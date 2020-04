Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1188e832-39d7-453a-9b9f-4c81b701b19e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint semmi sem igaz abból, ami rájuk vonatkozóan elhangzik az Aján Tamás bukását előidéző dokumentumfilmben.","shortLead":"A Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint semmi sem igaz abból, ami rájuk vonatkozóan elhangzik az Aján Tamás...","id":"20200420_tiszeker_agnes_magyar_antidopping_csoport_ard_ajan_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1188e832-39d7-453a-9b9f-4c81b701b19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8548eacb-2b2b-4526-a4ae-ad674aae36a8","keywords":null,"link":"/sport/20200420_tiszeker_agnes_magyar_antidopping_csoport_ard_ajan_tamas","timestamp":"2020. április. 20. 22:26","title":"Tiszeker: \"Alapjaiban rázta meg a magyar doppingellenőrzés hitelességét\" az ARD filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"Farkas Zoltán","category":"velemeny","description":"Örökös tagságot érdemelt ki a bankszakmában a napokban elhunyt Pulai Miklós. No, nem hivatalosan, hanem ismerői, tisztelői körében. Vélemény.","shortLead":"Örökös tagságot érdemelt ki a bankszakmában a napokban elhunyt Pulai Miklós. No, nem hivatalosan, hanem ismerői...","id":"20200420_Pulai_Miklos_emlekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a9bb7a-db1d-4d3a-82c9-4b7731fbc914","keywords":null,"link":"/velemeny/20200420_Pulai_Miklos_emlekere","timestamp":"2020. április. 20. 15:13","title":"Pulai Miklós emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hamarosan 100 éves Tom Moore pénzgyűjtő akciójához csaknem egymillióan csatlakoztak, a támogatók között van többek közt Vilmos herceg is.","shortLead":"A hamarosan 100 éves Tom Moore pénzgyűjtő akciójához csaknem egymillióan csatlakoztak, a támogatók között van többek...","id":"20200420_tom_moore_koronavirus_jarvany_brit_egeszsegugyi_szolgalat_nhs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=160ac5b5-8941-43b5-bca8-21e2fba61b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579b21ca-2cb4-4dd1-985f-cca6486eca08","keywords":null,"link":"/elet/20200420_tom_moore_koronavirus_jarvany_brit_egeszsegugyi_szolgalat_nhs","timestamp":"2020. április. 20. 05:59","title":"10 milliárd forintot gyűjtött a brit egészségügynek a kertjében köröző 99 éves veterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a52c64-856e-4b5c-8cf9-041c6d75b9c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány idején is ki kell nézni valahogy.","shortLead":"A járvány idején is ki kell nézni valahogy.","id":"20200421_matyomintas_arcmaszk_tard_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a52c64-856e-4b5c-8cf9-041c6d75b9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129cfb52-41a3-4550-af5a-f943c41d197f","keywords":null,"link":"/elet/20200421_matyomintas_arcmaszk_tard_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 17:42","title":"Matyómintás arcmaszkokat gyártanak a tardi hímzőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni őket. Júliusra jogszabálytervezetek készülnek az ügyben.","shortLead":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni...","id":"20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2759d8-34cb-42e2-9a5d-aefade2ac38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 20. 07:32","title":"Hamarosan a Google és a Facebook is fizethet a megosztott hírek után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárcavezető szerint a legsúlyosabb forgatókönyvre kell felkészülni, és bízni abban, hogy enyhébb lesz a lefolyása a járványnak.","shortLead":"A tárcavezető szerint a legsúlyosabb forgatókönyvre kell felkészülni, és bízni abban, hogy enyhébb lesz a lefolyása...","id":"20200419_Levelben_reagalt_Kasler_Miklos_az_orvosi_kamara_biralataira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad54a022-2667-4fc8-8afd-8125d2cb2832","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Levelben_reagalt_Kasler_Miklos_az_orvosi_kamara_biralataira","timestamp":"2020. április. 19. 21:31","title":"Levélben reagált Kásler Miklós az orvosi kamara bírálataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy friss kutatás eredményei alapján a tudósok szerint akár 100 évbe is telhet, mire regenerálódik a Mexikói-öböl a 2010-es olajkatasztrófa után, ami rendkívül súlyos károkat okozott a helyi ökoszisztémában.","shortLead":"Egy friss kutatás eredményei alapján a tudósok szerint akár 100 évbe is telhet, mire regenerálódik a Mexikói-öböl...","id":"20200420_A_halak_es_a_tengerfenek_is_sokaig_orzik_az_olajkatasztrofat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e910f87e-4685-40ee-b1ee-2ed9286d0caa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200420_A_halak_es_a_tengerfenek_is_sokaig_orzik_az_olajkatasztrofat","timestamp":"2020. április. 20. 16:44","title":"A halak és a tengerfenék is sokáig őrzik az olajkatasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90aa10e-8e7b-4dc6-ba42-6ef449cf0b8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő folyamatos segítségre szorul.","shortLead":"A 83 éves színésznő folyamatos segítségre szorul.","id":"20200421_csuros_karola_korhaz_kezeles_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90aa10e-8e7b-4dc6-ba42-6ef449cf0b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251f7871-a42f-44e1-b5d4-8e35666c995d","keywords":null,"link":"/elet/20200421_csuros_karola_korhaz_kezeles_","timestamp":"2020. április. 21. 09:52","title":"Hazaengedték a kórházból Csűrös Karolát, de nem tud lábra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]