Három nagy szállítógéppel 10 millió 700 ezer maszk érkezett Magyarországra az elmúlt 24 órában – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán. Tájékoztatása szerint érkezett 900 liter fertőtlenítő folyadék és 24 600 izolációs köpeny is.

Szijjártó azt mondta, hogy az egészségügyi védekezés sikere szempontjából továbbra is az a kulcskérdés, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű speciális védőeszközök rendelkezésre álljanak az orvosok és ápolók számára, mert így lehet megvédeni őket a fertőzéstől és így lehet lehetővé tenni számukra, hogy az elkövetkező időben is eredményesen végezzék azt a rendkívül fontos munkát, amelyet az elmúlt hónapokban is kiválóan teljesítettek.

A védőfelszerelések javarészt Kínából érkeznek, ezért is folyamatos a Kína és Magyarország közötti légihíd működése, mondta Szijjártó, aki szerint ezen keresztül már több tízmillió darab speciális védőeszköz érkezett Magyarországra. Hozzátette, hogy a szállítás az elkövetkező napokban is folyamatos lesz. Csütörtökön öt újabb repülőgép érkezik Budapestre, ezek a gépek már kínai repülőtereken várják a berakodást és a felszállási engedélyt.

A kínai maszkokból a finn kormány is kapott, ők azonban nem találták őket megfelelőnek.