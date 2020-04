Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4713e1f7-b1de-490d-ac25-5a98b6b267e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szuperolcsó számítógépeiről ismert Raspberry a tervek szerint három hónap leforgása alatt 250 ezer darabot gyártana a Raspberry Pi Zeróból, hogy minél olcsóbban és minél gyorsabban lehessen lélegeztetőgépeket készíteni.","shortLead":"A szuperolcsó számítógépeiről ismert Raspberry a tervek szerint három hónap leforgása alatt 250 ezer darabot gyártana...","id":"20200414_raspberry_pi_zero_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4713e1f7-b1de-490d-ac25-5a98b6b267e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5675ba69-94a4-46ac-8dcb-5c27b67bf728","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_raspberry_pi_zero_lelegeztetogep","timestamp":"2020. április. 14. 10:33","title":"1600 forintos számítógép működtetheti a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha jókor és rövid időre léptet életbe szigorú korlátozásokat, akkor azok valóban működni fognak, és közben enyhébb gazdasági károkat okoznak. Az orvosszakma egy részének baja van ezzel az elgondolással.","shortLead":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha...","id":"20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2628aaed-c60f-41fa-87db-dbc5ec6a2dd4","keywords":null,"link":"/360/20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","timestamp":"2020. április. 15. 15:30","title":"Már Svédországban is szigorúbb korlátozásokat követel orvosok egy csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De kedden is rendőrkézre kerültek páran, ugyanezért. A rongálók szerint a koronavírus-járványt ezek a bázisállomások aktiválták, ez azonban nem igaz.","shortLead":"De kedden is rendőrkézre kerültek páran, ugyanezért. A rongálók szerint a koronavírus-járványt ezek a bázisállomások...","id":"20200415_5g_torony_bazisallomas_rongalas_gyujtogatas_husvet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33742e8-1aaa-4b78-8ebc-53bd499adcc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_5g_torony_bazisallomas_rongalas_gyujtogatas_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 10:33","title":"Három országban húsz 5G-tornyot rongáltak meg a húsvét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reggelente láthatják majd a nézők. ","shortLead":"Reggelente láthatják majd a nézők. ","id":"20200415_Veiszer_Alinda_az_ATVhez_igazol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495674c1-cdcd-4b70-83f5-c685b0f6152e","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Veiszer_Alinda_az_ATVhez_igazol","timestamp":"2020. április. 15. 13:46","title":"Veiszer Alinda az ATV-hez igazol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újraindulás zökkenőmentes volt, írják közleményükben, de az nem derült ki, hogy a 3300-nál több alkalmazottjuk hány százaléka vette fel a munkát.","shortLead":"Az újraindulás zökkenőmentes volt, írják közleményükben, de az nem derült ki, hogy a 3300-nál több alkalmazottjuk hány...","id":"20200414_ujraindult_a_hankook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a1551d-1ed3-42d5-9adf-6f8886894ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_ujraindult_a_hankook","timestamp":"2020. április. 14. 16:31","title":"Újraindult a rácalmási Hankook-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok szerint a súlyos állapotban lévő fertőzötteken az segíthet a legtöbbet, ha hasra fektetve kezelik őket.","shortLead":"Az orvosok szerint a súlyos állapotban lévő fertőzötteken az segíthet a legtöbbet, ha hasra fektetve kezelik őket.","id":"20200414_koronavirus_fertozott_lelegeztetes_hason_fekves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfe1579-64e9-415b-9c7b-f7370c4a11b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_fertozott_lelegeztetes_hason_fekves","timestamp":"2020. április. 14. 20:03","title":"Miért fektetik hasra a koronavírusos beteget, ha lélegeztetésre szorul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint ezer napon át figyelhették meg a kutatók az SN2016aps névre keresztelt szupernóvát, ami több szempontból is fontos lehet a csillagászok és a tudomány számára.","shortLead":"Több mint ezer napon át figyelhették meg a kutatók az SN2016aps névre keresztelt szupernóvát, ami több szempontból is...","id":"20200414_szupernova_robbanas_sn2016aps_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51af83e2-bfef-42f6-aeb6-4d3cff8cdf11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_szupernova_robbanas_sn2016aps_csillagaszat","timestamp":"2020. április. 14. 12:03","title":"A valaha látott legnagyobb csillagrobbanást észlelték a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban. Az Audi győri üzemében a közel 13 ezer dolgozóból nagyjából százan álltak munkába egyetlen gyártósornál, ott a hét végén kezdődhet meg a munka még egy összeszerelő soron, a járműgyárat pedig még egy héttel később indíthatják be. A Suzuki esztergomi gyára is elindul április végén. Egy hónapos kényszerszünet után Európa-szerte elkezdtek éledezni az autógyárak.","shortLead":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti...","id":"20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb9353-3322-49e3-aeba-5d52d5ba63de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 06:30","title":"A magyar Audi után hamarosan a Mercedes-gyár is újraindul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]