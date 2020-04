Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"104770e5-d336-4ea2-a6ae-0d14cd94d587","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik állami szerepvállalást akar a lakáspiacon, a Fidesz-KDNP Karácsonyt próbálja sarokba szorítani.","shortLead":"A Jobbik állami szerepvállalást akar a lakáspiacon, a Fidesz-KDNP Karácsonyt próbálja sarokba szorítani.","id":"20200418_Koronavirus__partpolitika_a_hetvegen_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=104770e5-d336-4ea2-a6ae-0d14cd94d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92826e72-39db-485a-802f-a0e8fe86c78c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Koronavirus__partpolitika_a_hetvegen_is","timestamp":"2020. április. 18. 16:02","title":"Koronavírus + pártpolitika a hétvégén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hamarosan 100 éves Tom Moore pénzgyűjtő akciójához csaknem egymillióan csatlakoztak, a támogatók között van többek közt Vilmos herceg is.","shortLead":"A hamarosan 100 éves Tom Moore pénzgyűjtő akciójához csaknem egymillióan csatlakoztak, a támogatók között van többek...","id":"20200420_tom_moore_koronavirus_jarvany_brit_egeszsegugyi_szolgalat_nhs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579b21ca-2cb4-4dd1-985f-cca6486eca08","keywords":null,"link":"/elet/20200420_tom_moore_koronavirus_jarvany_brit_egeszsegugyi_szolgalat_nhs","timestamp":"2020. április. 20. 05:59","title":"10 milliárd forintot gyűjtött a brit egészségügynek a kertjében köröző 99 éves veterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar támadónak több Serie A-s ajánlata van a szövetségi kapitány szerint.\r

\r

","shortLead":"A magyar támadónak több Serie A-s ajánlata van a szövetségi kapitány szerint.\r

\r

","id":"20200418_Rossi_Szoboszlai_Dominik_Olaszorszagba_szerzodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a2fe89-566b-477a-9e5c-6515597956f0","keywords":null,"link":"/sport/20200418_Rossi_Szoboszlai_Dominik_Olaszorszagba_szerzodik","timestamp":"2020. április. 18. 18:45","title":"Rossi: Szoboszlai Dominik Olaszországba szerződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6405759-1379-4be8-bfa1-3a16a5c973d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a különadók szabályait részletező kormányrendeletek; készülnek az autógyárak az újraindulásra; nem boldogok a magyar cégek vezetői a kormány eddigi gazdaságpolitikai bejelentései miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kijöttek a különadók szabályait részletező kormányrendeletek; készülnek az autógyárak az újraindulásra; nem boldogok...","id":"20200419_Es_akkor_valsag_jarvany_kulonado_gyarak_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6405759-1379-4be8-bfa1-3a16a5c973d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a145c88-e118-4818-bad4-5a59acd3c846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Es_akkor_valsag_jarvany_kulonado_gyarak_auto","timestamp":"2020. április. 19. 07:00","title":"És akkor a kormány a válságban sem hagyja az út szélén a magyar focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3392074e-ab0b-4a1a-9865-e4f906c89c99","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Negyvenhat éves korában elhunyt a HVG jogásza, Dr. Nehéz-Posony Márton. Marci. A barátunk.","shortLead":"Negyvenhat éves korában elhunyt a HVG jogásza, Dr. Nehéz-Posony Márton. Marci. A barátunk.","id":"20200420_Hat_most_baj_van_Marci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3392074e-ab0b-4a1a-9865-e4f906c89c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feca0c7a-6817-4052-b6ed-2fbaffc5da9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Hat_most_baj_van_Marci","timestamp":"2020. április. 20. 08:30","title":"Hát most baj van, Marci!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni őket. Júliusra jogszabálytervezetek készülnek az ügyben.","shortLead":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni...","id":"20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2759d8-34cb-42e2-9a5d-aefade2ac38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 20. 07:32","title":"Hamarosan a Google és a Facebook is fizethet a megosztott hírek után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propagandaportálnak nyilatkozva Merkely Béla azt mondta, hogy már látja a fényt az alagút végén, és képtelenség, hogy az ágyak kiürítése miatt a kórházigazgatók halálba küldtek volna bárkit is.","shortLead":"A propagandaportálnak nyilatkozva Merkely Béla azt mondta, hogy már látja a fényt az alagút végén, és képtelenség...","id":"20200418_Semmelweisrektor_hadgyakorlat_volt_a_korhazi_agyak_felszabaditasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7f96a-28e6-4d6f-95c9-9bf59d3cc74f","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Semmelweisrektor_hadgyakorlat_volt_a_korhazi_agyak_felszabaditasa","timestamp":"2020. április. 18. 21:05","title":"Semmelweis-rektor: hadgyakorlat volt a kórházi ágyak felszabadítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf776e82-850e-47ff-a849-0c669f78f8f3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A középkategóriás divatterepjárók piacán hadrendbe álló teljesen új Kugából lágy-, normál- és plugin hibrid változat is készül. Mi kapásból a leginkább hibrid változattal, a PHEV-vel kezdtük a típussal történő ismerkedést.","shortLead":"A középkategóriás divatterepjárók piacán hadrendbe álló teljesen új Kugából lágy-, normál- és plugin hibrid változat is...","id":"20200419_zold_rendszamos_uj_ford_kuga_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf776e82-850e-47ff-a849-0c669f78f8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a423743-b783-4dd5-ad0b-bd5d5216eb40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_zold_rendszamos_uj_ford_kuga_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. április. 19. 15:45","title":"Hibridség kimaxolva: teszten a zöld rendszámos új Ford Kuga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]