[{"available":true,"c_guid":"7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig gondoltnál jóval nagyobb az ökológiai lábnyoma. A jó hír azonban, hogy dán kutatók, úgy tűnik, rájöttek, mivel helyettesíthető környezetbarátabb módon a növényi fehérjeforrás. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig...","id":"20200417_Kozel_sem_olyan_kornyezetbarat_a_szoja_mint_gondoltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce55ff5c-39d1-4dd7-a726-50dc6c00b409","keywords":null,"link":"/zhvg/20200417_Kozel_sem_olyan_kornyezetbarat_a_szoja_mint_gondoltuk","timestamp":"2020. április. 18. 06:25","title":"Közel sem olyan környezetbarát a szója, mint gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvánnyal összefüggő óvintézkedések enyhítése kapcsán a kórházakkal összefüggő óvintézkedéseket is fokozatosan enyhíteni kell - közölte Rudolf Anschober egészségügyi miniszter pénteken egy bécsi sajtótájékoztatón.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal összefüggő óvintézkedések enyhítése kapcsán a kórházakkal összefüggő óvintézkedéseket is...","id":"20200417_Ausztriaban_mar_enyhitenek_a_korhazakkal_kapcsolatos_ovintezkedeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaf7a80-8491-4ba8-88a4-93fce2188a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_Ausztriaban_mar_enyhitenek_a_korhazakkal_kapcsolatos_ovintezkedeseket","timestamp":"2020. április. 17. 21:51","title":"Ausztriában már enyhítenék a kórházakkal kapcsolatos óvintézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","shortLead":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","id":"20200418_Jonnek_a_tavaszi_esok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49afabd6-b6f3-4b0d-a99e-f322409b88cd","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Jonnek_a_tavaszi_esok","timestamp":"2020. április. 18. 16:32","title":"Jönnek a tavaszi esők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető felkutatása folyamatban van.","shortLead":"Az elkövető felkutatása folyamatban van.","id":"20200418_Megoltek_egy_embert_a_terezvarosi_lakasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643e4f40-c488-4f5a-add3-03955f0babb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Megoltek_egy_embert_a_terezvarosi_lakasaban","timestamp":"2020. április. 18. 08:06","title":"Megöltek egy embert a terézvárosi lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e90f94-a900-4840-8284-36d96289e298","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alagsori dolgozószobájából, épp a budapesti polgármesterekkel tartott videokonferenciát követően jelentkezik Pokorni Zoltán, aki 14 éve irányítja a főváros XII. kerületét. \"Egymagában nem képes rendet tartani még egy miniszterelnök sem, bármily kemény kezű is\" - véli a politikus. Elárulja, hogy éli meg az önkormányzati elvonásokat, és naponta mennyit kóstál kerületének a védekezés.","shortLead":"Alagsori dolgozószobájából, épp a budapesti polgármesterekkel tartott videokonferenciát követően jelentkezik Pokorni...","id":"20200418_Pokorni_Zoltan_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e90f94-a900-4840-8284-36d96289e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d65db90-aeb6-4351-bd9d-8a350093f535","keywords":null,"link":"/360/20200418_Pokorni_Zoltan_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 18. 17:30","title":"Pokorni Zoltán a Home office-ban: \"Rendeltünk maszkokat, a reptéren lefoglalta a katasztrófavédelem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország az új kornavírus-járvány elleni védekezés során eddig nem fogadott el olyan törvényt, amely ellenkezne az európai uniós joggal - jelentette ki Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke vasárnap a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24) vitaműsorában.","shortLead":"Magyarország az új kornavírus-járvány elleni védekezés során eddig nem fogadott el olyan törvényt, amely ellenkezne...","id":"20200419_Az_Europai_Bizottsag_alelnoke_szerint_a_magyar_intezkedesek_nem_ellenkeznek_az_europai_unios_joggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0682f0a8-c469-491e-95a5-11ec87bb577a","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Az_Europai_Bizottsag_alelnoke_szerint_a_magyar_intezkedesek_nem_ellenkeznek_az_europai_unios_joggal","timestamp":"2020. április. 19. 16:53","title":"Az Európai Bizottság alelnöke szerint a magyar intézkedések nem ellenkeznek az európai uniós joggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend betartásához való ragaszkodással kell Peking hegemón törekvéseivel szembeszállni az ázsiai térségben. Hanada Rjoszuke úgy véli, nem gyakorlati lehetőség, hogy Tokiónak atomfegyvere legyen. Interjú.","shortLead":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend...","id":"202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186a6178-58d0-4de1-a708-61d2049d23f7","keywords":null,"link":"/360/202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Japánban egyre nagyobb fejtörést okoznak Kína hegemón törekvései a térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5dc346-9080-4215-bdc6-bdb4382bd9fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kisokost állított össze TASZ a koronavírus idején érettségizőknek és a tanároknak. Ebben elmagyarázzák többek között azt, hogy mit tehet egy pedagógus, ha fél attól, hogy az érettségi jelen körülmények között veszélyezteti a résztvevők egészségét. A kisokos abban is útmutatást ad a diákoknak, hogy milyen tárgyakból lesz például mégis szóbeli vizsga. ","shortLead":"Kisokost állított össze TASZ a koronavírus idején érettségizőknek és a tanároknak. Ebben elmagyarázzák többek között...","id":"20200418_Kisokost_allitott_ossze_a_TASZ_a_koronavirus_idejen_erettsegizoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b5dc346-9080-4215-bdc6-bdb4382bd9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe57b9f0-a330-4aeb-85a1-bd778cb75f99","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Kisokost_allitott_ossze_a_TASZ_a_koronavirus_idejen_erettsegizoknek","timestamp":"2020. április. 18. 12:34","title":"TASZ: Helytelen az érettségit ebben a formában megrendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]