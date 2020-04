Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666","c_author":"Ernst&Young Tanácsadó Kft.","category":"brandcontent","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok – köztük ezúttal a budapestiek is – akár 285 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak új beruházásra, ami ráadásul előlegként is felvehető.\r

","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok...","id":"20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32df996-27a7-47cb-b00b-e7bf531af81c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2020. április. 24. 17:30","title":"Akár 285 millió forint készpénztámogatást kaphat a cége, ha gyorsan cselekszik – mutatjuk hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41d7c7b-1310-4c65-908c-889ed7645f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében egy jóárasított, 23 colos iMacet, valamint egy 11 colos iPadet is bemutathat az Apple – erről szólnak friss pletykák.","shortLead":"Az év második felében egy jóárasított, 23 colos iMacet, valamint egy 11 colos iPadet is bemutathat az Apple – erről...","id":"20200423_apple_imac_ipad_tablagep_szamitogep_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41d7c7b-1310-4c65-908c-889ed7645f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca082e2-7ae8-4a66-9745-95fe4d3af189","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_imac_ipad_tablagep_szamitogep_bemutato","timestamp":"2020. április. 23. 07:03","title":"Olcsóbb gépes meglepetéssel készülhet az Apple, már suttognak az újdonságokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több amerikai orvos is arról számolt be, hogy a koronavírusos betegeiknél súlyos véralvadási problémák léptek fel. Kiderült, hasonló dologra figyeltek fel olasz és kínai kollégáik is.","shortLead":"Több amerikai orvos is arról számolt be, hogy a koronavírusos betegeiknél súlyos véralvadási problémák léptek fel...","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_megbetegedes_veralvadas_verrog_trombozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae008cd-b8c2-4b24-915b-377a148c0e22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_megbetegedes_veralvadas_verrog_trombozis","timestamp":"2020. április. 22. 20:16","title":"Van még egy súlyos szövődménye a koronavírus-fertőzésnek, ami a halálozásért is felelős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb7673d-ee3b-4bbe-8eeb-966f08e9f8d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak azoknak kellene vizsgázni, akik jobb jegyet akarnak – mondta Tordai Bence.","shortLead":"Csak azoknak kellene vizsgázni, akik jobb jegyet akarnak – mondta Tordai Bence.","id":"20200424_Parbeszed_megajanlott_jegyek_legyenek_ne_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb7673d-ee3b-4bbe-8eeb-966f08e9f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af4d152-dbe7-4c95-af3c-a9a55d31cf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Parbeszed_megajanlott_jegyek_legyenek_ne_erettsegi","timestamp":"2020. április. 24. 13:05","title":"Párbeszéd: Megajánlott jegyek legyenek, ne érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köznevelési államtitkár hétfőn még azt mondta, hogy a mozgathatják az érettségi időpontját.","shortLead":"A köznevelési államtitkár hétfőn még azt mondta, hogy a mozgathatják az érettségi időpontját.","id":"20200422_A_kormany_nem_dontott_az_erettsegi_elhalasztasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca28671-cf62-4f0a-9a7f-b07d859a1f92","keywords":null,"link":"/elet/20200422_A_kormany_nem_dontott_az_erettsegi_elhalasztasarol","timestamp":"2020. április. 22. 21:57","title":"A kormány nem döntött az érettségi elhalasztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 24 óra alatt újabb 116 fertőzöttet találtak Magyarországon, az első kísérlet szerint a remdesivir nevű gyógyszer nem ad megoldást a betegeknek, az Egyesült Államok alelnöke szerint a járvány a nyár végén fejeződik be. ","shortLead":"Egy 24 óra alatt újabb 116 fertőzöttet találtak Magyarországon, az első kísérlet szerint a remdesivir nevű gyógyszer...","id":"20200424_2383_fertozott_Magyarorszagon_Orban_az_ujranyitasra_keszul__percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd473ca5-2d58-4cd1-9ee3-bf6a8061ff5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_2383_fertozott_Magyarorszagon_Orban_az_ujranyitasra_keszul__percrol_percre","timestamp":"2020. április. 24. 08:45","title":"2383 fertőzött Magyarországon, Orbán az újranyitásra készül - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros szerint 20 ezer tesztet tudnak elvégezni. Elsősorban a szociális és idősotthonokban dolgozókat, illetve az intézmények lakóit fogják szűrni.","shortLead":"A főváros szerint 20 ezer tesztet tudnak elvégezni. Elsősorban a szociális és idősotthonokban dolgozókat, illetve...","id":"20200423_karacsony_tomeges_teszteles_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be895fc0-1515-40da-a67b-61b347a4339b","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_karacsony_tomeges_teszteles_budapest","timestamp":"2020. április. 23. 14:29","title":"Karácsony: Elindítjuk a tömeges tesztelést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár már felgyógyult a betegségből, így az ő vérükben is ott vannak a kísérletekhez szükséges antitestek. Nem tartják meg maguknak.","shortLead":"A házaspár már felgyógyult a betegségből, így az ő vérükben is ott vannak a kísérletekhez szükséges antitestek. Nem...","id":"20200424_tom_hanks_rita_wilson_verplazma_antitest_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec65446-9ccf-4b85-9aed-63e3f74e03f5","keywords":null,"link":"/elet/20200424_tom_hanks_rita_wilson_verplazma_antitest_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. április. 24. 15:59","title":"Tom Hanks és Rita Wilson is segíti a koronavírus elleni vakcina fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]