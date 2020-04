Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Die Welt úgy tudja, most egy másik útvonalon közelítik meg Görögországot.","shortLead":"A Die Welt úgy tudja, most egy másik útvonalon közelítik meg Görögországot.","id":"20200414_Torokorszag_ismet_tobb_ezer_menekultet_kuld_Europa_iranyaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce6a922-88a0-44af-8646-f17da7d583c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Torokorszag_ismet_tobb_ezer_menekultet_kuld_Europa_iranyaba","timestamp":"2020. április. 14. 19:04","title":"Törökország ismét több ezer menekültet küld Európa irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fadee77-f345-437e-94ab-f575568fe898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen egy utcán is bátran használható, rendszámos kocsiról van szó. ","shortLead":"Természetesen egy utcán is bátran használható, rendszámos kocsiról van szó. ","id":"20200416_Tobb_mint_2000_loero_forgatja_ennek_a_Toyota_Supranak_a_kerekeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fadee77-f345-437e-94ab-f575568fe898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ba0c8b-acf2-4e7f-bee6-5630e3ac2db7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_Tobb_mint_2000_loero_forgatja_ennek_a_Toyota_Supranak_a_kerekeit","timestamp":"2020. április. 16. 10:24","title":"Több mint 2000 lóerő forgatja ennek a Toyota Suprának a kerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fizetésük ötödéről mondanak le a Mol Fehérvár játékosai és a szakmai stáb.","shortLead":"A fizetésük ötödéről mondanak le a Mol Fehérvár játékosai és a szakmai stáb.","id":"20200416_Mol_Fehervar_FC_fizetes_foci_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d9dd55-2bba-459a-8c7b-6c4be4f11f9f","keywords":null,"link":"/sport/20200416_Mol_Fehervar_FC_fizetes_foci_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 10:54","title":"Három hónapra 20 százalékkal csökkentik a fizetéseket a Mol Fehérvár FC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollár Lajos szerint ez egy hosszú távú terv része.","shortLead":"Kollár Lajos szerint ez egy hosszú távú terv része.","id":"20200415_koronavirus_kollar_lajos_emmi_tanacsado_kasler_miklos_korhazi_agyak_felszabaditasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876456e1-9f27-4f38-b5ab-b5bd8a3c9cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_koronavirus_kollar_lajos_emmi_tanacsado_kasler_miklos_korhazi_agyak_felszabaditasa","timestamp":"2020. április. 15. 06:17","title":"Miniszteri tanácsadó: Hetek óta készülnek a kórházi helyek felszabadítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindössze \"alacsonyabb szintű\" jogszabályokat vontak vissza, a programot nem.","shortLead":"Mindössze \"alacsonyabb szintű\" jogszabályokat vontak vissza, a programot nem.","id":"20200416_Cafol_a_Miniszterelnokseg_folytatodik_a_Hungary_Helps_Program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18dece60-e4c4-4bd7-bace-67659cbc4dc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Cafol_a_Miniszterelnokseg_folytatodik_a_Hungary_Helps_Program","timestamp":"2020. április. 16. 12:15","title":"Hungary Helps: marad a program, csak pénz nem nagyon lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – legalábbis Donald Trump szerint, aki ezért megvonta az amerikai pénzt az intézménytől, amelynek az USA a legnagyobb finanszírozója. A konzervatív republikánus körökön kívül meghökkenést okozó döntéssel az amerikai elnök inkább a saját hibáit szeretné más nyakába varrni.","shortLead":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) –...","id":"202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3548aabc-3d89-4e13-8c2d-bdaf1f51c73d","keywords":null,"link":"/360/202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","timestamp":"2020. április. 16. 15:00","title":"Trump az Egészségügyi Világszervezeten veri le a saját hibáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén akár 1600 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülhet a légkörbe.","shortLead":"Idén akár 1600 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülhet a légkörbe.","id":"20200414_Csokken_a_szendioxid_kibocsatas_a_koronavirus_miatt_de_bolygot_ez_meg_nem_menti_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db65a9bd-b4b9-4a6d-9fff-1e0727a97639","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_Csokken_a_szendioxid_kibocsatas_a_koronavirus_miatt_de_bolygot_ez_meg_nem_menti_meg","timestamp":"2020. április. 14. 20:15","title":"Csökken a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus miatt, de bolygót ez még nem menti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromból legalább egy ember találkozott már álhírekkel a közösségi oldalakon egy hat országot vizsgáló, friss kutatás szerint.","shortLead":"Háromból legalább egy ember találkozott már álhírekkel a közösségi oldalakon egy hat országot vizsgáló, friss kutatás...","id":"20200415_koronavirus_alhirek_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfddb2b-8657-4b88-9046-ecdc22f4435c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_alhirek_jelentes","timestamp":"2020. április. 15. 10:31","title":"Úgy terjednek a koronavírusos álhírek, mintha nem is ígérték volna a techóriások, hogy leszámolnak velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]