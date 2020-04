Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3a9e5ef-bf96-4a84-8fbc-bcfb502ddec0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Negyedikként Varga Mihály, a KÉSZ-csoport alapítója írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200425_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Varga_Mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3a9e5ef-bf96-4a84-8fbc-bcfb502ddec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692fa48-18d7-43a1-a513-d3835d94b093","keywords":null,"link":"/360/20200425_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. április. 25. 16:00","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d47384-02ed-49d3-b450-946f7faa5dfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentőszolgálat szóvivőjét váratlanul érte a hatalmas népszerűség, amit a járványügyi kommunikáció hozott neki. A szakember büszke, hogy a magyarok betartják a szabályokat, és hiszi, nyárra kicsit fellélegezhetünk.\r

\r

","shortLead":"A mentőszolgálat szóvivőjét váratlanul érte a hatalmas népszerűség, amit a járványügyi kommunikáció hozott neki...","id":"20200425_Gyorfi_Pal_gyujti_a_rola_szolo_memeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d47384-02ed-49d3-b450-946f7faa5dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7911f90-5d4c-4a28-b893-8299f5ddd54f","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Gyorfi_Pal_gyujti_a_rola_szolo_memeket","timestamp":"2020. április. 25. 10:07","title":"Győrfi Pál jót röhög a róla szóló mémeken és gyűjti azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4a0002-eaf8-42db-bdd3-8f52db3a2090","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar kormány a gazdaságvédelem részeként tekint a sportra, ezért erősen védelmébe vette ezt az iparágat is. Dénes Ferenc sportközgazdász a hvg.hu közéleti podcastjának, a Fülkének a vendége.","shortLead":"A magyar kormány a gazdaságvédelem részeként tekint a sportra, ezért erősen védelmébe vette ezt az iparágat is. Dénes...","id":"20200425_Fulke_Valsagban_eri_meg_penzt_tolni_a_futballba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a4a0002-eaf8-42db-bdd3-8f52db3a2090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1220587-1fae-4ed2-9563-1d94dd19fc82","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Fulke_Valsagban_eri_meg_penzt_tolni_a_futballba","timestamp":"2020. április. 25. 10:30","title":"Fülke: „Válságban éri meg pénzt tolni a futballba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 20 év legnagyobb fejlődésén megy át hamarosan a wifi, aminek köszönhetően több eszközzel és sokkal gyorsabban tudunk majd internetezni.","shortLead":"Az elmúlt 20 év legnagyobb fejlődésén megy át hamarosan a wifi, aminek köszönhetően több eszközzel és sokkal gyorsabban...","id":"20200427_wifi_6e_6_ghz_es_wifi_router_gyors_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5673faa-c7af-48be-b619-d675360c5c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_wifi_6e_6_ghz_es_wifi_router_gyors_internet","timestamp":"2020. április. 27. 08:03","title":"Ha villámgyors wifit szeretne otthonra, ezt a feliratot kell majd keresnie a dobozokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32564ac7-565f-4b7e-b9c0-60f8461abb3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A várandósság alatti testmozgás csökkenti a születendő gyerek elhízásának esélyét - állapította meg egy amerikai állatkísérlet.","shortLead":"A várandósság alatti testmozgás csökkenti a születendő gyerek elhízásának esélyét - állapította meg egy amerikai...","id":"20200425_varandossag_alatti_testmozgas_gyerek_elhizasanak_eselye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32564ac7-565f-4b7e-b9c0-60f8461abb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f91f708-c6fc-491b-b1c5-ba0112377d3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_varandossag_alatti_testmozgas_gyerek_elhizasanak_eselye","timestamp":"2020. április. 25. 10:03","title":"Jót tesz a születendő gyereknek is, ha várandósság alatt sportol az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 288-an haltak meg, 90-nel kevesebben mint szombaton, és 79-cel kevesebben mint pénteken - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnap.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 288-an haltak meg, 90-nel kevesebben mint szombaton, és 79-cel kevesebben mint pénteken - közölte...","id":"20200426_Spanyolorszagban_ot_het_utan_eloszor_300_ala_csokkent_az_aldozatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c1d9d9-5ed9-46cb-b661-e5330f21e830","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Spanyolorszagban_ot_het_utan_eloszor_300_ala_csokkent_az_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 26. 17:40","title":"Spanyolországban öt hét után először 300 alá csökkent az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új fertőzést vettek nyilvántartásba.","shortLead":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új...","id":"20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63df9a-28bd-41e0-a1db-d67268a50c9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2020. április. 25. 14:06","title":"Lassult a járvány terjedése Romániában, de 23-an meghaltak az elmúlt 24 órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff707dfe-13ad-469c-b957-d1f272126c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Noha szakpolitikai szinten jó az együttműködés a kormány és Budapest között, mégis nehéz idők várnak a tömegközlekedésre - állítja az állam fővárosi fejlesztéseit koordináló BFK vezérigazgatója. Intézkedéseket kell hozni, hogy az autós forgalom ne szökjön az egekbe, hisz \"az emberek az egyéni közlekedés felé fognak elmozdulni\", a munkával kapcsolatos szokások pedig gyökeresen átalakulnak - véli Vitézy.","shortLead":"Noha szakpolitikai szinten jó az együttműködés a kormány és Budapest között, mégis nehéz idők várnak...","id":"20200426_Vitezy_David_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff707dfe-13ad-469c-b957-d1f272126c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d76f1-d162-405e-b272-f20d640ad1ef","keywords":null,"link":"/360/20200426_Vitezy_David_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 26. 18:40","title":"Vitézy Dávid a Home office-ban: \"Négyzetméterek milliói fognak átvándorolni irodából lakássá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]