[{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus több mint 4100 amerikai idősotthonban és egyéb, hosszútávú ellátást biztosító intézményben jelent meg - írja a New York Times.","shortLead":"A koronavírus több mint 4100 amerikai idősotthonban és egyéb, hosszútávú ellátást biztosító intézményben jelent meg...","id":"20200418_7_ezer_ember_halt_meg_koronavirustol_az_amerikai_idosotthonokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f7e17f-b789-4c7b-9e41-3d7a512e1b22","keywords":null,"link":"/elet/20200418_7_ezer_ember_halt_meg_koronavirustol_az_amerikai_idosotthonokban","timestamp":"2020. április. 18. 11:42","title":"7 ezer ember halt meg koronavírustól az amerikai idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6405759-1379-4be8-bfa1-3a16a5c973d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a különadók szabályait részletező kormányrendeletek; készülnek az autógyárak az újraindulásra; nem boldogok a magyar cégek vezetői a kormány eddigi gazdaságpolitikai bejelentései miatt. 