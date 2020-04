Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó László váltja Liszkay Gábort a Mediaworksnél.\r

","shortLead":"Szabó László váltja Liszkay Gábort a Mediaworksnél.\r

","id":"20200415_Volt_washingtoni_nagykovetet_lett_a_fideszes_mediabirodalom_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857d5dd0-dc1c-4adc-8211-258d0b427070","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Volt_washingtoni_nagykovetet_lett_a_fideszes_mediabirodalom_vezetoje","timestamp":"2020. április. 15. 15:53","title":"Volt washingtoni nagykövetet lett a fideszes médiabirodalom vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669b83-560d-4c79-95c5-90cbd8aca6ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit szupersportkocsi japánok által finomhangolt egyedi változatát Ukrajnában kapták lencsevégre.","shortLead":"A brit szupersportkocsi japánok által finomhangolt egyedi változatát Ukrajnában kapták lencsevégre.","id":"20200416_csernobil_mellett_fotoztak_az_apokaliptikus_hangulatu_mclarent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43669b83-560d-4c79-95c5-90cbd8aca6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6927d34-4f74-45ac-bf6a-b57c3acd29da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_csernobil_mellett_fotoztak_az_apokaliptikus_hangulatu_mclarent","timestamp":"2020. április. 16. 07:59","title":"Csernobil mellett fotózták az apokaliptikus hangulatú McLarent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A véglegesített, részletes szabályok a napokban jelennek meg.","shortLead":"A véglegesített, részletes szabályok a napokban jelennek meg.","id":"20200416_koronavirus_orban_kormany_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502b37f-87f2-4709-8cf3-6e49224e6697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_koronavirus_orban_kormany_gazdasag","timestamp":"2020. április. 16. 11:50","title":"Lakásáfa, SZÉP-kártya, adózás – egy sor gazdasági kérdésben döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Besegített az ukrán tűzoltóknak az eső, így a hivatalos tájékoztatás szerint sikerült megfékezni a térségben pusztító erdőtüzet.","shortLead":"Besegített az ukrán tűzoltóknak az eső, így a hivatalos tájékoztatás szerint sikerült megfékezni a térségben pusztító...","id":"20200415_csernobil_erdotuz_tuzoltok_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb1cc5e-34a4-4d17-95e4-5b49d6d85a3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_csernobil_erdotuz_tuzoltok_eso","timestamp":"2020. április. 15. 17:03","title":"Végre jó hír érkezett a csernobili erdőtűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány adatait.","id":"20200415_Olaszorszag_Kevesebb_fertozott_kevesebb_halott_kevesebb_ember_az_intenziven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10fa4a2-f243-408a-bb23-01fc19a08efe","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Olaszorszag_Kevesebb_fertozott_kevesebb_halott_kevesebb_ember_az_intenziven","timestamp":"2020. április. 15. 18:17","title":"Olaszország: Kevesebb fertőzött, kevesebb halott, kevesebb ember az intenzíven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. A bámészkodókat a rendőrök küldték haza.","shortLead":"Sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. A bámészkodókat a rendőrök küldték haza.","id":"20200416_szombathely_tuz_szemettelep_katasztrofaturista_kijarasi_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e81861-713c-4f64-a3b6-8a6e77051992","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_szombathely_tuz_szemettelep_katasztrofaturista_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 16. 05:48","title":"Tömegesen megszegték a kijárási korlátozást egy tűzeset oltását nézők Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak így lehet majd az utcára lépni és utazni. Aki nem tudott védőmaszkot vásárolni, annak egy sállal vagy valamilyen más ruhadarabbal kell eltakarnia a száját és az orrát.","shortLead":"Csak így lehet majd az utcára lépni és utazni. Aki nem tudott védőmaszkot vásárolni, annak egy sállal vagy valamilyen...","id":"20200416_new_york_allam_koronavirus_arcmaszk_maszk_kozterulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c389ba8-aee0-45ce-a963-193e27cac51f","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_new_york_allam_koronavirus_arcmaszk_maszk_kozterulet","timestamp":"2020. április. 16. 07:13","title":"Kötelezővé teszik a maszkviselést New York államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73587d0d-bf3c-42d5-a0c6-48e155575489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tolvajok a koronavírus-helyzetre hivatkozva jutottak be egy idős asszonyhoz, pénzt és ékszereket vittek el tőle.","shortLead":"A tolvajok a koronavírus-helyzetre hivatkozva jutottak be egy idős asszonyhoz, pénzt és ékszereket vittek el tőle.","id":"20200417_Fertotlenitest_igertek_idoseknek_de_megloptak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73587d0d-bf3c-42d5-a0c6-48e155575489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a333c0d-8217-4212-8829-d661aa0d22ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Fertotlenitest_igertek_idoseknek_de_megloptak_oket","timestamp":"2020. április. 17. 07:19","title":"Fertőtlenítést ígértek időseknek, de meglopták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]