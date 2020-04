Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e495dd59-31f4-432d-9739-824899da8e03","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200429_Marabu_Feknyuz_Munkanelkuli_segely_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e495dd59-31f4-432d-9739-824899da8e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b58ad-811e-48e9-9582-916d82528821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Marabu_Feknyuz_Munkanelkuli_segely_helyett","timestamp":"2020. április. 29. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Munkanélküli segély helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól – ígérte a miniszterelnök hétfőn. Ebből kiolvashatjuk azt, hogy újra felpörgetnék a közmunkaprogramot, de ez sokkal több problémát okozna, mint 2010 után. A kormány próbálkozott az elmúlt években még szövetkezetek szervezésével is, sikertelenül.","shortLead":"Mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor...","id":"20200427_kozmunka_munka_orban_viktor_valsag_koronavirus_szovetkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127eb9c7-4418-442a-b2f7-3c6b79087318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_kozmunka_munka_orban_viktor_valsag_koronavirus_szovetkezet","timestamp":"2020. április. 27. 17:30","title":"Nem lesz könnyű dolga a kormánynak, ha újra be akarja vetni a közmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","shortLead":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","id":"20200428_spanyolnatha_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3766ebc3-e908-472d-a75c-0daf0a7c8a93","keywords":null,"link":"/elet/20200428_spanyolnatha_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 21:32","title":"Túlélte a spanyolnáthát, most a koronavírusból is kigyógyult egy 101 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A KN95-ös arcvédők a kanadai kormány szerint nem alkalmasak arra, hogy a vírussal küzdő egészségügyi dolgozók viseljék.","shortLead":"A KN95-ös arcvédők a kanadai kormány szerint nem alkalmasak arra, hogy a vírussal küzdő egészségügyi dolgozók viseljék.","id":"20200427_kanada_kina_arcmaszk_maszk_kn95","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac8e23f-7563-4f2b-befe-a1beecb07e08","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kanada_kina_arcmaszk_maszk_kn95","timestamp":"2020. április. 27. 15:09","title":"Nem tudja használni Kanada a Kínától kapott egymillió arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban eddig közel hatvanezren hunytak el, az igazolt esetek száma pedig meghaladta az egymilliót. \r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban eddig közel hatvanezren hunytak el, az igazolt esetek száma pedig meghaladta az egymilliót. \r

","id":"20200429_Mar_tobb_amerikai_halt_meg_koronavirusban_mint_a_vietnami_haboruban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84d5cb1-c2b8-487b-a619-7446aad716cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Mar_tobb_amerikai_halt_meg_koronavirusban_mint_a_vietnami_haboruban","timestamp":"2020. április. 29. 05:34","title":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint a vietnami háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd92ccd6-fa8e-485e-b6c9-1fac6400a7ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre többféle formában merül fel, hogy a koronavírus elleni harcban érdemes lenne felhasználni a viselhető okoseszközök által gyűjtött adatokat. Sok kutató az okosórákat és a fitneszkarkötőket vonná be ebbe a küzdelembe. ","shortLead":"Egyre többféle formában merül fel, hogy a koronavírus elleni harcban érdemes lenne felhasználni a viselhető...","id":"202017_okosorakkal_ajarvany_ellen_csuklobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd92ccd6-fa8e-485e-b6c9-1fac6400a7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44844829-929f-477b-9d45-014db5274f68","keywords":null,"link":"/360/202017_okosorakkal_ajarvany_ellen_csuklobol","timestamp":"2020. április. 28. 17:00","title":"Csuklóból, órákkal győznék le a járványt a németek és a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1b8854-da3b-4958-a0f0-4f26e404aba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál is rosszabb lehet a magyar recesszió a Bank of America elemzése szerint, mint amit eddig vártak.","shortLead":"Annál is rosszabb lehet a magyar recesszió a Bank of America elemzése szerint, mint amit eddig vártak.","id":"20200429_Bank_of_America_mentocsomag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1b8854-da3b-4958-a0f0-4f26e404aba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c20c74-b33a-4c62-867e-0d17189914ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Bank_of_America_mentocsomag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 10:44","title":"Bank of America: Túl kicsi a magyar kormány mentőcsomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy értesült, hogy pünkösd után a szálláshelyek is fogadhatnának már vendégeket.\r

","shortLead":"A lap úgy értesült, hogy pünkösd után a szálláshelyek is fogadhatnának már vendégeket.\r

","id":"20200429_Magyar_Nemzet_Elso_korben_a_kisebb_boltok_majus_kozepere_a_vendeglato_helyek_is_ujranyithatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467c4189-7f53-40ea-ad5e-76a79c7fc75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Magyar_Nemzet_Elso_korben_a_kisebb_boltok_majus_kozepere_a_vendeglato_helyek_is_ujranyithatnak","timestamp":"2020. április. 29. 07:19","title":"Magyar Nemzet: Első körben a kisebb boltok, május közepére a vendéglátóhelyek is újranyithatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]