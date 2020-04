Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosi köpenybe \"öltöztették\" a brazil város leghíresebb látványosságát.","shortLead":"Orvosi köpenybe \"öltöztették\" a brazil város leghíresebb látványosságát.","id":"20200413_koronavirus_brazilia_megvalto_krisztus_fenyfestes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c1d1e4-13dc-4506-8217-dc4cbef46841","keywords":null,"link":"/elet/20200413_koronavirus_brazilia_megvalto_krisztus_fenyfestes","timestamp":"2020. április. 13. 10:52","title":"A riói Krisztus-szobron mondtak köszönetet az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer leggyorsabban forgó csillagát fedezte fel egy kínai kutató a Hopej tartományban működő LAMOST teleszkóp segítségével.","shortLead":"A Tejútrendszer leggyorsabban forgó csillagát fedezte fel egy kínai kutató a Hopej tartományban működő LAMOST teleszkóp...","id":"20200413_a_tejutrendszer_leggyorsabban_forgo_csillaga_lamost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac0319b-3a3a-4347-8c29-7ebdc28cab8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_a_tejutrendszer_leggyorsabban_forgo_csillaga_lamost","timestamp":"2020. április. 13. 13:03","title":"540 km/másodperc sebességgel forog a csillag, amelyre most bukkantak a Tejútrendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben krónikus pszichiátriai betegségben, Alzheimer-kórban, sclerosis multiplexben szenvedő betegek élnek.\r

","shortLead":"Az intézményben krónikus pszichiátriai betegségben, Alzheimer-kórban, sclerosis multiplexben szenvedő betegek élnek.\r

","id":"20200414_koronairus_jarvany_fertozes_dunakeszi_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700a88a7-33e0-4260-ae23-8569dc8c35b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronairus_jarvany_fertozes_dunakeszi_otthon","timestamp":"2020. április. 14. 13:37","title":"Egy dunakeszi pszichiátriai otthonban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0440777-6fa4-41d6-94cf-a74a12f2dd72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint fél millió ember betegedett meg eddig az országban. ","shortLead":"Több mint fél millió ember betegedett meg eddig az országban. ","id":"20200413_Amerikaban_hamarosan_tetozhet_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0440777-6fa4-41d6-94cf-a74a12f2dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bffb67-b1b3-462e-aa53-6a1d750028bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Amerikaban_hamarosan_tetozhet_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 13. 15:58","title":"Az Egyesült Államokban hamarosan tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen tiltják be a Zoom videokonferencia alkalmazás használatát az app biztonsági hiányosságai miatt. Tajvan az első olyan hely, ahol országos szinten döntöttek a letiltásról.","shortLead":"Egyre többen tiltják be a Zoom videokonferencia alkalmazás használatát az app biztonsági hiányosságai miatt. Tajvan...","id":"20200414_tajvan_zoom_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a65ec-805e-4a93-a657-6c8a99ba4e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_tajvan_zoom_tiltas","timestamp":"2020. április. 14. 11:03","title":"Az egész országban betiltotta a Zoom használatát Tajvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","shortLead":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","id":"20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c83c94-a3e8-462f-ba2e-3543b434ba71","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","timestamp":"2020. április. 13. 21:54","title":"Letartóztatták egy szerbiai idősotthon vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban az elmúlt 24 órában csökkent az új megbetegedések száma. A hivatalos adatok szerint a COVID-19 nevű betegség okozta halálesetek száma 117-el 4474-re nőtt.","shortLead":"Iránban az elmúlt 24 órában csökkent az új megbetegedések száma. A hivatalos adatok szerint a COVID-19 nevű betegség...","id":"20200412_A_hivatalos_adatok_szerint_javult_a_helyzet_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3641aff-4e88-45d5-b187-348ccdb55e0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_A_hivatalos_adatok_szerint_javult_a_helyzet_Iranban","timestamp":"2020. április. 12. 16:17","title":"A hivatalos adatok szerint javult a helyzet Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sztárok közreműködésével a megélhetésükért küzdő teniszezőkön szeretnének segíteni a koronavírus-járvány miatt törölt madridi torna szervezői.\r

","shortLead":"A sztárok közreműködésével a megélhetésükért küzdő teniszezőkön szeretnének segíteni a koronavírus-járvány miatt törölt...","id":"20200413_koronavirus_virtualis_tenisztorna_andy_murray_rafael_nadal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5184eb56-bb2d-4cfb-af57-69637aec8a8a","keywords":null,"link":"/sport/20200413_koronavirus_virtualis_tenisztorna_andy_murray_rafael_nadal","timestamp":"2020. április. 13. 16:27","title":"Virtuális tenisztornán indul Nadal és Murray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]