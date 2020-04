Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","id":"20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ae68d3-db76-4c7a-9067-0fae514d2904","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 13. 07:38","title":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839f30df-4254-4da8-a7f3-f6261cdf8ba2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ valószínűleg legjobb olyan Forma 1-es versenyzője, aki soha nem volt világbajnok, 90 évet élt.","shortLead":"A világ valószínűleg legjobb olyan Forma 1-es versenyzője, aki soha nem volt világbajnok, 90 évet élt.","id":"20200412_Stirling_Moss_halal_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839f30df-4254-4da8-a7f3-f6261cdf8ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56056c5-38cd-4fa6-9bde-d6be0923b987","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Stirling_Moss_halal_auto","timestamp":"2020. április. 12. 13:46","title":"Meghalt Stirling Moss","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adhat-e a cég a adómentes pénzbeli juttatást a dolgozóinak, ha a koronavírus-járvány miatt foglalkoztatni nem tudja őket? – kérdezte az Adózóna egy olvasója.","shortLead":"Adhat-e a cég a adómentes pénzbeli juttatást a dolgozóinak, ha a koronavírus-járvány miatt foglalkoztatni nem tudja...","id":"20200412_adozona_ado_koronavirus_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ac5121-53bf-4f20-b63d-c5ac358dde77","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_adozona_ado_koronavirus_tamogatas","timestamp":"2020. április. 12. 15:28","title":"Hiányzik egy rendelet ahhoz, hogy a cégek adómentesen támogathassák a járvány miatt kiesett dolgozóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","shortLead":"A kockázatok között szerepel egyebek mellett az alkoholfogyasztás növekedése és az öngyilkosságok számának emelkedése.","id":"20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6dcaea-5f3d-45ac-ae37-e968ecc07968","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Nemetorszagban_attol_tartanak_hogy_a_bezartsag_miatt_eldurvul_a_tarsadalom","timestamp":"2020. április. 11. 10:16","title":"Németországban attól tartanak, hogy a bezártság miatt „eldurvul a társadalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus szerzőnk ezúttal a jogállamiságon túl keresi a választ. ","shortLead":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus...","id":"20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46338133-cc36-4fa4-832b-d719a4989013","keywords":null,"link":"/360/20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Csizmadia Ervin: Az „európai értékek” problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23770c1-71c9-4308-b7f6-1069a53cb4b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a helyszínen tekintette meg a kiskunhalasi mobil járványkórházat.","shortLead":"A miniszterelnök a helyszínen tekintette meg a kiskunhalasi mobil járványkórházat.","id":"20200411_Ilyet_akarok_latni_mashol_is__mondta_Orban_az_uj_mobilkorhazra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23770c1-71c9-4308-b7f6-1069a53cb4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b29262-ed02-4ddf-a2e0-84df43e6b9da","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Ilyet_akarok_latni_mashol_is__mondta_Orban_az_uj_mobilkorhazra","timestamp":"2020. április. 11. 16:11","title":"„Ilyet akarok látni máshol is” – mondta Orbán az új mobilkórházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Takarékbank elnöke, akihez Mészáros kötötte be a gázt, és a milliárdos tőzsdei cégének első embere magánvagyonukat mozgatják.","shortLead":"A Takarékbank elnöke, akihez Mészáros kötötte be a gázt, és a milliárdos tőzsdei cégének első embere magánvagyonukat...","id":"202015_abraham_goldmann_vagyonkivonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f82d50-d12a-47cb-884c-d30105198503","keywords":null,"link":"/360/202015_abraham_goldmann_vagyonkivonas","timestamp":"2020. április. 12. 15:00","title":"Másfél millió forintos vagyont \"egyszerűsítettek\" Mészáros Lőrinc jó ismerősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]