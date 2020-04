Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"11 krokodilfióka szökött meg egy ausztráliai állatparkból, járókelők kettőt egy közkedvelt strandon megtaláltak, a többieknek egyelőre nyomuk veszett.","shortLead":"11 krokodilfióka szökött meg egy ausztráliai állatparkból, járókelők kettőt egy közkedvelt strandon megtaláltak...","id":"20200426_Megszokott_11_krokodilfioka_egy_ausztral_allatparkbol_ketto_strandolni_ment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3635b19-7516-4f61-ad57-020db1c2bd0f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Megszokott_11_krokodilfioka_egy_ausztral_allatparkbol_ketto_strandolni_ment","timestamp":"2020. április. 26. 18:11","title":"Megszökött 11 krokodilfióka egy ausztrál állatparkból, kettő strandolni ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre nagyobb a feszültség az egészségügyi dolgozók körében, két nő kiugrott a kórháza ablakán.\r

","shortLead":"Egyre nagyobb a feszültség az egészségügyi dolgozók körében, két nő kiugrott a kórháza ablakán.\r

","id":"20200427_Mar_tobb_fertozott_van_Oroszorszagban_mint_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acf76b9-8e6a-4fa8-86f5-b551fa73f979","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_Mar_tobb_fertozott_van_Oroszorszagban_mint_Kinaban","timestamp":"2020. április. 27. 20:45","title":"Már több fertőzött van Oroszországban, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","shortLead":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","id":"202017_hany_ter_akalvin_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a96858-1c0c-4f1e-a407-31f282bde6fd","keywords":null,"link":"/360/202017_hany_ter_akalvin_ter","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Révész Sándor: Hány tér a Kálvin tér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360...","id":"20200428_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fff7e4-eb06-4ebb-b5da-88cd2f5a0856","keywords":null,"link":"/360/20200428_Radar360","timestamp":"2020. április. 28. 08:00","title":"Radar360: Titkolózó operatív törzs, tiltakozó háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9cfcc2-b6ce-4b04-93bd-263c8cbd3ae8","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Jóformán percenként kerülnek fel a közösségi odalakra a képek és videók, amelyekről az derül ki, miként élnek a koronavírus-járvány miatt otthonmaradásra kényszerült sportolók. Ez persze csak a felszín, de legalább ott jókedv van. Meglestünk néhány közülük.","shortLead":"Jóformán percenként kerülnek fel a közösségi odalakra a képek és videók, amelyekről az derül ki, miként élnek...","id":"20200426_Van_aki_ceruzat_hegyez_vagy_gyerekevel_sulyzozik_s_akad_aki_vetelytarsaval_cseveg__igy_elnek_karantenban_a_sportolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b9cfcc2-b6ce-4b04-93bd-263c8cbd3ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33c8598-3a52-4901-a228-bbf371b0ffe6","keywords":null,"link":"/elet/20200426_Van_aki_ceruzat_hegyez_vagy_gyerekevel_sulyzozik_s_akad_aki_vetelytarsaval_cseveg__igy_elnek_karantenban_a_sportolok","timestamp":"2020. április. 26. 19:00","title":"Mekkora a baj, ha valaki már egy plüss jegesmedvével társasozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a hétfői koronavírusos statisztikai adatokat.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a hétfői koronavírusos statisztikai adatokat.","id":"20200427_Olaszorszagban_2_ezer_alatt_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f458809-8152-47d0-827a-0fd90980cd21","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_Olaszorszagban_2_ezer_alatt_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 27. 18:33","title":"Olaszországban 2 ezer alatt az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864290f5-ff48-45f0-b07e-9cd66074411d","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: maszkkorszak, vérplazma, berezelés, felelősségcsata, einstand.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200426_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864290f5-ff48-45f0-b07e-9cd66074411d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357806ce-7521-4b99-b25f-8ef80a9c0e23","keywords":null,"link":"/360/20200426_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. április. 26. 19:30","title":"Az én hetem: Lackfi János klasszikusokat mártogatott a vírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Megbízhatatlan, követhetetlen és feleslegesen köt le nagy számú egészségügyi dolgozót, mi az? A koronavírus-járvány legújabb találós kérdésére valószínűleg sok háziorvos és kutató tudja a választ: ez az ujjbegyvérből vett mintán alapuló gyorsteszt. A népegészségügyi központ ennek ellenére továbbra is ezzel küldi tesztelni a mentősöket. A háziorvosok szerint a járvány berobbanása előtt ideje át-, illetve visszaállni a komolyan vehető módszerre. ","shortLead":"Megbízhatatlan, követhetetlen és feleslegesen köt le nagy számú egészségügyi dolgozót, mi az? A koronavírus-járvány...","id":"20200427_A_gyorsteszteles_beszunteteset_kovetelik_a_haziorvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac24139-1da5-427e-8570-5d10ced7cb84","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_A_gyorsteszteles_beszunteteset_kovetelik_a_haziorvosok","timestamp":"2020. április. 27. 20:00","title":"A háziorvosok a megbízhatatlan gyorstesztelés beszüntetését követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]