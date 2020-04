Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két helyet visszacsúsztunk a felhatalmazási törvény miatt.","shortLead":"Két helyet visszacsúsztunk a felhatalmazási törvény miatt.","id":"20200421_magyarorszag_Riporterek_Hatarok_Nelkul_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab72bca2-4d58-4ae1-a1d8-45b01dd1b367","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_magyarorszag_Riporterek_Hatarok_Nelkul_lista","timestamp":"2020. április. 21. 13:15","title":"Magyarország már csak a 89. a Riporterek Határok Nélkül listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e82f57-988e-4b07-b616-3a5dd52653c9","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Az Altaj Köztársaság az egyetlen terület az Oroszországi Föderációban, amelynek az eddigi hivatalos közlések szerint nincs egyetlen koronavírussal fertőződött polgára sem. ","shortLead":"Az Altaj Köztársaság az egyetlen terület az Oroszországi Föderációban, amelynek az eddigi hivatalos közlések szerint...","id":"20200422_Egy_mumia_vedelmeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97e82f57-988e-4b07-b616-3a5dd52653c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b79ffb2-23f7-4951-8f0a-2a38c26c4c87","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Egy_mumia_vedelmeben","timestamp":"2020. április. 22. 14:53","title":"Ahol egy múmiának köszönik a koronavírus elleni védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a665b1c0-f4e7-4f96-970c-28968e701cbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már a koronavírus-járvány kitörése előtt is rohamosan nőtt az éhezés, amelyet a konfliktusok mellett a klímaváltozás és a gazdasági változások is befolyásolnak. A járvány pedig új fenyegetést jelent a sérülékeny lakosságnak. ","shortLead":"Már a koronavírus-járvány kitörése előtt is rohamosan nőtt az éhezés, amelyet a konfliktusok mellett a klímaváltozás és...","id":"20200421_elelmezesi_valsag_ehezes_fao_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a665b1c0-f4e7-4f96-970c-28968e701cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd53de78-1387-4bf8-ab96-2b4f1198aee7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_elelmezesi_valsag_ehezes_fao_jelentes","timestamp":"2020. április. 21. 18:43","title":"Már most is 135 millióan éheznek, és a járvány csak tovább ront a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat összefogásra és a gazdaság zöld újraindítására szólítja fel. ","shortLead":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat...","id":"20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c07e7fb-6eb8-43f7-b591-427ae84cb7b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","timestamp":"2020. április. 22. 11:50","title":"A koronavírus-válságnál is égetőbb vészhelyzetről ír az ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8a62b6-bab8-452d-a0bb-b58fecc2bf36","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Buszokban és teherautókban használt hidrogénes meghajtás kifejlesztésére hoznak létre közös vállalatot.","shortLead":"Buszokban és teherautókban használt hidrogénes meghajtás kifejlesztésére hoznak létre közös vállalatot.","id":"20200422_Kozosen_fejleszt_uzemanyagcellas_hajtaslancot_a_Volvo_es_a_Daimler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e8a62b6-bab8-452d-a0bb-b58fecc2bf36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b63d50c-385c-48b6-8861-a4162fdba19d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_Kozosen_fejleszt_uzemanyagcellas_hajtaslancot_a_Volvo_es_a_Daimler","timestamp":"2020. április. 22. 07:28","title":"Összehozta az üzemanyagcella a Volvót és a Daimlert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije, amiből költekezhetne.","shortLead":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije...","id":"20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9157f51-1b54-497d-af7f-112414ab37f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 16:39","title":"Utalványokkal és akciókkal próbálják Vuhanban visszacsalogatni a vásárlókat a boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért néhol megerősödhet.","shortLead":"A szél azért néhol megerősödhet.","id":"20200422_idojaras_elorejelzes_tavasz_szerda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd5f42f-d3ff-47c7-a28d-7dedc692d7db","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_idojaras_elorejelzes_tavasz_szerda","timestamp":"2020. április. 22. 05:06","title":"Marad a nyugodt, tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2416e7ae-af6e-461e-99a2-1fabb89cf51a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200422_Marabu_Feknyuz_Majus_3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2416e7ae-af6e-461e-99a2-1fabb89cf51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fe1c28-b26e-4357-aeca-d96946d2e117","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Marabu_Feknyuz_Majus_3","timestamp":"2020. április. 22. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Május 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]