Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1058d88-144d-497e-84bc-35b6ef4e9c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint senki nem kerülhet úgy haza, hogy később egészségkárosodást szenved emiatt. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint senki nem kerülhet úgy haza, hogy később egészségkárosodást szenved emiatt...","id":"20200415_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1058d88-144d-497e-84bc-35b6ef4e9c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75089a67-0c21-4c8d-a788-72d0ac818f41","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 15. 11:05","title":"Türelmet és megértést kért Müller Cecília azoktól, akiknek a hozzátartozóit hazaküldik a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","shortLead":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","id":"20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ccb8e-98bc-4d33-97c8-4be8b4ea0cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","timestamp":"2020. április. 13. 19:33","title":"Drónvideót kaptunk Orosházáról: kiürült a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe231fb4-9c78-40c0-b630-652bc6055337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyakorlatilag nulla sportesemény zajlik a világban, de Andrew Cotternek nagyon hiányzik a munka.","shortLead":"Gyakorlatilag nulla sportesemény zajlik a világban, de Andrew Cotternek nagyon hiányzik a munka.","id":"20200414_BBC_sportkommentator_kutyak_labrador_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe231fb4-9c78-40c0-b630-652bc6055337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459cef9a-6637-41bc-b9b2-03ab8eabb08e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_BBC_sportkommentator_kutyak_labrador_kozvetites","timestamp":"2020. április. 14. 14:55","title":"A BBC sportkommentátora a kutyái játékát közvetíti a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4572c361-8f7d-4925-9a69-1e278e21902f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokak örömére a bajor gyártó népszerű modellje várhatóan nem kap túlságosan nagy hűtőrácsokat. ","shortLead":"Sokak örömére a bajor gyártó népszerű modellje várhatóan nem kap túlságosan nagy hűtőrácsokat. ","id":"20200414_ilyen_lehet_az_uj_5os_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4572c361-8f7d-4925-9a69-1e278e21902f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef094a81-fd55-44fb-be65-6d17989472e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_ilyen_lehet_az_uj_5os_bmw","timestamp":"2020. április. 14. 13:21","title":"Ilyen lehet az új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ca360f-86b1-4f52-b26d-91c4b3232823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó hamarosan piacra lép a Tayron X néven futó modellel, amely lényegében egy sportos külsejű Tiguan.","shortLead":"A német gyártó hamarosan piacra lép a Tayron X néven futó modellel, amely lényegében egy sportos külsejű Tiguan.","id":"20200415_Nocsak_a_Volkswagen_Tiguannak_lesz_egy_formasabb_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22ca360f-86b1-4f52-b26d-91c4b3232823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a56f57-245c-4d4d-8d90-7dacc41d6a41","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_Nocsak_a_Volkswagen_Tiguannak_lesz_egy_formasabb_valtozata","timestamp":"2020. április. 15. 13:26","title":"Nocsak, a Volkswagen Tiguannak lesz egy formásabb változata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa68cd5b-b852-4dcf-8254-53f5b035bc83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Markolókkal földelték az elhullott tetemeket egy kiskunmajsai gazdaságban és Tázlár környékén, holott az előírások szerint az elhullott szárnyasokat az erre kijelölt megsemmisítőkbe kellene szállítani. A hatóság szerint – indokolt esetben – az elföldelésre is van lehetőség.","shortLead":"Markolókkal földelték az elhullott tetemeket egy kiskunmajsai gazdaságban és Tázlár környékén, holott az előírások...","id":"20200415_Tombol_a_madarinfluenza_Kiskunmajsan_mar_egyszeruen_csak_elastak_a_hullakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa68cd5b-b852-4dcf-8254-53f5b035bc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0288be29-4060-4bf9-82bd-891a84bdeaaa","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_Tombol_a_madarinfluenza_Kiskunmajsan_mar_egyszeruen_csak_elastak_a_hullakat","timestamp":"2020. április. 15. 15:44","title":"Tombol a madárinfluenza: Kiskunmajsán már csak elásták a tetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","id":"20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff8498-3a74-4e0f-b9ac-acf37e1cd8b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","timestamp":"2020. április. 14. 11:43","title":"Ezer embert bocsát el a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OORI korábbi főigazgatóját vasárnap távolította el a miniszter, az egyetem viszont továbbra is mellette áll. Az Evangélikus Egyház és Balog Zoltán szintén támogatják.","shortLead":"Az OORI korábbi főigazgatóját vasárnap távolította el a miniszter, az egyetem viszont továbbra is mellette áll...","id":"20200414_kasler_miklos_cserhati_peter_koronavirus_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb55538d-7661-468f-955f-c2a13c2e47db","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_kasler_miklos_cserhati_peter_koronavirus_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 14. 17:04","title":"Kásler kirúgta, a Semmelweis Egyetem kibővítette a megbízatását Cserháti Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]