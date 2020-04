Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról játszható online kalandjátékot indítanak, nem csak gyerekeknek. A szombati versenyre nincs létszámlimit, több ezer érdeklődőt várnak.","shortLead":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról...","id":"20200422_medve_matek_logirintus_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c67f91f-4b51-442c-92a0-7cfefa398f5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_medve_matek_logirintus_jatek","timestamp":"2020. április. 22. 07:03","title":"Több ezer embert várnak szombaton a Medve Matek ingyenes, logikai kalandjátékába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem a kutatók által elemzett mintákból, sem a világban terjedő többiből nem látják azt, hogy többféle koronavírus terjedne Magyarországon.","shortLead":"Sem a kutatók által elemzett mintákból, sem a világban terjedő többiből nem látják azt, hogy többféle koronavírus...","id":"20200421_pecs_virologus_koronavirus_jarvany_tevhit_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be328afc-cd87-4b7f-aa94-5ce3ebef1009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_pecs_virologus_koronavirus_jarvany_tevhit_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 21. 18:03","title":"Pécsi virológusok megcáfoltak egy tévhitet a magyarországi járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a7b1fe-37f5-41ca-bc3b-568b459b83a3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök minden kontroll nélkül kormányozhat, s bár az EU még kesztyűs kézzel bánik vele, de Orbán Viktor barátokat veszít az unióban és a Néppártban – állítja Kim Lane Scheppele, az amerikai Princeton Egyetem professzora, az autoritárius rendszerek, illetve a magyar politikai és jogrendszer elismert kutatója.","shortLead":"A felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök minden kontroll nélkül kormányozhat, s bár az EU még kesztyűs kézzel bánik...","id":"20200422_Lehullt_az_alruha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a7b1fe-37f5-41ca-bc3b-568b459b83a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a030163-c7af-4e41-8da8-d71bfccaee12","keywords":null,"link":"/360/20200422_Lehullt_az_alruha","timestamp":"2020. április. 22. 15:30","title":"Kim Lane Scheppele: Lehullott Orbánék álruhája, Magyarország diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ba25e9-f885-4637-b7bd-e300c329291d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Irodaházak tömegeit adták volna át 2020-2021-ben, de most, hogy tömegesen állunk át home office-ra, rohamtempóban át kell írni a terveket. Sorra kérnek szerződésmódosítást a plázák üzlethelyiségeinek bérlői is, de a szállodaszobák építését is újra kell gondolni.","shortLead":"Irodaházak tömegeit adták volna át 2020-2021-ben, de most, hogy tömegesen állunk át home office-ra, rohamtempóban át...","id":"20200422_irodahazak_plazak_szalloda_jarvany_ingatlan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ba25e9-f885-4637-b7bd-e300c329291d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfc2b03-9f4d-4521-b944-af8070cd7856","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_irodahazak_plazak_szalloda_jarvany_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 12:15","title":"Kiürült irodaházak és plázák maradhatnak a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","shortLead":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","id":"20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2608f6-fcbf-4ed0-a5fc-e6562e954a39","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","timestamp":"2020. április. 22. 21:04","title":"Egyre nagyobb a feszültség a gyermekotthonokban a bezártság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovén szakemberek szerint a enyhült a járvány terjedésének az üteme. Az elmúlt 24 órában ketten hunytak el a Covid-19 betegség következtében.","shortLead":"A szlovén szakemberek szerint a enyhült a járvány terjedésének az üteme. Az elmúlt 24 órában ketten hunytak el...","id":"20200422_Szlovenia_majus_elseje_utan_oldhat_fel_korlatozasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ba9ebb-3fb1-4bb5-b38b-66d47fefcf0d","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Szlovenia_majus_elseje_utan_oldhat_fel_korlatozasokat","timestamp":"2020. április. 22. 18:37","title":"Szlovénia május elseje után oldhat fel korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2168-an igazoltan koronavírusosak itthon.","shortLead":"Már 2168-an igazoltan koronavírusosak itthon.","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb1e0c7-727f-4dd9-b0f2-33ce3096607b","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 22. 06:43","title":"Tizenkét újabb áldozat, hetven új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a665b1c0-f4e7-4f96-970c-28968e701cbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már a koronavírus-járvány kitörése előtt is rohamosan nőtt az éhezés, amelyet a konfliktusok mellett a klímaváltozás és a gazdasági változások is befolyásolnak. A járvány pedig új fenyegetést jelent a sérülékeny lakosságnak. ","shortLead":"Már a koronavírus-járvány kitörése előtt is rohamosan nőtt az éhezés, amelyet a konfliktusok mellett a klímaváltozás és...","id":"20200421_elelmezesi_valsag_ehezes_fao_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a665b1c0-f4e7-4f96-970c-28968e701cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd53de78-1387-4bf8-ab96-2b4f1198aee7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_elelmezesi_valsag_ehezes_fao_jelentes","timestamp":"2020. április. 21. 18:43","title":"Már most is 135 millióan éheznek, és a járvány csak tovább ront a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]