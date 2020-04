Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"171330c2-3edc-4b65-a48b-df9351f0cdf3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két rendőr gyorsan cselekedett, az etetés sem maradt el. ","shortLead":"A két rendőr gyorsan cselekedett, az etetés sem maradt el. ","id":"20200415_Magyar_rendorseg_baba_pelenka_etetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171330c2-3edc-4b65-a48b-df9351f0cdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33b6dff-c4c9-4b86-8925-f7624753bd8b","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Magyar_rendorseg_baba_pelenka_etetes","timestamp":"2020. április. 15. 11:47","title":"A magyar rendőrök tisztába tettek egy babát egy bűncselekmény helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának, és Horvátországnak is küldtünk védőeszközöket. ","shortLead":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának...","id":"20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d09cd60-99fb-48be-8183-91e3d58ca95c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","timestamp":"2020. április. 14. 13:24","title":"Százezer maszkot adott Magyarország Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3153f17-fd18-4150-bbe4-4ba19e8fae06","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani, ugyanakkor van azért gyorsítósáv is, mondta Barótfi Szabolcs, az MSD innovatív gyógyszeripari vállalat magyarországi klinikai kutatási igazgatója a HVG-nek adott interjúban.","shortLead":"A gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani, ugyanakkor van azért...","id":"20200415_Komoly_idonyereseget_jelent_a_kutatok_egyuttmukodese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3153f17-fd18-4150-bbe4-4ba19e8fae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70eec5cb-0a03-4751-8652-772c14d232f0","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Komoly_idonyereseget_jelent_a_kutatok_egyuttmukodese","timestamp":"2020. április. 15. 18:20","title":"A koronavírus elleni szer megtalálásában komoly időnyereséget jelent a kutatók együttműködése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az esztergomi gyár előreláthatólag április 27-én indítja el a termelést, egyelőre egyműszakos munkarendben.","shortLead":"Az esztergomi gyár előreláthatólag április 27-én indítja el a termelést, egyelőre egyműszakos munkarendben.","id":"20200414_magyar_suzuki_zrt_gyar_gyartas_ujrainditas_esztergom_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2410e9-96f5-4876-8bf0-94bcae1c3062","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_magyar_suzuki_zrt_gyar_gyartas_ujrainditas_esztergom_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 21:46","title":"A magyar Suzukinál is készen állnak a gyártás újraindítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih egy évre letilthatja azokat a honlapokat, amelyeken hamisított, vagy tévesen megnevezett élelmiszereket árulnak.","shortLead":"A Nébih egy évre letilthatja azokat a honlapokat, amelyeken hamisított, vagy tévesen megnevezett élelmiszereket árulnak.","id":"20200415_Buntethetik_aki_kulfoldi_elelmiszert_eltero_minosegben_arul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b39e28-e2ca-4279-a73e-17fd5e587158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Buntethetik_aki_kulfoldi_elelmiszert_eltero_minosegben_arul","timestamp":"2020. április. 15. 09:35","title":"Büntethetik, aki külföldi élelmiszert eltérő minőségben árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","shortLead":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","id":"20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d2422d-3474-4193-9b8c-ad46e9222acb","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","timestamp":"2020. április. 15. 15:39","title":"Virtuális flashmobbal üzentek diákjaiknak a szőcsényi tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 127 ezer koronavírusos fertőzöttről tudnak, míg a gyógyultak száma már a 72 ezret is meghaladta.","shortLead":"Eddig 127 ezer koronavírusos fertőzöttről tudnak, míg a gyógyultak száma már a 72 ezret is meghaladta.","id":"20200415_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b2d154-99ff-4207-a036-660b3552b35b","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 16:01","title":"Németországban a fertőzötteknek már több mint fele meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszkokat 24 óra alatt szállították le. A külügyminiszter szerint csütörtökön újabb szállítmány érkezik.","shortLead":"A maszkokat 24 óra alatt szállították le. A külügyminiszter szerint csütörtökön újabb szállítmány érkezik.","id":"20200415_szijjarto_peter_maszk_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=701bd244-116c-4871-89fe-26e48220f971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba904ce7-11c1-4e4e-85be-fc2794d16dac","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_szijjarto_peter_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 10:27","title":"Szijjártó: 10,7 millió maszk érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]