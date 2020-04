Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddre újabb 14 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon és 2098-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A kórházak 2019-es adósságrendezése után az intézmények adóssága máris újra nő. A futárszolgálatoknál akkora a forgalom, mint karácsony előtt. Kövesse ma is a hvg.hu percről percre tudósítását a járványhelyzetről!","shortLead":"Keddre újabb 14 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon és 2098-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A kórházak...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df82ba57-5f07-44c1-a0fd-22f3f2df3694","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_21","timestamp":"2020. április. 21. 07:15","title":"Már kétezer felett a fertőzöttek száma, 82-en vannak lélegeztetőgépen - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99efc75-ebd4-4724-a71e-6e549e7d68f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma már meghaladja a 16 500-at az országban.","shortLead":"Az elhunytak száma már meghaladja a 16 500-at az országban.","id":"20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_pandemia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99efc75-ebd4-4724-a71e-6e549e7d68f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9e1a59-5f0f-40e4-8994-b69e036999f2","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_pandemia","timestamp":"2020. április. 20. 19:31","title":"Kevesebb új fertőzött és halálos áldozat az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b4cea5-9c01-400f-bbfb-55525d735c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány sem állíthatja meg a kormányt: megállapították, hogy húsz zsámolyból nyolc hibás.","shortLead":"A járvány sem állíthatja meg a kormányt: megállapították, hogy húsz zsámolyból nyolc hibás.","id":"20200421_zsamoly_letra_fellepo_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3b4cea5-9c01-400f-bbfb-55525d735c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b1f33d-4773-4995-84ef-e3e1b38cb198","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_zsamoly_letra_fellepo_vizsgalat","timestamp":"2020. április. 21. 11:23","title":"Elkészült az ország nagy zsámolytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fürdők zömét költségvetési szervezet cége, vagy maga a szervezet működteti, miközben piaci szereplőkkel versenyeznek. Pont ezért maradtak ki a mentőcsomagból. Ráadásul a mostanra leapasztott önkormányzatok pénzét emésztik.","shortLead":"A fürdők zömét költségvetési szervezet cége, vagy maga a szervezet működteti, miközben piaci szereplőkkel versenyeznek...","id":"20200420_A_koronavirus_vesztesei_a_furdok_de_minden_mentocsomagbol_kimaradtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8546d33d-3b72-4e2f-be8d-26c2d3939717","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_koronavirus_vesztesei_a_furdok_de_minden_mentocsomagbol_kimaradtak","timestamp":"2020. április. 20. 20:29","title":"A koronavírus vesztesei a fürdők, de minden mentőcsomagból kimaradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban...","id":"20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba39cd6-c836-44ff-a9af-937c5f759f3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. április. 19. 13:00","title":"A járvány után minden megváltozhat az élelmiszeriparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","id":"20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce819062-89a7-403e-895f-c5f1ac4fd5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","timestamp":"2020. április. 20. 11:18","title":"233 fertőzött a Pesti úti idősek otthonában, 23-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van Beethoven. Az aktív közéleti tevékenységet is végző török komponista és zongorista a német mester 32 zongoraszonátáját örökítette meg cd-n.","shortLead":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van...","id":"202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e137c4-61f5-4a43-8a0d-8dfb19689ec0","keywords":null,"link":"/360/202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","timestamp":"2020. április. 20. 16:45","title":"A török Beethoven, aki szembe mert szállni Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429859f5-bbe5-4e04-aa97-374ba9c90c03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétezer munkavállalónak nyújt megélhetést az ortopédcipő-készítés. Több mint 140 ezer beteg, többnyire idős rászoruló marad így ellátás nélkül. ","shortLead":"Közel kétezer munkavállalónak nyújt megélhetést az ortopédcipő-készítés. Több mint 140 ezer beteg, többnyire idős...","id":"20200420_Teljesen_megszunhet_majustol_az_ortoped_cipokeszites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429859f5-bbe5-4e04-aa97-374ba9c90c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88010880-277b-47ed-a0bb-77cf95881adf","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_Teljesen_megszunhet_majustol_az_ortoped_cipokeszites","timestamp":"2020. április. 20. 14:54","title":"Teljesen megszűnhet májustól az ortopédcipő-készítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]