[{"available":true,"c_guid":"bc8be369-9d0a-48d4-867e-3eb262270bf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A taxisok felmentést kaptak a taxirendelet alól, ha ételt és fogyasztási cikkeket szállítanak házhoz.","shortLead":"A taxisok felmentést kaptak a taxirendelet alól, ha ételt és fogyasztási cikkeket szállítanak házhoz.","id":"20200416_Korlatozasok_nelkul_lehet_autoval_elelmiszert_szallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc8be369-9d0a-48d4-867e-3eb262270bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f078823a-96ed-4c8f-ac68-61ce8a1bc6da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_Korlatozasok_nelkul_lehet_autoval_elelmiszert_szallitani","timestamp":"2020. április. 16. 09:12","title":"A taxisok most már jogszerűen vállalhatnak házhoz szállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezet szerint többek között a magyar kormány is arra használja a koronavírus-járványt, hogy korlátozza a véleménynyilvánítási szabadságot és az újságírók munkáját.","shortLead":"A szervezet szerint többek között a magyar kormány is arra használja a koronavírus-járványt, hogy korlátozza...","id":"20200415_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Informacios_rendorallam_mukodik_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199ab2e9-f13f-47c4-b97d-33f7f513a538","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Informacios_rendorallam_mukodik_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 15. 17:26","title":"Riporterek Határok Nélkül: Magyarországon információs rendőrállam működik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonöt tanoda és civil szervezet kéri nyílt levélben a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy dolgozzon ki válságkezelő akciótervet azoknak a gyerekeknek a támogatására, akik hátrányos helyzetükből fakadóan kimaradnak a digitális távoktatásból.","shortLead":"Huszonöt tanoda és civil szervezet kéri nyílt levélben a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy dolgozzon ki...","id":"20200415_Nyilt_levelet_kapott_Maruzsa_Zoltan_a_hatranyos_helyzetu_gyerekekkel_foglalkozo_szervezetektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee76ecc-ff25-48f6-82ad-527593674fb2","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Nyilt_levelet_kapott_Maruzsa_Zoltan_a_hatranyos_helyzetu_gyerekekkel_foglalkozo_szervezetektol","timestamp":"2020. április. 15. 16:13","title":"Levelet kapott Maruzsa Zoltán a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó szervezetektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben angol és német nyelvből lehet majd így nyelvvizsgázni.","shortLead":"Első körben angol és német nyelvből lehet majd így nyelvvizsgázni.","id":"20200415_Online_is_lehet_nyelvvizsgazni_a_jarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadbed0f-1427-47dd-b16f-634c98a3d12a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Online_is_lehet_nyelvvizsgazni_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 15. 16:43","title":"Online is lehet nyelvvizsgázni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak így lehet majd az utcára lépni és utazni. 