48-9636-4a24db989283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Flashmobot tartottak több fővárosi helyszínen is. ","shortLead":"Flashmobot tartottak több fővárosi helyszínen is. ","id":"20200411_koncert_egyenruhas_flashmob_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c9bb54-d1b4-4b48-9636-4a24db989283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed419af6-bac4-4084-a2e7-ef7b8c044b3b","keywords":null,"link":"/elet/20200411_koncert_egyenruhas_flashmob_budapest","timestamp":"2020. április. 11. 10:45","title":"Rögtönzött koncerttel köszönték meg az egyenruhások a budapestieknek, hogy otthon maradtak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3304d80-ad9f-48b9-b465-46522b98a200","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába közölte a főváros, hogy minden rendben, a fővárosi kormányhivatal szerint a korábbi időszakot is vizsgálják.","shortLead":"Hiába közölte a főváros, hogy minden rendben, a fővárosi kormányhivatal szerint a korábbi időszakot is vizsgálják.","id":"20200412_Kormanyhivatal_meg_nem_zarult_le_minden_vizsgalat_a_Pesti_Uti_Idosek_Otthonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3304d80-ad9f-48b9-b465-46522b98a200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d2a4ae-7c67-4e43-8e5c-7c10f99e68c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Kormanyhivatal_meg_nem_zarult_le_minden_vizsgalat_a_Pesti_Uti_Idosek_Otthonaban","timestamp":"2020. április. 12. 17:39","title":"Kormányhivatal: még nem zárult le minden vizsgálat a Pesti Úti Idősek Otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 200 millió fontért (80,6 milliárd forint) eladhatja csapatkapitányát, Harry Kane-t a Manchester Unitednek.","shortLead":"A Tottenham Hotspur 200 millió fontért (80,6 milliárd forint) eladhatja csapatkapitányát, Harry Kane-t a Manchester...","id":"20200412_Valoszinuleg_a_Manchester_Unitedbe_tart_Harry_Kane","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcb743c-c7e5-48b4-8168-83e60be9588b","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Valoszinuleg_a_Manchester_Unitedbe_tart_Harry_Kane","timestamp":"2020. április. 12. 15:52","title":"Valószínűleg a Manchester Unitedbe tart Harry Kane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20c4931-a502-456a-9a5a-0bbdcbec33c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem igazán értették, miért ne bulizhatnának egyet a francia Riviérán. ","shortLead":"Nem igazán értették, miért ne bulizhatnának egyet a francia Riviérán. ","id":"20200411_kijarasi_tilalom_luxusparti_magangep_riviera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20c4931-a502-456a-9a5a-0bbdcbec33c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ddb8d5-9fd0-4ca1-869f-ba7fa27833a9","keywords":null,"link":"/elet/20200411_kijarasi_tilalom_luxusparti_magangep_riviera","timestamp":"2020. április. 11. 13:49","title":"Rendőrök küldték vissza a leszállópályáról a kijárási tilalom alatt luxuspartira érkező magángép utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt Oroszországban 2186-tal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, s már 15770 beteget tartanak nyilván a világ legnagyobb országában.","shortLead":"Egy nap alatt Oroszországban 2186-tal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, s már 15770 beteget tartanak nyilván...","id":"20200412_Oroszorszagbol_fertozik_vissza_Kinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60f94f3-ad1e-4716-87bd-c1331d7f04c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Oroszorszagbol_fertozik_vissza_Kinat","timestamp":"2020. április. 12. 16:32","title":"Oroszországból fertőzik vissza Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai rendőrség szerint legalább három civil meghalt és többen megsebesülhettek a Kupvara régióban a pakisztáni területről kilőtt és az indiai területen lévő lakóházakba csapódott lövedékektől.\r

","shortLead":"Az indiai rendőrség szerint legalább három civil meghalt és többen megsebesülhettek a Kupvara régióban a pakisztáni...","id":"20200412_Ujra_tuzerseggel_lotte_egymast_India_es_Pakisztan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61aa13a-cd6f-431e-abbb-e333960ea126","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Ujra_tuzerseggel_lotte_egymast_India_es_Pakisztan","timestamp":"2020. április. 12. 19:02","title":"Újra tüzérséggel lőtte egymást India és Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156ac509-a14f-4470-b858-2b99c8fee94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szakszervezet mindössze a hosszú hétvégét kapta a törvénymódosító javaslat véleményezésére. ","shortLead":"A szakszervezet mindössze a hosszú hétvégét kapta a törvénymódosító javaslat véleményezésére. ","id":"20200411_Elvennek_a_kulturalis_dolgozok_kozalkalmazotti_statuszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=156ac509-a14f-4470-b858-2b99c8fee94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeba7f10-b051-40a4-ba47-48f9b636b67e","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Elvennek_a_kulturalis_dolgozok_kozalkalmazotti_statuszat","timestamp":"2020. április. 11. 12:18","title":"Elvennék a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d330aaa-ba57-47d1-b482-ed9612ff6fe2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szövetkező óriáscégek a kontaktkutatást igyekeznek egyszerűbbé tenni. A készülő új rendszer akkor is jelzést küld, ha olyan ember állt meg mellettünk a buszon vagy a metrón, aki igazoltan fertőzött.","shortLead":"A szövetkező óriáscégek a kontaktkutatást igyekeznek egyszerűbbé tenni. A készülő új rendszer akkor is jelzést küld, ha...","id":"20200412_apple_google_bluetooth_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d330aaa-ba57-47d1-b482-ed9612ff6fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b968dfd-c4af-46ab-99af-18eedc6f2b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_apple_google_bluetooth_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","timestamp":"2020. április. 12. 09:03","title":"Összeáll a Google és az Apple, szólni fognak, ha koronavírusos beteggel kerültünk kapcsolatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]