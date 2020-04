Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyíregyházi kapitányság három volt rendőre lehet érintett az ügyben, az ügyészség nyomoz.","shortLead":"A nyíregyházi kapitányság három volt rendőre lehet érintett az ügyben, az ügyészség nyomoz.","id":"20200416_Elokerult_egy_video_amin_harom_rendor_ver_egy_gyanusitottat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60f5b81-9e2d-4610-b230-94128ff66781","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Elokerult_egy_video_amin_harom_rendor_ver_egy_gyanusitottat","timestamp":"2020. április. 16. 09:48","title":"Előkerült egy videó, amin három rendőr ver egy gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","id":"20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff8498-3a74-4e0f-b9ac-acf37e1cd8b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","timestamp":"2020. április. 14. 11:43","title":"Ezer embert bocsát el a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar Narancsnak. ","shortLead":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar...","id":"20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e324bb2-e82c-4df7-86e1-20066426bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:25","title":"Török Gábor: Az első sokk után nagyon nehéz időszak vár Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori amerikai elnök videóüzenetben állt ki volt alelnöke mellett.\r

","shortLead":"Az egykori amerikai elnök videóüzenetben állt ki volt alelnöke mellett.\r

","id":"20200414_Barack_Obama_is_tamogatja_Joe_Bident","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8674856-e148-430a-adcf-bd2e45c5a849","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Barack_Obama_is_tamogatja_Joe_Bident","timestamp":"2020. április. 14. 20:32","title":"Barack Obama is támogatja Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740857b0-9c4b-4fa1-9b2b-397551da0442","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"57 magyar vállalkozás nyert állami támogatást ahhoz, hogy multivá váljon, ám egyelőre nem nyilvános, kik és mennyi pénzt, a jelentkezők listája pedig titok.","shortLead":"57 magyar vállalkozás nyert állami támogatást ahhoz, hogy multivá váljon, ám egyelőre nem nyilvános, kik és mennyi...","id":"20200415_Titok_hogy_kik_jelentkeztek_a_milliardos_keretu_Magyar_Multi_Programba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740857b0-9c4b-4fa1-9b2b-397551da0442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0327d1-6a7b-4f76-97a4-3cddae7e332d","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_Titok_hogy_kik_jelentkeztek_a_milliardos_keretu_Magyar_Multi_Programba","timestamp":"2020. április. 15. 12:15","title":"Titok, hogy kik jelentkeztek a milliárdos keretű Magyar Multi Programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59de548-cd1e-4baa-9605-61d39c0421eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos renderelt ábrák mutatják, milyen lehet majd a hányatott sorsú Galaxy Fold valódi utódja, a Galaxy Fold 2.","shortLead":"Látványos renderelt ábrák mutatják, milyen lehet majd a hányatott sorsú Galaxy Fold valódi utódja, a Galaxy Fold 2.","id":"20200414_samsung_galaxy_fold_2_renderelt_kepek_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59de548-cd1e-4baa-9605-61d39c0421eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659ace6-adf3-4d2a-b1d3-8f09c3495427","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_samsung_galaxy_fold_2_renderelt_kepek_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. április. 14. 11:33","title":"Lehet, hogy ilyen lesz a Samsung idei legizgalmasabb telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most volt az első alkalom a járvány kezdete óta, hogy többen távoztak gyógyultan a francia kórházakból, mint ahány új beteg érkezett. ","shortLead":"Most volt az első alkalom a járvány kezdete óta, hogy többen távoztak gyógyultan a francia kórházakból, mint ahány új...","id":"20200415_Franciaorszagban_mar_17_ezer_folott_a_halottak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0342182d-ca49-43c7-ac8f-524311c0a40a","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Franciaorszagban_mar_17_ezer_folott_a_halottak_szama","timestamp":"2020. április. 15. 21:35","title":"Franciaországban már 17 ezer fölött a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffd46e-6513-405c-85c3-b877c661be79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy viszonylag üres autópálya-szakaszon használta ki a LaFerrari képességeit egy autós.","shortLead":"Egy viszonylag üres autópálya-szakaszon használta ki a LaFerrari képességeit egy autós.","id":"20200415_372_kmhval_hajtott_LaFerrarival_a_tulaj_egy_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ffd46e-6513-405c-85c3-b877c661be79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbb4663-4959-4652-9e4c-079ec85ccb4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_372_kmhval_hajtott_LaFerrarival_a_tulaj_egy_autopalyan","timestamp":"2020. április. 15. 13:52","title":"Kicsit elszaladtak a lovak: 372 km/h-val hajtott egy autós ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]