Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9f33f8d-1921-489d-bce7-7d2c4f386527","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"Szakértők segítenek az otthoni munkavégzés hatékonyságának növelésében.","shortLead":"Szakértők segítenek az otthoni munkavégzés hatékonyságának növelésében.","id":"20200416_Egyre_tobb_allas_hirdetnek_meg_a_kereskedelemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f33f8d-1921-489d-bce7-7d2c4f386527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a98980b-2e52-4013-affd-98eb25a9baf7","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Egyre_tobb_allas_hirdetnek_meg_a_kereskedelemben","timestamp":"2020. április. 16. 12:45","title":"Egyre több állást hirdetnek meg a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","shortLead":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","id":"20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898f4e84-7a44-47d3-a169-3253e3767f9b","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Kórházba vitték Csűrös Karolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 14-gyel, az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzötteké pedig 111-gyel nőtt egy nap alatt itthon. A miniszterelnök a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy a neheze csak most jön, s mivel a fertőzések nagy része Budapesten van, nem lehet majd elkerülni, hogy a fővárosban sajátos szabályozások lépjenek életbe. Olvassa el itt a járványról szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 14-gyel, az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzötteké pedig 111-gyel nőtt...","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_percrol_percre_aprilis_17","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0802782-9803-457a-9786-7ebe7cf83137","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_percrol_percre_aprilis_17","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Már 156 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan a koronavírus leginkább az időseket veszélyezteti, a gyerekek között is vannak áldozatok. Európában még nem tudni arról, hogy csecsemők meghaltak volna a járvány miatt, a világ más részein megtörtént már ez is.","shortLead":"Ugyan a koronavírus leginkább az időseket veszélyezteti, a gyerekek között is vannak áldozatok. Európában még nem tudni...","id":"20200416_fulop_szigetek_csecsemo_jarvany_halal_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4656f169-7a76-488b-a674-8913d290346e","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_fulop_szigetek_csecsemo_jarvany_halal_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 11:34","title":"Egy 29 napos Fülöp-szigeteki csecsemő a járvány legfiatalabb áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet pusztítása nyomán.","shortLead":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet...","id":"20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f908f-c999-4e18-9c66-b6846ff2de84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","timestamp":"2020. április. 15. 21:03","title":"Az Iszlám Állam felrobbantotta a helyet, így fedeztek fel egy ókori palotát Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A véglegesített, részletes szabályok a napokban jelennek meg.","shortLead":"A véglegesített, részletes szabályok a napokban jelennek meg.","id":"20200416_koronavirus_orban_kormany_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502b37f-87f2-4709-8cf3-6e49224e6697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_koronavirus_orban_kormany_gazdasag","timestamp":"2020. április. 16. 11:50","title":"Lakásáfa, SZÉP-kártya, adózás – egy sor gazdasági kérdésben döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kovács Gábort követő szakembert pályázati úton választják ki.","shortLead":"A Kovács Gábort követő szakembert pályázati úton választják ki.","id":"20200416_Csak_a_jarvany_vegeig_marad_a_Kasler_altal_kirugott_foigazgato_utoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5121dc1f-df77-48b5-bb6f-9ff6f3a13d86","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Csak_a_jarvany_vegeig_marad_a_Kasler_altal_kirugott_foigazgato_utoda","timestamp":"2020. április. 16. 13:18","title":"Csak a járvány végéig marad a Kásler által kirúgott főigazgató utóda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ff2cc0-fc26-463f-9cba-65c810ce4a5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A metán üvegházhatású gáz és az elmúlt évek növekedése még ahhoz képest is különösen nagy, hogy a légköri koncentrációjához az elmúlt évtizedekben az emberiség így is elképesztő mértékben hozzátett.","shortLead":"A metán üvegházhatású gáz és az elmúlt évek növekedése még ahhoz képest is különösen nagy, hogy a légköri...","id":"20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72ff2cc0-fc26-463f-9cba-65c810ce4a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d09240c-61db-4cb2-a9e5-56f5c3f2d435","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio","timestamp":"2020. április. 16. 12:37","title":"Csúcsot döntött a légköri metán koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]