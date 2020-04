Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nem szeretek itt lenni, így mi értelme lenne tovább itt maradni – erről a felismerésről szól Ripoff Raskolnikov I'll Walk Away című száma egy nem mindennapi szemszögből. A melankolikus hangulatú blues dalhoz erdőben bolyongva forgattak különös atmoszférájú klipet. Premier.

Nem szeretek itt lenni, így mi értelme lenne tovább itt maradni – erről a felismerésről szól Ripoff Raskolnikov I'll Walk Away című száma egy nem mindennapi szemszögből. A melankolikus hangulatú blues dalhoz erdőben bolyongva forgattak különös atmoszférájú klipet. Premier.
„Amikor úgy érzed, besokalltál, és magad mögött hagynál mindent" – Ripoff Raskolnikov klippremier
2020. április. 28. 15:03 Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést elindító támogatói nyilatkozatát két hónappal ezelőtt írta alá a Miniszterelnökség. A várfejlesztést korábban még tízmilliárdos pluszpénzzel is támogatta a kormány, ez egyelőre nincs veszélyben. Göd után felkészül Miskolc? A diósgyőri vár másfél milliárdos projektjétől állt el az állam
2020. április. 28. 12:53 Több újdonságot is kitalált a Facebook, hogy népszerűbbé tegye a szolgáltatásain indított élő videókat. A fejlesztések legfontosabbja a pénzkeresés lehetősége.
Pénzt lehet majd keresni a facebookos élő videókkal
2020. április. 28. 14:03 Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre! Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre!
Újabb 66 fertőzött, 11 halálos áldozat Magyarországon – a koronavírus-járványról percről percre
2020. április. 28. 07:27 Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: maszkkorszak, vérplazma, berezelés, felelősségcsata, einstand. Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: maszkkorszak, vérplazma, berezelés, felelősségcsata, einstand.
Az én hetem: Lackfi János klasszikusokat mártogatott a vírusba
2020. április. 26. 19:30 Megbízhatatlan, követhetetlen és feleslegesen köt le nagy számú egészségügyi dolgozót, mi az? A koronavírus-járvány legújabb találós kérdésére valószínűleg sok háziorvos és kutató tudja a választ: ez az ujjbegyvérből vett mintán alapuló gyorsteszt. A népegészségügyi központ ennek ellenére továbbra is ezzel küldi tesztelni a mentősöket. A háziorvosok szerint a járvány berobbanása előtt ideje át-, illetve visszaállni a komolyan vehető módszerre. Megbízhatatlan, követhetetlen és feleslegesen köt le nagy számú egészségügyi dolgozót, mi az? A koronavírus-járvány legújabb találós kérdésére valószínűleg sok háziorvos és kutató tudja a választ: ez az ujjbegyvérből vett mintán alapuló gyorsteszt. A népegészségügyi központ ennek ellenére továbbra is ezzel küldi tesztelni a mentősöket. A háziorvosok szerint a járvány berobbanása előtt ideje át-, illetve visszaállni a komolyan vehető módszerre.
A háziorvosok a megbízhatatlan gyorstesztelés beszüntetését követelik
2020. április. 27. 20:00
A Ryanair vezérigazgatója szerint egyszerűen nem tud profitot termelni a Ryanair, ha üresen hagyják a középső ülést, ráadásul úgy gondolja, ennek egészségügyileg sincs értelme.
"Hülye ötlet" – A Ryanair inkább nem repül, de nem hagyja üresen a középső ülést
2020. április. 26. 18:36
Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.
A fél országban bárhol lecsaphat a zivatar
2020. április. 28. 05:28