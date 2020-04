Állandó, esetenként naponta többszöri közvéleménykutatással igyekszik kitapogatni a kormány, minek örülnének legjobban a választók. Ez derül ki a 444 cikkéből , amely kormányközeli források alapján készült.

Mint írják, a telefonos megkérdezéseket a Századvég végzi, külön Budapestre és vidékre, 500 vagy 1000 fős mintákon. Ez eddig is így volt, de a járvány megérkezése óta vált napi sűrűségűvé.

A módszer hátulütője viszont, hogy sok kérdésben megosztott a lakosság: félnek például a betegségtől, de a széles körű lezárástól, a gazdasági következményektől is. Emiatt nehéz egyértelműen népszerű irányt találni, és ez bizonytalansághoz, halogatáshoz vezetett több esetben. Így került sor a "kijárási korlátozás" bevezetésére, ahol a szigorú betartatást Orbán Viktor az önkormányzatokra tolta át, a kormányzati intézkedés csupán ajánlás jellegű. Ugyanez a probléma vetül az érettségire is, ahol sokan ellenzik a vizsgák megtartását, de vannak olyanok is, akik támogatják.

A kormány népszerűsége – a sikerpropagandával ellentétben – stagnál a belső mérések szerint, ami aggasztó, mert a hamarosan beütő gazdasági válságban már még nehezebb lenne feltornászni, mint most. Az egyik út az EU, Soros és az ellenzék ellen folytatott hadjáratok, amelyekkel a figyelmet akarják elterelni a hibás és kapkodó intézkedésekről, főleg az egészségügyről és a gazdasági mentőcsomag elégtelenségéről.

A kórházak rohamszerű kiürítésének oka a cikk szerint az, hogy az elégtelen tesztelés miatt a kormánynak sincs fogalma arról, hol jár és hogyan terjed a vírus. Kásler Miklós egyébként egyre terhesebb Orbán számára, de válságban nem merül fel miniszterek leváltása.