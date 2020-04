Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0277e538-8d7d-4b4f-9441-f933b58a22d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek egy része zúgolódik, a polgármester felelősségét emlegeti a pénteki erdőtűz kapcsán.","shortLead":"A helyiek egy része zúgolódik, a polgármester felelősségét emlegeti a pénteki erdőtűz kapcsán.","id":"20200411_A_tuzet_eloltottak_de_az_indulatok_meg_parazslanak_Budaorson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0277e538-8d7d-4b4f-9441-f933b58a22d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590a3e06-7cbf-42ef-9309-3b7b8a20adf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_tuzet_eloltottak_de_az_indulatok_meg_parazslanak_Budaorson","timestamp":"2020. április. 11. 15:07","title":"A tüzet eloltották, de az indulatok még parázslanak Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20c4931-a502-456a-9a5a-0bbdcbec33c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem igazán értették, miért ne bulizhatnának egyet a francia Riviérán. ","shortLead":"Nem igazán értették, miért ne bulizhatnának egyet a francia Riviérán. ","id":"20200411_kijarasi_tilalom_luxusparti_magangep_riviera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20c4931-a502-456a-9a5a-0bbdcbec33c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ddb8d5-9fd0-4ca1-869f-ba7fa27833a9","keywords":null,"link":"/elet/20200411_kijarasi_tilalom_luxusparti_magangep_riviera","timestamp":"2020. április. 11. 13:49","title":"Rendőrök küldték vissza a leszállópályáról a kijárási tilalom alatt luxuspartira érkező magángép utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi székhelyű jogvédő csoport.","shortLead":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi...","id":"20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3defb51-7bc1-4c52-b92b-debaf8c0faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","timestamp":"2020. április. 11. 17:48","title":"Jemeni polgárháború: halálra ítéltek négy újságírót kémkedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak remélni tudjuk, hogy nem sokakat csábít ki a szabadba a szép tavaszi idő.","shortLead":"Csak remélni tudjuk, hogy nem sokakat csábít ki a szabadba a szép tavaszi idő.","id":"20200412_idojaras_husvet_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327faa1f-3d2d-42cf-8014-0fb1af3bb215","keywords":null,"link":"/elet/20200412_idojaras_husvet_vihar","timestamp":"2020. április. 12. 10:03","title":"Napos, meleg vasárnap után viharos húsvéthétfő jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól a felhatalmazási törvényt, és a járvány gazdasági hatásai is tönkretehetik. Nem lehet véletlen az sem, hogy pont a veszélyhelyzet alatt vásárolta be magát egy fideszes médiaember az index.hu egyik háttércégébe. ","shortLead":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól...","id":"202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbea6f9-e97b-4e27-b319-adc59768fd3c","keywords":null,"link":"/360/202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","timestamp":"2020. április. 12. 14:30","title":"A sajtópiacon is válság van, és ott lebeg fölötte a kormány pallosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt Oroszországban 2186-tal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, s már 15770 beteget tartanak nyilván a világ legnagyobb országában.","shortLead":"Egy nap alatt Oroszországban 2186-tal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, s már 15770 beteget tartanak nyilván...","id":"20200412_Oroszorszagbol_fertozik_vissza_Kinat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60f94f3-ad1e-4716-87bd-c1331d7f04c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Oroszorszagbol_fertozik_vissza_Kinat","timestamp":"2020. április. 12. 16:32","title":"Oroszországból fertőzik vissza Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c6690a-2928-47a4-958b-017c5a17c64a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vett a belga rendőrség 65 embert vasárnap estig Brüsszel Anderlecht nevű kerületében egy zavargással kapcsolatban, amelyet egy rendőrségi üldözés közben életét vesztett fiatal halála váltott ki.\r

","shortLead":"Őrizetbe vett a belga rendőrség 65 embert vasárnap estig Brüsszel Anderlecht nevű kerületében egy zavargással...","id":"20200412_Tomegzavargas_es_rendori_akcio_Belgiumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c6690a-2928-47a4-958b-017c5a17c64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51be9636-1004-483f-90fd-29f001e337b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Tomegzavargas_es_rendori_akcio_Belgiumban","timestamp":"2020. április. 12. 21:29","title":"Tömegzavargás és rendőri akció Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]